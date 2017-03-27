Обзор игровой гарнитуры Roccat Cross

Обзор игровой гарнитуры Roccat Cross

Roccat Cross — это мультиплатформенная гарнитура, созданная для использования со смартфонами, игровыми консолями и ПК. Эта особенность подчеркивается наличием нескольких съемных проводов и универсальной конструкцией. А как обстоят дела с удобством использования и звуком? На этот вопрос мы дадим ответ в сегодняшнем обзоре.

ROCCAT Cross Black (ROC-14-510)
Наушники, гарнитуры на
от 2 179 грн
Предложений: 7
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Комплектация

Гарнитура поставляется в крупной картонной коробке. Вместе с ней производитель уложил кабель с выносным микрофоном для использования наушников с ПК длинной 2,3 метра. Провод оплетен тканью, оснащен штекерами для микрофонного входа и аудио-выхода и пультом включения-выключения микрофона.

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Также пользователь найдет в комплекте провод для использования с мобильными устройствами и геймпадами Sony DualShock 4 и Microsoft Xbox One Controller. Его длинна составляет 1,2 метра и он оснащен простым пультом управления с микрофоном и одной кнопкой ответа и сброса вызова.

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Внешний вид и конструкция

Дизайн гарнитуры достаточно простой, но, при этом, стильный. Гарнитура полностью выполнена в черных цветах. Никаких подсветок или других украшательств. Внешний вид устройства будет уместен в любой ситуации.

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Конструктивно Roccat Cross представляет собой полноразмерные закрытые наушники. Чаши среднего размера. На голове наушники смотрятся в меру громоздко. Общий вес конструкции составляет 185 грамм.

В качестве материалов корпуса чаш использован матовый пластик. Амбушюры и оголовье выполнены из кожзама. На левой чаше находится регулятор громкости.

 

Удобство использования

За время тестирования к удобству почти не возникло замечаний. Наушники удобно сидят на голове разных размеров, не давят и не жмут. Длительное использование как на улице, так и дома за ПК нельзя назвать обременительным.

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При резких движения наушники не спадают с головы. Единственное нарекание у нас осталось к конструкции микрофона – его нельзя сложить или сдвинуть. Он оснащен гибкой ножкой, но отодвинуть полностью от лица его нельзя.

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Звучание

В Roccat задумывали Cross как универсальную модель, которая хорошо подойдет как для прослушивания музыки, так и для игр. Но, как вы понимаете, игры бывают разными и музыка тоже. Тем не менее, у Roccat это получилось.

Гарнитура действительно неплохо подходит для прослушивания разных музыкальных жанров. Здесь нет какого-то ярко выраженного диапазона, как это часто бывает в игровых наушниках. Низкие здесь присутствуют, но очень сдержанно. Средние не очень выраженны, но они не заглушены низкими или задранными высокими. Гарнитура подходит и для хип-хопа, и для рока, и не только. Звучание получилось очень сбалансированным.

А вот в играх не хватает тех самых низких. Порой так и хочется добавить басу в эквалайзере, чтобы лучше прочувствовать рев двигателя автомобиля или выстрелы. С другой стороны, за счет неплохой детализации, Cross весьма неплох в тех ситуациях, где нужно хорошо понимать местоположения противника.

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За счет хорошей шумоизоляции вам не придется сильно выкручивать громкость на улице или в транспорте. А окружающим ваша музыка не доставит особого дискомфорта. Микрофон хорошо выполняет свою роль. Правда в варианте для мобильных устройств он не оснащен шумоподавлением.

 

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: универсальность звучания, удобство использования и ношения
Минусы: незначительные недостатки конструкции, слабовыраженная в звуке игровая направленность
Вывод: Получилась ли гарнитура Roccat Cross такой, как нам обещал производитель? Да, определенно. Cross хорошо подходит и для прослушивания музыки, как на улице, так и дома. Для игр безусловно тоже, но хотелось бы больше мощности и драйва. Тем не менее наушники получились действительно универсальными и удобными.

Технические характеристики

Обзор игровой гарнитуры Roccat CrossROCCAT Cross Black (ROC-14-510)
2 179 − 2 200 грн
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ТипГарнитура для компьютера
Способ подключения / радиус действияпроводной
Профили Bluetooth-
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик+кожзам/пластик/кожзам
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц20-20000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ98
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм50
Тип магнитанеодимовый
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Активное шумоподавление-
aptX-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавынесенный сьемный
Направленностьнет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)mini jack 3,5 мм
Пульт ДУ-
Регулятор громкости-
Длина шнура, м2,37
Тип кабелястандартный
Подключение кабеляодностороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель+
Тип разъемаmini jack 3,5 мм
Форма штекерапрямой
Вес, г185
Цветчерный
Питание / время работы-
Игровая гарнитура+
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость-
Android-совместимость-
Комплектациягарнитура, кабель, микрофон
Дополнительно-
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