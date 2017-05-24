Обзор Xiaomi Mi 5c

Сегодня мы познакомимся с Xiaomi Mi 5c. Для тех, кто сразу готов сказать «Опять?!…», объясним, что возможно эта модель и не станет самой успешной в модельном ряде компании, но она интересна с другой точки зрения. Mi 5c — первый аппарат Xiaomi, построенный на платформе собственной разработки. Пока своими SoC могут похвастаться только такие гиганты как Apple, Samsung и Huawei, а остальные производители используют решения Qualcomm и MediaTek. Поэтому своя платформа — это и возможность лишний раз показать свой технологический потенциал, и заработать на устройствах больше.

Смартфон предоставлен магазином Mi.ua

Комплектация, дизайн

Xiaomi Mi 5c поставляется в стандартной белой коробке с таким же привычным содержимым: кабель, зарядное устройство, скрепка и документация.

Выглядит аппарат необычно — своеобразное переосмысление многих популярных решений, которые мы видели как у самой Xiaomi, так и у других компаний. Металлический корпус со скругленными углами ощущается очень тонким (7,1 мм) и отлично лежит в руке.

Лицевая панель напоминает оригинальный Mi 5 — сканер отпечатков пальцев вписан в продолговатую механическую кнопку «Домой», а по бокам от нее находятся две сенсорные клавиши с точечной подсветкой. Справа над экраном есть индикатор пропущенных событий.

Как и раньше, сканер в целом неплохой (он достаточно быстрый и точный), но к нему нужно привыкнуть из-за небольшой высоты самой клавиши.

Аналогично другим Xiaomi, управление гибко настраивается. Можно выбрать расположение «Меню» и «Назад», а для возврата на домашний экран нужно или нажать на центральную кнопку, или прикоснуться к ней.

По торцам «раскидали» элементы управления: две физических клавиши справа, лоток для двух NanoSIM слева, USB Type-C, микрофон и динамик снизу, а также разъем для гарнитуры, IrDA и второй микрофон сверху.

Глядя на «спинку» можно увидеть схожесть с множеством других смартфонов. На мой вкус, она получилось несколько безликой. Впрочем, все будет зависеть от выбранного цвета корпуса — в розовом или черном аппарат может смотреться интереснее.

Отдельно хочется отметить тонкие рамки экрана — они меньше, чем в том же Mi 6.

Экран

Сам дисплей имеет диагональ 5,15 дюймов. Разрешение IPS матрицы — 1920 на 1080 точек. Яркость подсветки изменяется от 4 до 544 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 793. Есть возможность подстройки контрастности и цветовой температуры.

Качество изображения находится на уровне «выше среднего» — это далеко не самая качественная матрица, с которой нам приходилось сталкиваться, но в целом изображение радует глаз насыщенными натуральными цветами. На стекло нанесено хорошее олеофобное покрытие, на улице изображение остается читаемым.

Аппаратная и программная платформы

Но самое интересное в Xiaomi Mi 5c скрыто внутри — это платформа собственной разработки получившая название Surge S1. Она включается в себя два блока из четырех ядер Cortex-A53, которые работают на частоте до 1,4 и 2,2 ГГц соответственно. Встроенная графика — Mali-T860 MP4. Норма техпроцесса — 28 нм.

С точки зрения заявленных характеристик Surge S1 — решение уровня MediaTek Helio P10/P20 и Qualcomm Snapdragon 625/650. Но самая большая проблема новой SoC — устаревший на момент анонса техпроцесс. Очевидно, Xiaomi не могли сразу создать решение уровня конкурентов. Впрочем, в бенчмарках и в жизни Surge показывает себя неплохо. Если включить режим «Максимальная производительность», то S1 покажет хороший результат в основных бенчмарках:

Впрочем, в этом же режиме смартфон очень легко греется и это хорошо ощущается — техпроцесс 28 нм дает о себе знать. Заметного троттлинга нет, но при «производительном» профиле энергопотребления корпус греется при продолжительных нагрузках, в том числе в играх. При этом проблем с самими играми нет — популярные будут работать с комфортным fps.

Для повседневного использования больше подходит режим, ограничивающий производительность SoC — это позволяет уменьшить нагрев, а скорость работы в типичных задачах остается комфортной.

В качестве ОС выступает Android 7.1.2 «прикрытый» MIUI 8. Более детально с возможностями MIUI 8 можно ознакомиться в отдельном обзоре. Мы же уточним, что Mi 5c — аппарат, в первую очередь ориентированный на китайский рынок, поэтому для него доступна только китайская версия MIUI, а прошивки с локализацией создаются силами фанатских сообществ.

Время работы

Не самый современный техпроцесс и тонкий корпус вылились в еще одну сомнительную особенность аппарата — аккумулятор емкостью 2860 мАч. По сравнению с популярными моделями Xiaomi, Mi 5c работает не слишком долго — заряда хватает на день работы с 4 часами активного экрана.

Зато реализована поддержка быстрой зарядки. Комплектное ЗУ соответствует спецификациям Qualcomm Quick Charge 3.0 и заряжает аккумулятор за час с небольшим.

Мультимедийные возможности

С качеством воспроизведения музыки у Mi 5c дела обстоят неплохо. Аппарат как минимум не проигрывает конкурентам по чистоте и детальности звучания, а по запасу громкости сможет соревноваться со многими из них.

Мультимедийный динамик вполне громкий, но ему не хватает объемности звучания — прорабатывается в первую очередь «середина», а сам спикер очень легко перекрывается рукой и сильно заглушается.

Камеры

Xiaomi Mi 5c получил две камеры: основную на 12 Мп (f/2.2) со вспышкой из одного диода и фронтальную на 8 Мп (f/2.2). Уже по значениям диафрагмы понятно, что выдающимися фотографическими способностями аппарат, скорее всего, не обладает.

Так и оказывается на практике — качество снимков находится среднем уровне, характерном актуальным моделям линейки Redmi. Динамический диапазон не самый широкий, автофокус работает со средней скоростью. Вдобавок ко всему аппарат не всегда точно определяет баланс белого. Вероятно, часть проблем исправят программно, остается только подождать (как всегда для Xiaomi).