Обзор игровой клавиатуры Aula Dragon Deep

Обзор игровой клавиатуры Aula Dragon Deep

Компания Acme продолжает развивать модельный ряд игровой периферии под брендом Aula. Сегодня мы познакомимся с продуктом, неплохо подходящим под наши реалии — бюджетной игровой клавиатурой. Такое устройство, безусловно, востребовано на рынке, ведь не всем нужны навороченные клавиатуры. Относительно невысокая стоимость — это, конечно, хорошо для пользователя, но как обстоит дело с качеством и удобством использования? На этот вопрос мы ответим в сегодняшнем обзоре.

Acme Aula Dragon Deep Waterproof Gaming Keyboard (6948391231167)
Мыши, клавиатуры на
от 699 грн
Предложений: 34
Сравнить цены

 

Комплектация

Игровая клавиатура Aula Dragon Deep поставляется в картонной упаковке с качественной полиграфией. В комплект поставки входит документация, сменные клавиши W, A, S, D синего цвета и специальный держатель для их замены.

111

 

Внешний вид

На первый взгляд может показаться, что Aula Dragon Deep является механической клавиатурой. Такому впечатлению способствует высокий профиль колпачков клавиш и достаточно грубые формы корпуса. Но на самом деле клавиатура мембранная.

1111

В качестве материала корпуса используется прочный пластик. Качество сборки на хорошем уровне. Клавиатуру нельзя назвать эталоном практичности, к примеру, некоторые панели с покрытием soft-touch достаточно маркие, не говоря про глянцевые элементы, однако в процессе использования это не раздражает.

 

Эргономика

Раскладка клавиатуры стандартна для многих игровых манипуляторов. В нашей версии клавиатура оснащена длинным левым Shift и двухэтажным Enter. Предусмотрена возможность управления мультимедийным проигрывателем с помощью модификатора Fn. Также можно отключить кнопку Win.

На столе клавиатура достаточно устойчива, за это отвечают 4 резиновых ножки. Есть также дополнительные выдвижные, но резиновыми ножками они не оснащены, поэтому в таком положении клавиатура начинает скользить по столу.

 

Клавиши

В Aula Dragon Deep используется мембранный тип переключателей. Однако по ощущениям от нажатия они во многом схожи с механическими, в частности, с Cherry MX Red. Усилие, которое требуется для нажатия, невелико и по ощущениям находится на уровне 40-50 грамм. Тактильный отклик присутствует, но он выражен слабо.

111

Правда, стоит учесть, что, в отличие от механических клавиш, нажатие регистрируется в нижней точке хода, поэтому клавишу нужно вдавливать до упора. Уровень шума можно охарактеризовать как средний или даже ниже среднего.

На клавиатуре очень приятно набирать большое количество текста, не говоря уже о играх. Стоит отметить и заявленную влагозащищённость, что по надежности оставляет позади значительно более дорогие модели механических клавиатур.

 

Подсветка

Клавиатура оснащена трехцветной подсветкой — на выбор доступны красный, фиолетовый и синий оттенки. Какие-либо вариации этих цветов недоступны. Цвета и уровень яркости регулируются непосредственно с клавиатуры, программным обеспечением клавиатура не комплектуется. К сожалению, максимальный уровень яркости подсветки не очень высок. Подсветку можно отключать, а ее яркость регулируется в пределах 3 градаций.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: цена; клавиши; защита от влаги
Минусы: слабая реализация подсветки; ножки без резиновых наклеек
Вывод: Игровая клавиатура Aula Dragon Deep оставила после себя неплохое впечатление. Да, дизайн традиционен для китайских продуктов и продукции бренда Aula в частности. Но клавиатура при своих возможностях и неплохом уровне качества обладает демократичным ценником. Самое же главное - она честно выполняет свои основные функции, и пользоваться ею приятно.

Технические характеристики

Обзор игровой клавиатуры Aula Dragon DeepAcme Aula Dragon Deep Waterproof Gaming Keyboard (6948391231167)
699 − 878 грн
Сравнить цены
Тип манипулятораКлавиатура
Назначениедля игр
Подключениепроводное
Интерфейс коммуникации с ПКUSB
Цвет корпусачерный
Тип клавиатурымультимедийная
Тип клавиш мембранный
Количество дополнительных клавиш-
Наличие подставки под запястья+
Манипулятор прокрутки-
Цифровой блок+
Цвет символов кириллицынет данны
Подсветка клавиш+
Встроенный USB-порт-
Аудио-разъем-
Размеры, мм493х211х35
Вес, г860
ДополнительноДлина кабеля 185 см, водонепронецаемая клавиатура
Похожие записи