Обзор ноутбука ASUS ZenBook UX510UW

15,6-дюймовые ноутбуки до сих пор остаются одними из самых популярных, и хотя среди них преобладают консервативные решения, но находится место и для интересных моделей. Компания ASUS в рамках флагманской линейки ZenBook представила 15,6-дюймовый ноутбук UX510UW. Устройство выделяется сравнительно небольшим весом, а также дискретной видеокартой. Давайте посмотрим, что ещё может предложить этот ноутбук.

Комплект поставки

Компания ASUS всегда славилась хорошей комплектацией своих ноутбуков, а особенно если мы говорим о моделях верхнего ценового сегмента. ZenBook UX510UW не стал исключением, в комплекте с устройством можно найти сумку для переноски, переходник с HDMI на VGA, адаптер USB 3.0 на RJ-45 LAN, а также простую проводную мышь.

Сложно сказать, как долго прослужат эти аксессуары, но их приятно найти в комплекте.

Дизайн

Внешне UX510UW выполнен в стилистике линейки ZenBook с фирменной концентрической полировкой крышки дисплея и логотипом ASUS по центру.

Основа с клавиатурой сделана из цельного куска алюминия, к которому на винтах крепится нижняя часть. Клавиши при этом немного утоплены в корпус, чтобы не соприкасаться с экраном. Рамка вокруг последнего имеет средние размеры и сделана из матового пластика. В целом, выглядит ASUS ZenBook UX510UW хорошо, дизайнеры использовали простые формы и при этом сохранили стиль линейки ZenBook.

Кроме этого, важно отметить и качество исполнения. Металл вокруг клавиатуры достаточно плотный, чтобы не продавливаться, и то же самое касается дисплейного блока. Качество сборки также отличное, все элементы подогнаны плотно. Шарнир хорошо фиксирует экран в любом положении, поэтому открыть его одной рукой не получится.

Размеры ZenBook UX510UW составляют 382x255x19,9 мм, а вес — 2 кг. И если габариты корпуса можно назвать стандартными, то вес 2 кг и меньше встречается в сравнительно небольшом количестве моделей. Это позволяет назвать ноутбук ASUS портативным решением, которое можно без особых проблем каждый день носить с собой в рюкзаке.

Разъемы

Тенденция к сокращению количества разъёмов, к счастью, обошла ASUS ZenBook UX510UW стороной. Поэтому на правой грани его корпуса пользователи смогут найти порт HDMI, два порта USB 3.0 и один USB Type-C.

На левой грани находится Кенсингтонский защитный слот, два порта USB 2.0, 3,5 мм разъём для наушников, а также кардридер для карт формата SD.

Последний, к сожалению, тоже стандарта USB 2.0, поэтому не может обеспечить высокую скорость считывания и записи информации, что может быть критично для тех, кто занимается съёмкой фото и видео.

Дисплей

В ASUS ZenBook UX510UW, попавшем к нам на тест, был установлен матовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 точек. У этой модели также есть версии с разрешением 4К, впрочем, и Full HD вполне достаточно для комфортной работы.

Сам по себе экран имеет хорошие углы обзора, по нашим замерам его максимальная яркость составляет 274 кд/м2, а минимальная – 14,5 кд/м2. В ноутбуке есть датчик освещённости, поэтому яркость дисплея может регулироваться автоматически. Качество картинки находится на хорошем уровне, экран обеспечивает практически 100% охват цветового пространства sRGB, при этом он довольно «тёплый», цветовая температура находится на уровне 5500К. Это также хорошо видно по просевшему синему цвету в уровнях RGB.

Для профессиональной работы с цветом дисплей стоило бы ещё откалибровать, но для обычного пользователя нюансы заводской калибровки не будут критичными.

Платформа и производительность

В тестовом ASUS ZenBook UX510UW был установлен 14-нанометровый 2-ядерный процессор Intel Core i5-7200U, работающий на частоте 2,5 ГГц (3,1 ГГц в режиме Turbo Boost). Также в ноутбуке используется 12 ГБ оперативной памяти DDR4-2133, SSD на 256 ГБ и жёсткий диск на 1 ТБ.

Производительность системы находится на отличном уровне, что также подтверждается синтетическими тестам. В PCMark 8 Home 3.0 ноутбук набирает 3078 баллов.

Скорость чтения в SSD достигает 559 МБ/с, а записи – 272 МБ/с. Это средний результат, но его достаточно для быстрого запуска программ и файлов.

Жёсткий диск не такой быстрый, его скорость стандартная для 5400 об/м, тем не менее он компенсирует это объёмом 1 ТБ.

За обработку графики в ZenBook UX510UW отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 с 2 ГБ памяти. Кроме этого, когда ноутбук работает от батареи он переключается на встроенный адаптер Intel HD Graphics 620. Что касается дискретного видео, то его на сегодняшний день уже можно назвать устаревшим, в виду выхода в конце прошлого года видеокарт GeForce GTX 10xx. Поэтому в UX510UW хотелось бы видеть графику GeForce GTX 1050, которая могла бы приблизить ноутбук к игровым решениям. Но, по всей видимости, в ASUS не захотели поднимать стоимость модели, оставив более производительную и дорогую видеокарту для линейки ZenBook Pro, новые устройства в которой мы вероятно увидим в этом году.

Что касается NVIDIA GeForce GTX 960 с 2 ГБ, то это хорошо знакомая нам видеокарта, построенная по 28-нанометровому техпроцессу. Она обеспечивает производительность, которой будет достаточно для того, чтобы играть в современные игры на средних и минимальных настройках. Я попробовал запустить на ноутбуке Fallout 4 и «Ведьмак 3» в Full HD разрешении, и на средних настройках они показывали 28-30 FPS, а на минимальных 31-34 FPS. Если же играть в менее требовательные к графике игры, например, в Civilization VI, то это можно комфортно делать и на средних настройках графики. Соответственно, производительности GeForce GTX 960 будет достаточно и для монтажа видео.

В тесте 3DMark Fire Strike 1.1 видеокарта набирает 3477 баллов, а в Sky Diver 1.0 – 10040 баллов.

Нагрев и шум

Достаточно производительная конфигурация ZenBook UX510UW могла бы отразиться на уровне шума и нагреве корпуса. Тем не менее, Intel Core i5-7200U оказался довольно «холодным», в стресс-тесте системы его температура не поднималась выше 60 градусов Цельсия, соответственно никакого троттлинга также не наблюдалось.

Отдельно стоит похвалить систему охлаждения, во время обычной офисной работы её не слышно, и даже во время игры ноутбук шумит в пределах нормы и не раздражает. Область вокруг клавиатуры при высокой нагрузке остаётся холодной.

Клавиатура и тачпад

ASUS ZenBook UX510UW оснащается клавиатурой островного типа, при этом она полноформатная с цифровым блоком. Клавиши находятся на достаточном расстоянии друг от друга и нажимаются с хорошо различимым ходом. Печатать на такой клавиатуре очень приятно.

Подсветка клавиатуры UX510UW имеет три степени яркости, и даже на максимальной с ней комфортно работать в темноте.

Тачпад в ноутбуке имеет стандартные размеры и немного смещён влево, чтобы быть по центру основной части клавиатуры. Работает он хорошо, есть поддержка одновременного распознавания нескольких касаний, а также жестов.

Мультимедиа

На корпусе ноутбука можно найти надпись Harman Kardon, но сам звук воспроизводится через два небольших динамика на нижней стороне корпуса.

Сложно сказать, за что именно отвечает надпись Harman Kardon, но внешний звук у ноутбука абсолютно обычный, он не выделяется ни объёмом, ни громкостью. В наушниках звук хороший, чего и ожидаешь от Realtek High Definition Audio Driver, при этом нельзя не отметить отличный запас громкости, уже на средних значениях она кажется избыточной.

Автономность

В ASUS ZenBook UX510UW установлена 3-ячеечная батарея на 48 Вт-ч, которой хватает на 6-7 часов офисной работы с автоматической регулировкой яркости экрана. В тесте автономности PC Mark 8 Home 3.0 с яркостью дисплея 200 кд/м2 под нагрузкой ноутбук продержался почти 4 часа.

Заряжается UX510UW от крупного блока питания на 120 Вт, что обусловлено использованием дискретной видеокарты.

Полная зарядка занимает около 2 часов.