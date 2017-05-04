next@acer: знакомство с доступным игровым ноутбуком и флагманскими мониторами

Продажи ноутбуков хотя и перестали падать, но заметного роста никто не ожидает. Поэтому производители пытаются развиваться в рамках имеющихся ниш — выпускают трансформеры, создают новые линейки устройств и так далее. В частности, Acer видит большой потенциал в игровых девайсах. Два года назад компания выделила их в отдельный бренд Predator и продолжает анонсировать новинки. В рамках конференции next@acer они представили тонкий и производительный Triton 700, о котором мы рассказали в отдельном материале, а также более доступный лэптоп Helios 300. Еще есть два новых ультимативных 27-дюймовых монитора с поддержкой NVIDIA G-Sync: один выполнен на базе TN-матрицы и отличается изогнутым дисплеем, второй — на базе плоской IPS-панели.

Predator Helios 300

Helios 300 — новый недорогой игровой лэптоп. Как и положено доступному решению, он выпускается в двух версиях с диагоналями экрана 15,6 и 17 дюймов. Во всех случаях это будет IPS матрица с Full HD разрешением.

Выбор процессоров стандартен для текущего поколения игровых ноутбуков: Intel Core i7-7700HQ и Core i5-7300HQ. Как и в топовом Triton 700, используется ОЗУ DDR4. Производитель будет предлагать конфигурации с объемом до 16 ГБ, но пользователи смогут самостоятельно увеличить его до 32 ГБ благодаря свободному слоту soDIMM — чтобы процедура была удобнее, на днище предусмотрены отдельные крышки отсеков ОЗУ и доступа к дискам.

Predator Helios 300 (15,6»)

От топовых Predator он отличается размерами корпуса и доступными конфигурациями. Так, в Helios 300 будут устанавливаться обычные SATA 6 ГБ/с SSD и даже предусмотрены конфигурации с HDD. Дискретная графика также не самая производительная, но привычная для класса — NVIDIA GeForce GTX1060 и 1050 Ti. Зато встроенные утилиты позволят увеличить ее частоту.

Размеры и вес корпуса при этом стандартные, в чем-то даже ниже среднего: 390 x 266 x 26,75 мм и 2,7 кг для 15,6-дюймового ноутбука и 432.32 x 289.91 x 29 мм и 3 кг для 17-дюймовой модели.

В Helios 300 используется система охлаждения последнего поколения от Acer — лопасти вентилятора сделаны из металла и отличаются оригинальным профилем, что позволило увеличить воздушный поток и уменьшить толщину корпуса.

Predator Helios 300 (17»)

Дизайн моделей узнаваемый — фирменные черные корпуса с красными акцентами, полноразмерная клавиатура с подсветкой. Приятно, что крышка и подладонная область сделаны из металла.

Продажи начнутся в июле. Цены будут начинаться от €1199 для всех версий. Примечательно, что в США 15,6-дюймовый Helios 300 будет стоить от $1299, 17-дюймовый — от $1399.

Predator Z271UV и Predator X27

Z271UV и X27 — новые игровые флагманские мониторы. Обе модели имеют диагональ 27 дюймов, подсветку на основе технологии квантовых точек, поддерживают NVIDIA G-Sync и оснащены модулями отслеживания взгляда Tobii. Есть встроенные динамики (2*7 Вт), ножки позволяют регулировать высоту, наклон и поворот. Тем не менее, между ними достаточно отличий.

Так, у Predator Z271UV изогнутый экран. Радиус кривизны — 1800R, что по заявлению компании позволяет пользователю оставаться равноотдаленным от любого края монитора. Используется TN-матрица с разрешением 2560 на 1440 точек и временем отклика «разогнанным» до 1 мс (изначально 3 мс). Частота обновления изображения — 165 Hz. Максимальная яркость — 400 кд/м².

Predator Z271UV

Монитор отличается «безрамочным» дизайном. Панель отображает 125% цветового пространства sRGB. Также она может похвастаться хорошим набором интерфейсных разъемов: HDMI, DisplayPort v1.2, USB 3.0, аудио выходом. В целом, Predator Z271UV выглядит хорошим решением, если выбираете монитор только для игр, под которые тут заточен буквально каждый параметр — и тип матрицы, и ее изогнутость, разрешение, частота, а также набор дополнительных USB, которые пригодятся для удобного подключения игровых аксессуаров.

Predator X27

Predator X27 выглядит более сбалансированным с учетом мультимедийных задач. Основой служит IPS матрица разрешением 3840 на 2160 точек. Время отклика немного больше — 4 мс, а заявленная частота обновления — 144 Hz. При этом X27 обладает максимальной яркостью в 1000 кд/м², отображает 99% пространства Adobe RGB, поддерживает NVIDIA G-Sync HDR.

Особенно многообещающим выглядит тот факт, что в моделе используется LED-подсветка, разделенная на 384 зоны, яркость которых контролируется индивидуально. Последнее должно обеспечить отличную глубину черного и «белый» белый, проще говоря — максимально хорошее качество изображения в любых сценах. Acer пока не называет рекомендованных цен и даты начала продаж этих мониторов.