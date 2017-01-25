Обзор Roccat Kave XTD 5.1 Analog

Подавляющее большинство современных многоканальных игровых гарнитур обладают виртуальным звуком формата 5.1 или 7.1. Последнее решение удобно, как минимум своим простым подключением, но не гарантирует действительно объемный и качественный звук. Но с Roccat Kave XTD 5.1 Analog все по-другому – это честные шесть каналов прямо в ваши уши.

Комплект поставки

Вместе с игровой гарнитурой в комплекте можно обнаружить документацию и настольную подставку для кабельной звуковой карты.

Дизайн

По дизайну перед нами слегка усовершенствованная старая-добрая игровая гарнитура Roccat Kave.

Объемная конструкция целиком выполнена из пластика – глянцевого и матового. Внутренняя часть оголовья имеет мягкую тканевую часть для дополнительного удобства, амбушюры сделаны из кожзама.

Кабели очень плотные и внушают доверие. Звуковая карта выполнена в форме рации и сделана также из пластика. При подключении гарнитуры по USB загорается светодиод на микрофоне и на левой чаше.

Эргономика

Roccat Kave XTD 5.1 Analog представляет собой правильную игровую гарнитуру – с большими и полностью облегающими уши амбушюрами, высоким удобством даже при многочасовом гейминге и эргономичной подвижной конструкцией.

Дуга эластичная и позволяет подстраивать наушники под любую форму головы, за последнее также отвечает возможность регулировки наушников по высоте с достаточным запасом.

Понравилась реализация звуковой карты – ее можно зацепить на футболке за прищепку или вставить в специальный крэдл и поставить на стол. Данный пульт имеет на себе переключатель режимов, управление микрофоном, громкостью отдельного канала и общей громкостью. Решение правильное и очень действенное – звук можно настроить под любой вкус. Не хотите слышать все эти окружающие звуки – отключили себе тыльный канал; много внимания средним частотам и непосредственно голосу – убавили центр и т. д.

Но имеется существенный недостаток, хотя это скорей особенность, при подключении – вы должны иметь компьютер или звуковую карту с наличием четырех мини-джеков для многоканального звука (как для акустики). Другими словами, большинство ноутбуков не подходит для такой гарнитуры — разве что использовать ее в классическом двухканальном режиме. Также, для усиления звука и питания Roccat Kave XTD 5.1 Analog использует подключение по USB. Пять разъемов для подключения – неплохо, да?

Звук

Со звуком у героя обзора полный порядок даже при прослушивании музыки в стереорежиме. Когда подключаются все каналы, звук становится очень эффектным и «киношным», чувствуется мягкость и объем. Каждый взрыв ощущается всем телом, со сценой и позиционированием противников в шутерах полный порядок – хоть стой за углом и выслушивай каждого врага. Управление каждым каналом позволяет, как уже упоминалось выше, настроить звук под себя, но в основном достаточно все выкрутить на максимум и наслаждаться киношностью у вас в голове.

Если просматривать фильмы, на пульте стоит выбрать режим «Movie», тогда звук наливается большим количеством средних и высоких, почти как в кинотеатре. И не забывайте о том, что фильмы в дубляже очень сильно ужаты по стереопанораме, так что советую смотреть в оригинале.