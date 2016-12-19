Обзор смартфона Xiaomi Redmi 4

Бюджетные китайские смартфоны — это уже, пожалуй, отдельная категория, со своими трендами, фаворитами, флагманами и бюджетными моделями. К последним относится и новая модель от Xiaomi, которая в Китае предлагается за ~$120.

Комплектация

Смартфон поставляется в среднего размера коробке из матового белого картона, на которой можно разглядеть большую глянцевую цифру «4». Внутри обнаруживается стандартный набор: зарядное устройство, скрепка для извлечения лотка SIM-карт, инструкция пользователя.

Внешний вид и эргономика

Xiaomi Redmi 4 доступен в трех цветовых решениях: Silver, Gold и Grey; у нас в редакции побывала первая версия. Смартфон не самый тонкий, за счет сравнительно небольших размеров и скошенных граней хорошо лежит в руке, матовая задняя крышка из алюминия не скользит и не собирает на себе отпечатки пальцев.

Экран прикрыт 2.5D-стеклом, верхняя и нижняя части окрашены в белый цвет, что в выключенном состоянии создает впечатление отсутствующих рамок. Это не так, после включения экрана становится ясно, что черная рамка вокруг него есть, и довольно большая (~2 мм шириной).

На верхней грани находятся разъем для подключения наушников, микрофон шумоподавления и инфракрасный порт (с помощью которого можно управлять бытовыми устройствами), на правой — качелька громкости и кнопка включения, на левой — крышка слота для SIM-карт, и снизу — мультимедийный динамик и порт micro-USB. Сзади, под объективом основной камеры, расположился сканер отпечатков пальцев.

Отметим, что Xiaomi Redmi 4 выглядит практически идентично старшей версии в линейке — 4 Pro, отличаются лишь размеры нижней и верхней полосок на тыльной стороне, а также зеркальное расположение вспышки относительно объектива основной камеры.

Дисплей

В Xiaomi Redmi 4 используется 5-дюймовый IPS-экран с разрешением 720х1280 точек. Плотность пикселей составляет 296 PPI – если очень сильно всматриваться, с расстояния сантиметров в 10 можно различить легкую неоднородность изображения и «лесенку» на символах — но и только; в обычном режиме использования картинка выглядит плотной, без малейшего намека на зернистость.

Дисплей выглядит хорошо, особенно как для бюджетного смартфона — насыщенные цвета, большие углы обзора, хорошая контрастность. Тесты показывают завышенную цветовую температуру, приводящую к появлению холодноватого оттенка на изображении, и чуть более высокую гамму, которая делает картинку несколько более насыщенной и с более глубоким черным цветом, чем она есть на самом деле.

Звонки, мультимедиа

В смартфон можно установить две SIM-карты — micro-SIM и nano-SIM; вместо последней можно использовать карту памяти micro-SD.

Уровень громкости мультимедийного динамика средний, к качеству звучания особых претензий не возникло — музыку или фильмы на нем слушать не стоит, однако для вызывной мелодии его более чем достаточно. Разговорный динамик звучит довольно громко, однако особого запаса по громкости нет, и в шумном помещении разобрать голос собеседника будет не очень легко. Качество микрофона среднее, собеседник может жаловаться на «какой-то не такой» голос с излишней резкостью в звучании.

Аппаратная платформа, производительность

В смартфоне используется чипсет Qualcomm Snapdragon 430 с восемью 64-битными ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.43 ГГц, и графической подсистемой Adreno 505. Оперативной памяти в этой модели 2 ГБ, внутренней — 16 ГБ (пользователю доступно ~10 ГБ).

Snapdragon 430 — достаточно новый чипсет «нижне-среднего» уровня, и не очень высокие результаты в бенчмарках неожиданностью не стали. Впрочем, это не мешает интерфейсу быть быстрым и отзывчивым, да и для всех обычных задач производительности здесь также хватает — кроме разве что «тяжелых» трехмерных игр.

Программное обеспечение

Xiaomi Redmi 4 работает под управлением Android 6.0.1, дополненной фирменной оболочкой MIUI 8 (Global). Подробно останавливаться на ее особенностях в этом материале мы не станем — все желающие могут ознакомиться с подробным «Обзором интерфейса MIUI 8», опубликованном в конце лета этого года.

Камера

В Xiaomi Redmi 4 используется собственное приложение камеры, которое позволяет снимать как в полностью автоматическом режиме, так и с некоторыми дополнительными настройками: например, оно позволяет делать панорамные снимки, снимать по таймеру, включать ночной режим, выбирать одну из предустановленных сцен (пейзаж, портрет, фейерверк, подсветка и т. д.), накладывать фильтры «а-ля Instagram».

Качество снимков можно охарактеризовать как среднее. В яркий солнечный день без сильных перепадов по яркости в пределах кадра можно получить хороший снимок, однако малейшее ухудшение условий съемки тут же негативно сказывается на качестве. Камере явно не хватает динамического диапазона, из-за чего в контрастных сценах наблюдаются «провалы в черное», а в темное время суток или в несильно освещенном помещении очень сильно снижается резкость.

К счастью, в большинстве случаев проблему с контрастными снимками можно частично решить с помощью режима HDR – он «вытягивает» тени, но при этом не перебарщивает: изображение по-прежнему выглядит как достаточно естественное фото, а не художественная вариация на тему.

Автономность

В Xiaomi Redmi 4 установлен несъемный ионнолитиевый аккумулятор емкостью 4100 мАч. В аккумуляторном тесте PCMark смартфон продержался почти 11 часов — отличный результат, как минимум в полтора раза превышающий показатели «в среднем по больнице». Владелец этой модели может рассчитывать на уверенные двое суток работы без подзарядки даже при достаточно серьезной нагрузке.