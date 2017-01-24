Living Lab: зачем Киеву «умный» квартал

Осенью 2016 года стало известно, что в Киеве на улице Мельникова появится первый «умный» квартал – Living Lab. Его строительство должно закончиться к осени 2017 года. В последнее время появляется все больше информации о том, что там будет и как в итоге преобразуют улицу и близлежащий сквер. Мы решили разобраться, что будет уметь первый киевский «умный» квартал, кто его создает, для чего и как он поможет всему городу стать «умнее» и комфортнее.

Что такое Living Lab

Идеям «умного» города уже не один десяток лет. Но не каждая технология, которая рождается в уме разработчика или горожанина, может в итоге принести пользу максимальному количеству жителей города. Чтобы убедиться в ее целесообразности, новинку вначале надо протестировать в реальных условиях. Но инновации в масштабах всего города – это долго и дорого. И если потом еще окажется, что еще и бесполезно, то в итоге может быть здорово подорвано доверие граждан к властям и технологиям, а также потрачено много денег впустую.

Чтобы избежать неоправданных расходов на новые технологии в городах, которые ответственно относятся к вопросам урбанистики, тестируются на небольших территориях. Отдельных улицах или кварталах. И если оказывается, что инновации действительно полезны, именно из этих кварталов они распространяются на город. Подобные места называются Living Lab – то есть «живыми» лабораториями. Концепция лабораторий зародилась в Массачусетском технологическом университете вначале 2000-х годов. Она охватывает не только «городскую» сферу, но и сельское хозяйство, медицину, искусство и прочее.

«Есть специальные исследовательские лаборатории, которые определяют существующие потребности города и выявляют потенциальные. Эти потенциальные потребности на этапе тестирования нужно помещать в контекст. Так как Smart City решения очень дорогие, сначала делаются пилотные проекты, потом – мультипликация, потом уже инвестиционный конкурс и реализация в более крупных масштабах. В Китае двигаются по такой логике – сначала решение распространяется на одну улицу, потом – квартал, район, город. Это стадии мультипликации проекта. Не все Smart City решения хорошо работают в каждом городе», – рассказывает Виктория Подгорная, координатор Смарт сити лаборатории и управляющий партнер в ОО «Общественный Совет Смарт-Сити».

То есть, еще раз, Smart City Living Lab – это физически место в городе, где технологии и решения можно увидеть, пощупать и оценить. И только то, что хорошо себя зарекомендовало тут, в дальнейшем будет распространяться на весь город или даже страну. На «пилотных» пространствах с одной стороны можно понять, как люди воспринимают то или иное решение, с другой – научить их им пользоваться. В Киеве вопрос привычности к технологиям все еще стоит остро. Киевляне только-только начали массово «переезжать» на смартфоны и наслаждаться прелестями бесконтактной оплаты в метро или на фуникулере. К вящей технологичности среднестатистическому киевлянину еще надо привыкнуть.

Также в Living Lab могут прототипироваться стартаперские «городские» проекты. Выявляется реальная потребность жителей, после тестирования продукт дорабатывается и выпускается уже как большое решение.

Согласно концепции «живых» лабораторий в оценивании принимают участие жители города и эксперты. На каждую инновацию должно приходиться минимум 300 человек, которые ее протестировали. Эксперты подсчитывают, какая потенциальная аудитория у новинки, оправдана ли она с экономической точки зрения, не нарушает ли права или комфорт определенных групп пользователей, в том числе, например, пожилых людей, которые не привыкли к технологиям.

В идеале в Living Lab взаимодействуют четыре группы пользователей – горожане, эксперты, городские власти и бизнес. Первые при желании после прохождения обучения могут стать вторыми. Городские власти несут ответственность за реализацию идей в масштабе города. А бизнес выступает в роли источника технологий. Разрабатывает решения для городской среды и предоставляет их для тестирования. Собирает фидбеки от пользователей и улучшает продукт. Это в идеале.

Структура киевской Smart City Lab (доступна на сайте проекта), с которой связана лаборатория, выглядит следующим образом.

По словам Виктории Подгорной, в киевской Living Lab упразднена экспертная часть, связанная с исследовательскими лабораториями и методологиями оценивания решений для Smart City, которые уже разработаны для Living Lab, подобный проект, но соответствующий стандартам мировой сети, в Украине будет запускаться в другом городе. Кроме того, проект на Мельникова – это прежде всего урбанистическое решение, которое демонстрирует, как должно быть устроено общественное пространство, чтобы оно было комфортным для человека. Урбанистика – это, безусловно, важный элемент, но он не ключевой для Smart City, он завершает картину. В то время как классические «живые» лаборатории «умного» города больше охватывают технологические аспекты.

Какой будет киевская Living Lab

«Умное» пространство Киева будет выполнять три функции: демонстрировать «умные» технологии в действии и приучать людей ими пользоваться, служить тестовой площадкой для города и даже страны, а также собирать данные о городской среде при помощи различных датчиков (экологического состояния, движения транспорта, освещения и т.д.). А большие данные (речь в этой ситуации идет именно о них) – это еще один ключик к тому, чтобы сделать город комфортнее.

Киевская «живая лаборатория», она же Melnykova Smart Street, будет располагаться между Лукьяновской площадью и перекрестком с улицей Деревлянской, в том числе в нее войдет сквер им. Котляревского.

Разработкой проекта занималось архитектурное бюро Culmann Workshop и студия дизайна Sugudesu. О Living Lab на Мельникова, называемой Melnykova Smart Street, уже известно много – авторы проекта сразу поделились видением того, как будет организовано пространство, и со временем доработали его. Во второй версии появилось больше пешеходного пространства и меньше места для машин.

И хотя в нынешнем виде Melnykova Living Lab – это больше урбанистический проект, чем технологический, есть в нем одна ключевая черта, которой раньше не было замечено за украинскими городами – это стремление вовлечь жителей города в обсуждение и готовность принимать его во внимание. Например, жители могут проголосовать за то, каким будет сквер им. Котляревского.

Из того, что связано с технологиями, в Living Lab будут солнечные батареи, система Bluetooth-маячков, «умные» светофоры, сенсоры экологического состояния, табло с графиком движения городского транспорта, Wi-Fi, «тревожные» кнопки на остановках, адаптивная подсветка, станции для зарядки электромобилей и подзарядки гаджетов. Павильоны на территории «лаборатории» будут построены таким образом, чтобы они сберегали тепло, а системы сбора дождевой воды позволят использовать ее для полива.

Из урбанистических прелестей Living Lab – выделенная полоса для общественного транспорта, усовершенствованное зонирование улицы, расширенное и безбарьерное пространство для пешеходов, тактильная плитка, зоны для детей и выгула животных, школьное модульное пространство и зоны отдыха.

Несмотря на то, что все эти вещи выглядят здраво, и уже очевидно, что Киев в них нуждается, тестирование в полевых условиях позволит выявить слабые места и востребованность тех или иных вещей. Сколько угодно можно мечтать о том, что городу, например, нужен бесплатный Wi-Fi или еще что-то технологичное – любое нововведение должно быть экономически целесообразным.

Киевские светофоры будут подключены к автоматизированной системе управления движением и контролироваться будут удаленно. Со временем на этом участке появятся камеры видеонаблюдения, которые будут подсчитывать поток машин. В теории – это не только инструмент для более гибкой регулировки транспорта в городе, но и источник статистики – «золотого ключика» от многих городских проблем.

Кто музыку заказывает

Living Lab в нынешнем виде – это не конечная точка, а наоборот – основа, на которую, согласно концепции, будут нанизываться идеи локальных разработчиков, бизнеса и небезразличных горожан. На сайте проекта говорится, что команда еще находится в состоянии переговоров с вендорами и разработчиками, которые могут представить свои проекты в Living Lab.

Проект координируется организацией Kyiv Smart City, сюда стоит обращаться тем, у кого есть идеи для города. Со стороны властей его представляет глава Шевченковской районной администрации Олег Гаряга. И если верить информации на официальном сайте, из числа городских властей в проект вовлечено большое количество людей, даже мэр города. Будем надеяться, что в итоге проект не скатится в очередной городской PR или не станет живой иллюстрацией к басне «Лебедь, рак и щука».