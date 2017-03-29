Обзор Huawei P10: вся «соль» в камерах

Huawei, медленно, но верно идет к своей цели. Создает технологичные смартфоны и не забывает подкреплять их умелым маркетингом, так что в головах все большего количества потребителей закрепляется мысль, что аппараты компании хороши и достойны сравнения с Apple и Samsung. Относительно своего нового флагмана Huawei часто употребляет слово «искусство» и сегодня мы постараемся ответить на вопрос — займет ли Huawei P10 свое почетное место на выставке флагманов 2017 года?

Отличная комплектация

Huawei стараются подать свои флагманы оригинально и P10 не стал исключением. Модель поставляется в обычной, на первый взгляд, коробке, но открывается она нестандартно — верхняя крышка делится на две половинки, которые откидываются в стороны.

Нас сразу встречает смартфон, под которым в отдельных коробочках лежат кабель, зарядка, гарнитура, скрепка, документация и чехол.

Чехол — это стандартная пластиковая накладка с матовой «спинкой», которая защищает большую часть граней. Нормальное решение с точки зрения защиты, но под него постепенно забивается пыль, да и внешне он не очень подходит флагману — слишком прост.

Впрочем, в продаже должны появиться оригинальные аксессуары, которые выглядят подобающе.

Дизайн, вызывающий ассоциации

С точки зрения материалов, исполнения Huawei P10 — стандартный флагман. Компания продолжает использовать металл в качестве основного материала корпуса, но, видимо, решила поставить рекорд по количеству доступных расцветок.

Аппарат выпускается в белом, голубом, золотом, черном, серебристом, розовом и зеленом цветах. Еще они отличаются обработкой материала. Например, Ceramic White глянцевый, а Dazzling Blue с шероховатой спинкой, отдаленно напоминающей мелкую наждачку, что должно уменьшить количество отпечатков пальцев и скользкость корпуса.

Остальные варианты — это просто матовый крашеный алюминий. Немного скользкий и, если судить по нашему тестовому образцу, достаточно нежный. Huawei P10 точно не стоит носить в одном кармане с другим смартфоном или с ключами и мелочью, иначе на корпусе могут быстро появиться царапины. Впрочем, мы тестируем предпродажный образец, выданный на презентации, и компания могла уже как-то улучшить покрытие.

Вторая особенность флагмана — дизайн, напоминающий iPhone 7. Внешнее сходство частично «притянуто за уши», но скругленные грани и оформление антенн вызывают такие ассоциации у многих, кто брал P10 в руки. Дизайнеры отошли от прямых линий характерных Huawei P9, поэтому P10 еще лучше ложится в ладонь и ощущается тонким и маленьким.

Последнее важное новшество — сканер отпечатков пальцев, «переехавший» с задней части под экран. Он занял место логотипа и выполнен в виде сенсорной клавиши в углублении.

Меняя расположение датчика в компании переработали его функциональность. Если раньше сканер можно было использовать в том числе и для открытия списка уведомлений, листания фотографий и съемки, то теперь он стал основной сенсорной клавишей управления системой.

В настройках можно отключить традиционные наэкранные клавиши, тогда касание сенсора будет работать как «Назад», удержание — «Домой», свайпами вправо и влево можно открывать список запущенных программ, а проводя пальцем вверх к экрану — запускать Google Now.

Решение немного непривычное, но вполне удачное — привыкаешь быстро и возвращаться к обычному управлению не хочется, хотя я так и не научился на 100% точно свайпать вправо и влево, периодически получается «Назад» вместо открытия меню многозадачности. Сам сканер при этом остался таким же хорошим, как и раньше. Он позволяет сохранить до пяти отпечатков и максимально быстро и точно распознает их.

В остальном внешность Huawei P10 не таит ничего особенного. Клавиши и элементы расположены на своих местах, пользоваться удобно. Кнопка включения с насечками и красной фаской, динамик не перекрывается рукой во время игр или прослушивания музыки, разъем 3,5 мм находится на нижней грани, есть индикатор пропущенных событий, а блок камер собран на стеклянной вставке, как и в P9. Сборка отличная. Аппарат может понравится поклонникам небольших решений.

Защиты от пыли и влаги по стандартам IPxx в Huawei P10 нет, в этом смартфон формально уступает другим флагманам и даже P10 Plus, который получил брызгозащиту. Нет и «вау» фактора из-за экрана с рамками обычной ширины, что не отменяет того факта, что выглядит смартфон хорошо.

Хороший экран

Huawei P10 получил 5,1 дюймовый IPS дисплей разрешением 1920 на 1080 точек (Full HD). Матрица прикрыта защитным стеклом последнего поколения Corning Gorilla Glass 5 с минимально скругленными краями. Главная особенность новой «горилы» — повышенная прочность, аппарат должен оказаться более устойчивым к падениям, хотя проверять это специально не стоит.

Из коробки на экран наклеена защитная пленка. Как и любая другая, она быстро собирает царапины даже если вы аккуратно пользуетесь смартфоном. С другой стороны, те, кто и так клеит пленки или стекла, оценят заботу производителя. У сэмпла, который мы тестировали, само стекло лишено олеофобного покрытия, поэтому если снять пленку поверхность будет быстро покрываться отпечатками пальцев, которые не очень просто удалить. Компания обещала уточнить факт наличия или отсутствия олеофобного покрытия в продажных аппаратах после старта продаж (в апреле).

При этом сама матрица отличного качества. Яркость подсветки изменяется от 2 до 500 кд/м², контрастность — 1:924. По умолчанию цветовой охват немного шире пространства sRGB, а температура слегка завышена. Соблюден баланс между насыщенностью оттенков и естественностью изображения. Есть стандартные настройки цветовой температуры, «Режим защиты зрения», а также режим управления в перчатках, который точно пригодится зимой.

Если говорить о субъективных впечатлениях, то дисплей Huawei P10 понравился. Кроме общего качества изображения он хорошо читается на солнце, нормально работает датчик автояркости. Модели P10 Plus достался экран аналогичного качества с точки зрения яркости, контрастности и цветопередачи, но диагональю 5,5 дюймов при разрешении 1440 на 2560. По умолчанию он откалиброван немного иначе — цвета более насыщенные и при прямом сравнении изображение выглядит чуточку лучше.

Игровое «железо»

Аппаратной основой Huawei P10 стала платформа HiSilicon Kirin 960, разработанная «дочкой» компании. Она включает 4 энергоэффективных ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,8 ГГц и 4 производительных Cortex-A73 до 2,4 ГГц. Это одна из первых SoC, в которой используются обновленные производительные ARM Cortex-A73 вместо A72, с которыми мы сталкивались ранее.

Но более важно, что тут встроено производительное видеоядро Mali-G71 MP8 — оно обеспечивает отличную производительность во всех современных играх. Фактически, с выходом Kirin 960 Huawei проходят условную «черную полосу», ведь в прошлых Kirin компания постоянно использовала более слабые графические решения по сравнению с конкурентами.

В обычных бенчмарках все хорошо, даже отлично. Есть только одно «но». Платформа выполнена по техпроцессу 16 нм, из-за чего под высокой нагрузкой процессор немного греется. Заметить это можно только в тестах производительности, в жизни производительность остается стабильно хорошей — игры идут без подтормаживаний, приложения запускаются и переключаются быстро. Нагрев корпуса под нагрузкой умеренный.

Остальные характеристики стандартные для флагманов. В нашем аппарате установлено 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ flash-памяти (доступно 52,6 ГБ), расширить которую можно с помощью карт памяти. Используется комбинированный слот для двух Nano SIM или SIM+MicroSD. На отдельных рынках будут доступны модификации с 32 и 128 ГБ встроенной памяти. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, используется коннектор USB Type-C (стандарт USB 2.0) — проще говоря, все стандартные опции для флагманов.

NFC позволяет удобно использовать смартфон в качестве платежного средства. Благо терминалы с поддержкой бесконтактных платежей уже не являются редкостью, а тот же Приват24 научился работать со всеми сканерами отпечатков пальцев. FM-радио нет. Единственное отличие от старшего P10 Plus — отсутствие инфракрасного датчика для управления бытовой техникой.

Звук

Со звуком у Huawei P10 все в порядке. Единственный динамик расположен на нижнем торце. У него отличная громкость, звук чистый и довольно объемный. На максимальной громкости пропустить входящий звонок сложно. Спикер отлично подходит для игр и видео, а музыка звучит средне. Также понравилось его расположение — он сдвинут вправо, поэтому когда вы держите смартфон горизонтально он не перекрывается ладонью.

Качество воспроизведения музыки в наушниках хорошее. Звук чистый и детальный, а если не брезгуете программными «улучшайзерами» стоит попробовать включить DTS — настройка одновременно добавляет и баса, и объема, и сцену делает шире. Получается очень интересно и вполне естественно. Мощности хватит, чтобы раскачать практически любые вставные наушники, есть небольшой запас. Отдельного продвинутого усилителя в аппарате нет, так что качество должно устроить всех, кроме аудиофилов.

С разговорным динамиком и микрофоном тоже никаких проблем, виброзвонок средний по силе. Если носить смартфон в чехле, то он практически не ощущается во время ходьбы.

Интересно, что в плане звука между P10 и P10 Plus тоже есть отличия. В последнем при просмотре видео работает в том числе разговорный динамик (как в iPhone 7/7 Plus), что увеличивает громкость и создает стереоэффект.

Удобная оболочка

В качестве операционной системы используется Android 7.0, прикрытый фирменной EMUI 5.1. По сравнению с прошлой версией, новая привнесла немало важных изменений. Работают стандартные функции Android 7.0: многооконный режим, ответ на сообщения из шторки уведомлений и т.д. Перечислить все функции EMUI сложно, упомяну основные:

используется стандартный список запущенных приложений

можно выбрать между размещением всех приложений на рабочих столах или включить меню приложений

появилась возможность создавать приложения-клоны, что пригодится тем, кто ведет несколько аккаунтов в одной социальной сети

внешний вид интерфейса имеет множество настроек: изменяется размерность сетки приложений на рабочих столах, есть поддержка тем оформлений, настраивается количество и порядок наэкранных клавиш управления

удобный сквозной поиск, который ищет информацию везде — среди приложений, доступных настроек, сообщений, контактов и так далее. Запускается свайпом вниз на рабочем столе

много настроек касающихся энергопотребления, прав приложений, доступа к передаче данных, очистке ненужных данных и так далее

В целом оболочка стала еще функциональнее и удобнее. Кто-то ругает ее за дизайн иконок, но если предустановленные и представленные в магазине темы не устраивают, можно найти созданные народными умельцами со стоковыми иконками. Единственное, хотелось бы видеть такую тему в виде решения от производителя.

Сама компания заявляет, что оболочка еще и «умная». Встроенные алгоритмы анализируют частоту использования конкретных приложений, проводят дефрагментацию памяти, из-за чего даже после года использования должна сохраняться первоначальная скорость работы смартфона.

Время работы как у всех

Встроенный аккумулятор имеет емкость 3200 мАч и поддерживает собственный стандарт быстрой зарядки Huawei SuperCharge. Во время презентации президент компании обещал, что флагман проработает до двух дней при нормальной нагрузке. Приврал.

На практике P10 работает как и все остальные флагманы — одни сутки. В моем случае на смартфоне установлены разные мессенджеры (Viber, Telegram, Skype, Facebook Messenger), клиенты соцсетей, автоматически синхронизируются два Google-аккаунта, данные передаются по Wi-Fi и 3G, включен Bluetooth, по дороге на работу часто смотрю видео и так далее.

В таком режиме аппарат работает световой день, показывая в среднем 4 часа активного экрана. При особенно активном использовании (камеры, навигация) он может разрядится до вечера, при меньшей нагрузке протянет сутки.

Зарядка происходит быстро: полностью разряженный аппарат набирает 50% за 30 минут, до 90% заряжается за час, а чтобы добрать последние 10% заряда придется подождать еще полчаса. Huawei SuperCharge не совместим с Qualcomm Quick Charge. Вместо повышенного напряжения стандарт использует стандартные 5В и ток заряда до 4,5-5А, что требует не только специального ЗУ, которое лежит в коробке, но и родного кабеля, который заметно толще обычных.

Все крутится вокруг камер

Одной из основных особенностей Huawei P9 была система из двух камер, разработанных совместно с Leica. Сотрудничество принесло свои результаты и с выходом P10 мы видим его продолжение.

Разрешение основного цветного модуля осталось прежним — 12 Мп, но он обзавелся системой оптической стабилизации. Разрешение монохромного увеличилось и теперь составляет 20 Мп. Используется оптика со значением диафрагмы f/2.2, гибридная система автофокусироки и двойная вспышка.

Основное предназначение второго модуля осталось прежним — благодаря большей светочувствительности и более широкому динамическому диапазону он позволяет улучшить качество цветных фотографий. Вместе с этим компания подготовила пару новых «фишек». Теперь в приложении есть не только режим расширенной диафрагмы, который позволяет изменять размытие и точку фокусировки даже после съемки, но и портретный режим с настраиваемым размытием фона. Алгоритм работает достаточно хорошо, но иногда «задевает» края объектов.

Использование монохромного модуля с высоким разрешением позволило реализовать двухкратный зум, который работает практически без потерь в качестве.

Если оценивать камеру в целом, то сейчас Huawei P10 можно смело назвать одним из лучших на рынке, он фотографирует как минимум не хуже iPhone 7 и Galaxy S7. Камеры отлично снимают днем и в сложных условиях. Алгоритмы шумоподавления работают мягко, сохраняется детализация. Динамический диапазон очень широкий, режим HDR можно не использовать. Особенно драматичным получается небо, пейзажи. С помощью портретного режима можно получить художественный снимок который не нуждается в дополнительной обработке.

Монохромный модуль можно использовать в зависимости от сюжета или в темное время суток — он позволяет получить более детализированные снимки, используются более короткие значения выдержки, что облегчает съемку с рук.

Возможности по съемке видео также улучшились. Есть поддержка 4K/30fps (H.265), Full HD/60fps (H.264), съемка в 120 fps в разрешении Full HD.

Разрешение фронтального модуля не изменилось (8 Мп), но теперь используется оптика со значением диафрагмы f/1.9. Со слов компании, Leica принимала участие и в разработке фронтальной камеры — для нее тоже доступен портретный режим с размытием фона, хотя работает он менее точно, чем на основной камере.

Отдельно хочется отметить приложение. Оно получилось удобным — основные режимы, на которых акцентируется внимание доступны с основного экрана, как и ручные настройки. Доступ к остальным параметрам можно получить свайпнув вправо или влево.

В камерах P10 и P10 Plus тоже есть небольшая разница — старший аппарат получил более светосильную оптику основной камеры с диафрагмой f/1.9. Она обеспечивает немного лучшее естественное размытие фона.