Обзор игровой гарнитуры Roccat Cross

Roccat Cross — это мультиплатформенная гарнитура, созданная для использования со смартфонами, игровыми консолями и ПК. Эта особенность подчеркивается наличием нескольких съемных проводов и универсальной конструкцией. А как обстоят дела с удобством использования и звуком? На этот вопрос мы дадим ответ в сегодняшнем обзоре.

Комплектация

Гарнитура поставляется в крупной картонной коробке. Вместе с ней производитель уложил кабель с выносным микрофоном для использования наушников с ПК длинной 2,3 метра. Провод оплетен тканью, оснащен штекерами для микрофонного входа и аудио-выхода и пультом включения-выключения микрофона.

Также пользователь найдет в комплекте провод для использования с мобильными устройствами и геймпадами Sony DualShock 4 и Microsoft Xbox One Controller. Его длинна составляет 1,2 метра и он оснащен простым пультом управления с микрофоном и одной кнопкой ответа и сброса вызова.

Внешний вид и конструкция

Дизайн гарнитуры достаточно простой, но, при этом, стильный. Гарнитура полностью выполнена в черных цветах. Никаких подсветок или других украшательств. Внешний вид устройства будет уместен в любой ситуации.

Конструктивно Roccat Cross представляет собой полноразмерные закрытые наушники. Чаши среднего размера. На голове наушники смотрятся в меру громоздко. Общий вес конструкции составляет 185 грамм.

В качестве материалов корпуса чаш использован матовый пластик. Амбушюры и оголовье выполнены из кожзама. На левой чаше находится регулятор громкости.

Удобство использования

За время тестирования к удобству почти не возникло замечаний. Наушники удобно сидят на голове разных размеров, не давят и не жмут. Длительное использование как на улице, так и дома за ПК нельзя назвать обременительным.

При резких движения наушники не спадают с головы. Единственное нарекание у нас осталось к конструкции микрофона – его нельзя сложить или сдвинуть. Он оснащен гибкой ножкой, но отодвинуть полностью от лица его нельзя.

Звучание

В Roccat задумывали Cross как универсальную модель, которая хорошо подойдет как для прослушивания музыки, так и для игр. Но, как вы понимаете, игры бывают разными и музыка тоже. Тем не менее, у Roccat это получилось.

Гарнитура действительно неплохо подходит для прослушивания разных музыкальных жанров. Здесь нет какого-то ярко выраженного диапазона, как это часто бывает в игровых наушниках. Низкие здесь присутствуют, но очень сдержанно. Средние не очень выраженны, но они не заглушены низкими или задранными высокими. Гарнитура подходит и для хип-хопа, и для рока, и не только. Звучание получилось очень сбалансированным.

А вот в играх не хватает тех самых низких. Порой так и хочется добавить басу в эквалайзере, чтобы лучше прочувствовать рев двигателя автомобиля или выстрелы. С другой стороны, за счет неплохой детализации, Cross весьма неплох в тех ситуациях, где нужно хорошо понимать местоположения противника.

За счет хорошей шумоизоляции вам не придется сильно выкручивать громкость на улице или в транспорте. А окружающим ваша музыка не доставит особого дискомфорта. Микрофон хорошо выполняет свою роль. Правда в варианте для мобильных устройств он не оснащен шумоподавлением.