Обзор игровой клавиатуры Aula Dragon Deep

Компания Acme продолжает развивать модельный ряд игровой периферии под брендом Aula. Сегодня мы познакомимся с продуктом, неплохо подходящим под наши реалии — бюджетной игровой клавиатурой. Такое устройство, безусловно, востребовано на рынке, ведь не всем нужны навороченные клавиатуры. Относительно невысокая стоимость — это, конечно, хорошо для пользователя, но как обстоит дело с качеством и удобством использования? На этот вопрос мы ответим в сегодняшнем обзоре.

Комплектация

Игровая клавиатура Aula Dragon Deep поставляется в картонной упаковке с качественной полиграфией. В комплект поставки входит документация, сменные клавиши W, A, S, D синего цвета и специальный держатель для их замены.

Внешний вид

На первый взгляд может показаться, что Aula Dragon Deep является механической клавиатурой. Такому впечатлению способствует высокий профиль колпачков клавиш и достаточно грубые формы корпуса. Но на самом деле клавиатура мембранная.

В качестве материала корпуса используется прочный пластик. Качество сборки на хорошем уровне. Клавиатуру нельзя назвать эталоном практичности, к примеру, некоторые панели с покрытием soft-touch достаточно маркие, не говоря про глянцевые элементы, однако в процессе использования это не раздражает.

Эргономика

Раскладка клавиатуры стандартна для многих игровых манипуляторов. В нашей версии клавиатура оснащена длинным левым Shift и двухэтажным Enter. Предусмотрена возможность управления мультимедийным проигрывателем с помощью модификатора Fn. Также можно отключить кнопку Win.

На столе клавиатура достаточно устойчива, за это отвечают 4 резиновых ножки. Есть также дополнительные выдвижные, но резиновыми ножками они не оснащены, поэтому в таком положении клавиатура начинает скользить по столу.

Клавиши

В Aula Dragon Deep используется мембранный тип переключателей. Однако по ощущениям от нажатия они во многом схожи с механическими, в частности, с Cherry MX Red. Усилие, которое требуется для нажатия, невелико и по ощущениям находится на уровне 40-50 грамм. Тактильный отклик присутствует, но он выражен слабо.

Правда, стоит учесть, что, в отличие от механических клавиш, нажатие регистрируется в нижней точке хода, поэтому клавишу нужно вдавливать до упора. Уровень шума можно охарактеризовать как средний или даже ниже среднего.

На клавиатуре очень приятно набирать большое количество текста, не говоря уже о играх. Стоит отметить и заявленную влагозащищённость, что по надежности оставляет позади значительно более дорогие модели механических клавиатур.

Подсветка

Клавиатура оснащена трехцветной подсветкой — на выбор доступны красный, фиолетовый и синий оттенки. Какие-либо вариации этих цветов недоступны. Цвета и уровень яркости регулируются непосредственно с клавиатуры, программным обеспечением клавиатура не комплектуется. К сожалению, максимальный уровень яркости подсветки не очень высок. Подсветку можно отключать, а ее яркость регулируется в пределах 3 градаций.