Обзор USB-монитора ASUS MB16AC

Обзор USB-монитора ASUS MB16AC

Ниша переносных мониторов очень узкая, но тем не менее у нее есть свой потребитель — например, это пользователи ноутбуков, которые хотят работать за двухмониторной системой, или же их настолько не устраивают характеристики своих дисплеев, что они готовы раскошелиться на еще один.

ASUS MB16AC  Новинка
Мониторы на
Уведомить о появлении в продаже

 

Комплектация

Монитор поставляется в относительно большой коробке (во всяком случае, по сравнению с его собственными размерами), в которой можно также обнаружить защитную книжку-чехол, кабель USB Type-C, переходник на обычный USB, руководство пользователя и… обычную шариковую ручку.

1111

 

Дизайн

Несколько лет назад у нас уже была на обзоре аналогичная модель — ASUS MB168B+. Герой нынешнего обзора выглядит весьма похоже и тоже больше всего напоминает «автономный» дисплей ноутбука. Монитор очень тонкий, всего 8 мм, корпус алюминиевый, задняя панель выполнена в стиле верхних крышек ноутбуков ASUS — с логотипом компании по центру и фактурной поверхностью, использующей в качестве узора систему едва заметных концентрических окружностей («под компакт-диск»). Рамки вокруг экрана тонкие, порядка 6 мм, никаких утолщений у корпуса нет, органы управления сосредоточены на нижней панели: это три аппаратные кнопки (включение справа и навигация по меню — слева).

11

На левой боковой грани снизу расположен единственный разъем монитора: порт USB Type-C, через который он и подключается к ноутбуку или ПК. С противоположной стороны, рядом с кнопкой включения, находится круглое сквозное отверстие в корпусе — это не для брелка, а для той самой ручки из коробки. Хоть в комплект поставки и входит обложка-подставка, монитор можно установить в рабочее положение и без нее — используя ручку в качестве ножки.

1111

Кстати, про обложку. Ее конструкция сильно отличается от того, что было у ASUS MB168B+ четыре года назад, она стала функциональнее, но при этом явно сложнее в использовании — так что производитель даже вкладывает подробное руководство с пошаговой инструкцией по всем вариантам ее «складывания». Ее материал также изменился, теперь это чистый пластик (снаружи — «под кожу», внутри — легкий soft touch).

11

В основном режиме есть два разных угла наклона экрана; кроме него, монитор можно почти положить на стол (а-ля «планшет») и даже использовать в портретном режиме — к слову, монитор оснащен гироскопом и автоматически разворачивает изображение на экране в зависимости от его расположения. Обложка на магнитных защелках, магниты здесь достаточно сильные для того, чтобы без проблем удерживать ее на весу, пристегнутой к монитору (хотя обратную процедуру — пытаться поднять конструкцию за обложку — мы бы проделывать не рекомендовали, монитор хоть и достаточно легкий как для своих размеров, всего 780 г, но от обложки «отлипает» сразу же).

11111

Пожалуй, единственная недоработка обложки — это отсутствие крепления для USB-кабеля (которое было у предыдущей модели), так что его придется держать отдельно.

1111

 

Меню

В этой модели реализовано полноценное меню — правда, для навигации по нему
предлагается всего две кнопки в левом нижнем углу.

Нажатие на любую из них вызывает быстрое меню из двух пунктов — «горячая клавиша» (ее значение можно выбрать в настройках) и вызов основного меню. Над кнопками во время навигации появляются иконки их текущего значения — подтверждение, переход вниз и т.д. Поскольку кнопок всего две, то функции «наверх» и «назад» здесь нет — если в каком-либо из меню нет явной кнопки «выйти», то после настройки нужного параметра вам придется ждать автоматического закрытия меню (которое в таком случае происходит через 3 секунды бездействия). Не очень удобное в целом решение, но поскольку лазить в настройки такого монитора вы будете нечасто, назвать это серьезным недостатком нельзя.

1111111111

 

В работе

В ASUS MB16AC используется IPS-матрица диагональю 15.6″, с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920х1080 точек (плотность пикселей при этом составляет 141 PPI). К ноутбуку он может подключаться двумя способами — либо по USB Type-C напрямую, либо через переходник на полноразмерный USB (Type A). При этом для прямого подключения необходимо, чтобы USB-разъем на ноутбуке поддерживал DisplayPort — в таком случае для его работы не нужны никакие драйверы и он, по сути, в этом режиме является обычным монитором. Если же ваш ноутбук не оснащен таким разъемом, подключаться следует к порту USB 3.0 — здесь уже ASUS MB16AC работает в «USB-режиме», для которого необходима установка драйверов (в комплекте не идут, скачиваются с официального сайта).

11

Как и в упомянутой выше модели ASUS MB168B+, здесь для передачи сигнала в USB-режиме используется технология компании DisplayLink: на компьютере кодируется видеосигнал, далее информация пересылается на монитор, где его расшифровкой занимается специальный чип. Учитывая, что для уменьшения объема данных передается информация только о тех участках, в которых меняется картинка, становится очевидно, что нагрузка на систему зависит от разрешения экрана и степени активности (перемещение курсора отнимет значительно меньше ресурсов, чем просмотр полноэкранного видео). Отметим, что качество динамического изображения оказывается более чем приемлемым, каких-то очевидных артефактов компрессии «на лету» заметить не удалось.

Поверхность экрана глянцевая, в этом плане данный монитор ничем не отличается от большинства дисплеев современных ноутбуков. Соответственно, кристаллический эффект на нем отсутствует, а черный цвет выглядит глубоким черным, без серого «налета» матовых дисплеев, зато на темном фоне в экране может отражаться обстановка позади пользователя.

Углы обзора, традиционно для технологии IPS, очень высокие, даже на максимальном отклонении цвета практически не искажаются, лишь снижается яркость и контрастность.

111111111111111

Glow-эффект, опять-таки типично для IPS, здесь также присутствует, при взгляде на экран под углом сверху на темном фоне появляется свечение — серебристое или слабое фиолетовое, в зависимости от направления взгляда.

Равномерность подсветки весьма посредственная — видимо, сказывается чересчур тонкий, по десктопным меркам, корпус. Так, на черном фоне становится хорошо заметна утечка подсветки в нижней части экрана — впрочем, в обычной работе, при наличии хотя бы небольшого внешнего освещения, этот факт в глаза не бросается.

В ASUS MB16AC для регулировки яркости не используется ШИМ, соответственно, мерцания подсветки нет даже на минимальной яркости — это должны оценить пользователи с
чувствительными к таким вещам глазами, поскольку у них усталость от долгого сидения за монитором будет ниже, чем при работе за монитором с ШИМ.

Минимальная яркость у этого монитора очень низкая — всего 10 кд/м², у десктопных мониторов мы таких показателей практически не встречали. При такой яркости за этим экраном можно комфортно работать даже в полной темноте. Максимальная яркость при USB-подключении невысока — наши измерения показали всего 150 кд/м² (при заявленных 180). Этого, впрочем, все равно более чем достаточно для работы в условиях типичного офисного освещения — но на открытом воздухе экран будет тускловат. При прямом подключении через USB Type-C, к слову, максимальная яркость заметно возрастает — до 220 кд/м².

Различные варианты видеорежимов Splendid отличаются в основном различными значениями яркости, цветовой температуры и кривой гаммы. Наиболее близкие к стандартным значениям традиционно оказались sRGB и Standard — мы бы рекомендовали использовать последний как предлагающий более высокую яркость. Цветовой охват у этого монитора не очень высокий, особенно в синей и красной областях — в итоге при прямом сравнении с десктопным монитором на IPS или VA изображение кажется чуть менее насыщенным, однако в целом выглядит очень хорошо и заметно лучше, чем у многих ноутбуков.

111
4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Компактность; качественное изображение; легкость переноски и подключения; несколько вариантов установки
Минусы: Короткий USB-кабель; цветовой охват мог бы быть повыше; средняя равномерность подсветки
Вывод: ASUS MB16AC - интересный USB-монитор, позволяющий расширить рабочее пространство ноутбука или просто "увеличить" диагональ его экрана до 15.6 дюймов и повысить качество изображения (в случае, если ваш ноутбук оснащен TN-матрицей). По сравнению с предыдущей моделью такого плана, MB168B, новинка оказывается лучше по всем параметрам - IPS вместо TN, значительно уменьшенные рамки вокруг экрана, аппаратные кнопки управления, более функциональная и удобная обложка-подставка, плюс подключение не только через USB 3.0, но и по USB Type-C (с поддержкой DisplayPort).

Технические характеристики

Обзор USB-монитора ASUS MB16ACASUS MB16AC
Уведомить о появлении в продаже
ТипМонитор
Диагональ экрана, дюймов15,6
Тип ЖК-матрицы IPS
Формат изображения16:9
Разрешение, точек1920x1080
Шаг точек, мм0,179
Время реакции, мснет данных
Угол обзора, гор / вертнет данных
Тип системы подсветкиWLED
Максимальная яркость, cd/m²220
Контрастность (динамическая контрастность)800:1
Покрытие экранаглянцевый
VGA (D-sub)-
DVI-
HDMI-
DisplayPort+ (USB Type-C)
Функция MHL-
Средства мультимедиа-
Концентратор USB-
ТВ-тюнер-
Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм)-
Поворотный экран (pivot)-
Потребляемая мощность, Втменее 8
Размеры, мм359.7 x 226.4 x 8.0
Вес, кг0,78
Поддержка VESA-креплений-
Похожие записи