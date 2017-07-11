Обзор 6,44-дюймового смартфона Xiaomi Mi Max 2

Успех первого поколения Xiaomi Mi Max показал, что смартфоны с диагональю дисплея 6,44 дюйма могут быть популярны и востребованы. Поэтому компания Xiaomi решила не останавливаться на достигнутом и выпустила второе поколение успешного фаблета. Новинка получила обновленный процессор, дизайн, модули камеры и увеличенный аккумулятор. Сегодня мы поделимся своим впечатлением о данном смартфоне, расскажем о нововведениях и небольшом опыте использования устройства.

Смартфон предоставлен магазином Mi.ua

Комплектация

Упаковка традиционная для продукции Xiaomi — картонная коробка, кабель USB Type-C, зарядное устройство с силой тока 3А, инструкция и скрепка для лотка SIM-карты.

Внешний вид

Xiaomi Mi Max 2 получил полностью новый дизайн. Если первое поколение крупноформатного смартфона было ближе к бюджетной линейке Redmi, то Mi Max 2 ощущается более близким по духу к линейке Mi. Это касается также качества сборки и материалов корпуса.

Дизайнерам Xiaomi стоит отдать должное, смартфон сделали более компактным визуально, чем он является на самом деле. Скругленные грани и плавные силуэты делают относительно тонкий корпус еще тоньше на вид. Толщина корпуса при этом составляет 7,6 мм.

Каждая грань отполирована, все детали подогнаны идеально, единственный съемный элемент — лоток SIM-карт и карты памяти не дребезжит и не болтается. Корпус Mi Max 2 полностью выполнен из алюминия, единственные элементы из пластика — вставки антенн. Передняя панель прикрыта 2,5D-стеклом.

На данный момент смартфон существует в двух цветовых решениях — черном и золотом. В первом случае лицевая поверхность будет черной, а во втором белой.

Расположение портов, клавиш и разъемов

В данном случае все стандартно для смартфонов Xiaomi и особых нареканий не вызывает. На передней панели традиционно под дисплеем расположены сенсорный кнопки меню многозадачности, Домой и Назад, над дисплеем — датчик освещенности, разговорный динамик и объектив фронтальной камеры.

На правой грани — клавиша питания, качелька регулировки громкости. С учетом размеров смартфона было бы несколько удобнее если бы они были расположены чуть ниже. Это же касается и сканера отпечатка, расположенного на задней панели, однако все зависит от длины пальцев. На нижней грани находится динамик, микрофон и разъем USB Type-C.

Аудиоразъем 3,5-мм, второй микрофон и инфракрасный порт традиционно на верхней грани.

Удобство использования

Безусловно, это главный вопрос, который интересует как потенциальных покупателей, так и тех, кто просто видит такой смартфон впервые. Особенностей у смартфона две — размеры и вес 211 грамм. В повседневной жизни вам придется пользоваться смартфоном практически всегда двумя руками в независимости от их размера. Даже такое банальное действие как ответ на звонок потребует второй руки, к этому надо быть готовым.

И дело не только в размерах, но и в особенностях корпуса. Если первый Mi Max можно было назвать, хоть и с натяжкой, ухватистым за счет плоских боковых граней, то во втором поколении смартфон получил довольно скользкий корпус с закругленными гранями и при неправильном хвате он может выскользнуть из руки.

Размеры корпуса не способствуют ношению Mi Max 2 в карманах штанов, для этого лучше всего использовать сумку или карман куртки. Однако в последнем случае вы будете постоянно ощущать массу устройства.

Дисплей

Xiaomi Mi Max 2 оснащен 6,44-дюймовым IPS дисплеем с разрешением FullHD. Плотность точек составляет 342 пикселя на дюйм. Углы обзора максимальные, воздушная прослойка между стеклом и матрицей отсутствует. Дисплей порадовал весьма высокой максимальной яркостью и комфортным уровнем минимальной.

Контрастность также находится на высоком уровне. При прямом солнечном свете дисплей остается читабельным. По сравнению с оригинальным Mi Max черная рамка вокруг дисплея стала заметно тоньше. Единственный недостаток — автоматической регулировке яркости не хватает отзывчивости к быстрым переменам освещения.

Оснащение

В смартфоне используется система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 625 с 8 вычислительными ядрами и максимальной тактовой частотой 2 ГГц. За графическую производительность отвечает ускоритель Adreno 506. В продаже доступны две конфигурации памяти — 64 ГБ или 128 ГБ постоянной памяти. Объем оперативной памяти во всех случаях одинаков — 4 ГБ.

Встроенную память можно расширить за счет карты памяти стандарта microSD, но при этом вы лишитесь возможности использовать вторую SIM-карту.

В повседневной жизни смартфон работает очень быстро и плавно, в играх производительность также высокая. Не смотря на то, что Snapdragon 625 формально проигрывает Snapdragon 650, который был установлен в первом Mi Max, производительность в играх находится на хорошем уровне. Смартфон поставляется с предустановленной ОС Android 7.1.1 и глобальной версией MIUI 8.5.4.0.

Прошивка оказалась очень стабильной в работе, за неделю использования смартфона не было замечено ни единого вылета или некорректной работы какого-либо приложения или системной функции. Из специфических для данного аппарат возможностей прошивки стоит отметить разве что функцию размещения 5 ярлыков в ряд на рабочем столе. С учетом размеров дисплея такая возможность лишней не будет.

Mi Max 2 оснащен широким спектром беспроводных интерфейсов — Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac с поддержкой двух диапазонов. Для управления бытовой техникой предусмотрен инфракрасный порт. NFC, к сожалению, отсутствует.

Звук в наушниках на хорошем уровне, здесь вопросов нет. А вот звучание динамиков приятно удивило. В смартфоне не один динамик, а целых два. Роль второго во время воспроизведения музыки выполняет разговорный. Это нельзя назвать полноценным стереозвучанием, скорее второй динамик дополняет первый и таким образом достигается эффект объемного звука. Звучание динамиков получилось очень громким, насыщенным и с неплохими басами как для смартфона.

Камера

Основная камера смартфона представлена 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX386 с диафрагмой f/2.2. Этот модуль нам хорошо знаком по Xiaomi Mi6. При хорошем освещении камера ожидаемо делает снимки хорошего качества, в сумерках или ночью качество заметно падает, появляются шумы и пропадает детализация. Частично ситуацию исправляет вспышка. Но, в солнечный день или в освещенном помещении камера достойно справляется с возложенными на нее задачами.

Фронтальная камера неплохо справляется с получением неплохих селфи. Качество обеих камер не сильно поменялось со временем первого поколения Mi Max.

Что касается записи видео, то камера поддерживает запись 4К-видео с частотой 30 FPS, а также режим slo-mo на скорости 120 кадров в секунду при разрешении 720p.

Автономность

Mi Max 2 получил аккумулятор емкостью 5300 мАч, что на 450 мАч больше, чем у предшественника. Естественно это сказалось на уровне автономности исключительно положительно. В бенчмарке PCMark смартфон прожил больше 17 часов (против 11 у первого поколения), а в повседневной жизни при большой нагрузке смартфон продержался 3 дня при 9,5 часах работающего экрана.

При этом я активно слушал музыку, фотографировал и снимал видео, серфил интернет и играл в игры. Яркость дисплея находилась чаще всего на уровне 50-75%. Благодаря поддержке функции Qualcomm QuickCharge 3.0 Mi Max 2 заряжался от комплектного зарядного устройства от 3 до 100% за 2 часа 20 минут. При этом за первые 20 минут смартфон был заряжен на 20%.

Эксплуатация в повседневной жизни

В данном разделе пойдет речь о небольшом опыте использования этого, достаточно необычного, смартфона. Перейдя с 5,5-дюймового Redmi Note 4x у меня были опасения по поводу удобства работы, но я привык к размеру менее чем за сутки. Даже после 5,5 дюймов есть ощущение, что 6,44 — это правильный размер. Особенно если основные задачи которые ставятся перед смартфоном — серфинг, просмотр YouTube и чтение книг. При такой модели использования глаза действительно меньше напрягаются.

Что касается физического размера Mi Max 2, то главное не строить иллюзий, что подобным смартфоном можно пользоваться одной рукой. Да, порой фирменная фишка Xiaomi уменьшающая рабочую область дисплея спасает, но стоит помнить о не очень ухватистом корпусе. Потенциальным покупателям стоит учитывать это при покупке, а также то, что смартфон лучше всего носить в отдельной сумке.

Яркости дисплея хватало почти в любых ситуациях и ни разу не пришлось повышать ее выше 75%. Нагрев корпуса минимален и ощущается только во время зарядки, даже в играх он был небольшим. За это, а также за отличную автономность стоит сказать спасибо достаточно энергоэффективному процессору. Качество связи и передачи разговорной речи находится на отличном уровне. Шумоподавление работает корректно, а собеседники отмечали хорошую передачу голоса. Вибрация во время звонка ощутима, а о громкости динамиков мы уже упоминали. Во время навигации проблем с поиском спутников и позиционированием не было.

Редакция благодарит магазин Mi.ua за предоставленный для тестирования смартфон