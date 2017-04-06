Обзор Philips Hyprlite SHE4205: стильные и недорогие вкладыши

Philips и Panasonic славятся тем, что делают вполне неплохие внутриканальные наушники в бюджетном сегменте. Действительно, за 200-300 грн можно получить приемлемый звук, хорошую эргономику и долгий срок службы. Сегодня речь пойдет не о внутриканальных наушниках, а о вкладышах, и не о совсем обычных – Philips Hyprlite. Модель стоит недорого и приятно удивляет соотношением цена/качество.

Благодарим магазин Портатив за предоставленные наушники Philips Hyprlite SHE4205 на обзор

Комплект поставки

Коробка и комплектация здесь – полнейшее эконом-предложение. Тоненькая картонная упаковка, внутри которой лежат наушники – все, больше ничего нет. Да и не нужно, по факту. Но все же немного оригинальности есть, и она заключается в толщине коробке, которая чуть ли не как у коробка спичек. С первого раза становится понятно, что наушники также плоские.

Дизайн

Внешний вид, бесспорно, у Philips Hyprlite отличный. Наушники смотрятся гораздо дороже своей стоимости. Ко мне попал белый вариант, но в продаже существует также и черный цвет.

Основная «фишка» Philips Hyprlite в их минимальной толщине и акустической форме, которая позаимствована у Apple с их EarPods. Наушники совершенно не выпирают из ушей и выглядят стильно. Материалы, несмотря на бюджетность, довольно неплохие, сборка также на хорошем уровне. Джек крепкий и Г-образный, судя по всему, служить будет долго, как и достаточно плотный кабель (хотя он может затвердеть на морозе).

Эргономика

Если вы когда-либо пользовались Apple EarPods, то вы уже можете приблизительно представить, насколько удобны и Philips SHE4205. Разница лишь в том, что герой обзора более легкий и имеет меньшую толщину.

Сказать что-то плохое про удобство не могу, ведь это одни из самых удобных вкладышей, что мне приходилось использовать. И для спорта они неплохо подойдут. Также отмечу пульт ДУ с одной кнопкой для управления плеером и ответов на звонки.

Звучание

Сравнивал Philips Hyprlite я напрямую с Apple EarPods на смартфоне Apple iPhone 6s. При разнице в стоимости более чем в два раза наушники от Philips показывают очень и очень неплохой результат. Да, они играют немного хуже, чем вкладыши от Apple, но и стоят на 600 грн. дешевле. Конечно, чувствуются провалы в детализации и сжатая сцена. Но за счет открытой конструкции наблюдается вполне чистое и правдивое звучание и неплохой бас как для такой конструкции. Ну и конечно, эти наушники не любят тяжелую музыку – вот новый альбом Эда Ширана для них самое оно. Звукоизоляция не такая хорошая, как во внутриканальных моделях, но и лучше, чем у классических вкладышей типа «таблетка».

Микрофон присутствует, что радует, но похвалить его я не могу. Качество передачи голоса на посредственном уровне, и шумы слышны отлично.