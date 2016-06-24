Обзор Xiaomi Mi Band 2: как популярный фитнес-браслет стал еще лучше

Первый фитнесс-браслет Xiaomi называли «пробником носимой электроники», ведь устройство было очень дешевым и имело относительно скудную функциональность. Тем не менее, с ним компания «попала в яблочко» и смогла войти в тройку лидеров рынка. Пожалуй, с Mi Band и Mi Band 1S рецепт «дешево и сердито» сработал очень хорошо — трекеры слишком часто можно увидеть на запястьях прохожих, что является лучшим подтверждением данных о продажах. А сегодня мы познакомимся с Mi Band 2 — обновленной версией браслета, в которой появился экран.

Mi Band 2 предоставлен магазином Xiaomi.ua

Комплектация

С точки зрения комплектации, со времен первого Mi Band ничего не поменялось — браслет поставляется в точно таком же миниатюрном картонном боксе вместе со специальным USB-кабелем для зарядки и мини-инструкцией на китайском языке.

Дизайн

Концептуальных изменений в Mi Band 2 тоже нет — устройство состоит из силиконового ремешка, в который вставляется капсула с электроникой, а вот их дизайн заметно поменялся.

Капсула стала немного больше и толще. Верхняя часть теперь глянцевая, прикрытая или стеклом, или качественным полупрозрачным пластиком.

Спереди есть круглая сенсорная клавиша и миниатюрный экран. Нажимая клавишу, можно последовательно выводить на экран время, информацию о пройденном расстоянии, сожженных калориях, пульсе и заряде батареи.

Снизу находятся два контакта, через них браслет заряжается с помощью комплектного кабеля. Из-за изменившихся размеров пользователям стоит бережнее относится к комплектному кабелю, он маленький и его относительно легко потерять, а первое время в продаже будет тяжело найти запасной.

На задней части расположилось окошко оптического пульсометра. В момент измерения пульса диоды светятся зеленым.

Есть защита от воды и пыли по стандарту IP67. Как и практически любой трекер, Mi Band 2 можно не снимать перед мытьем посуды, походом в душ, плавая в речке или бассейне. А вот на море браслет лучше снять, так как более агрессивная соленая вода может негативно сказаться на работоспособности аксессуара.

Сам силиконовый ремешок стал тоньше, шире и мягче. Он буквально на пол сантиметра длиннее первой версии. Отверстия, куда входит металлическая застежка стали уже, соответственно браслет легче застегивается, хотя застежка держится также хорошо.

Кроме этого, стала толще страховочная петля, а капсула вставляется в браслет с внутренней стороны. Соответственно, браслеты Mi Band 2 должны оказаться более носкими и лучше фиксировать капсулу, потому что раньше они частенько рвались, а капсула могла просто выпасть и потеряться, что еще хуже.

Так как длина браслета не поменялась и компания выпускает их только в одном универсальном размере, стоит уточнить, что он подойдет как девушкам с тонким изящным запястьем, так и мужчинам — длины не хватит разве что обладателям аномально крупных рук.

Позже в продажу должны поступить сменные ремешки оранжевого, зеленого, голубого и, возможно, других цветов.

Все изменения в дизайне продиктованы экраном. Мне вид новой версии нравится больше — удобство носки осталось, в целом, на прежнем уровне, зато при включенном экране теперь понятно, что на руке какой-то гаджет, а не «браслетик».

Экран

Как мы уже упомянули, в трекере появился экран, соответнно он научился показывать время и прочую информацию — этого очень не хватало прошлым версиям, несмотря на их цену.

Используется монохромный OLED дисплей диагональю 0,42 дюйма. Производитель не уточняет его разрешение, «на глаз» оно оставляет примерно 50 на 100 точек — этого достаточно для выведения нескольких символов или цифр. Большую часть времени экран выключен, он активируется или по взмаху руки или после нажатия сенсорной емкостной клавиши.

В выключенном состоянии экрана не видно, панель полностью черная. Яркость подсветки никак не настраивается, но за счет небольшого размера и использования именно OLED панельки информация вполне комфортно считывается как в темноте, так и на ярком солнце. С учетом цены к экрану тяжело выдвигать претензии, но людям с ослабленным зрением считывать информацию будет сложно.

Приложение

Как и раньше, для подключения, настройки и синхронизации трекера со смартфоном нужно использовать приложение Mi Fit для Android или iOS, поддерживаются устройства под управлением Android 4.4, iOS 7 и более новых версий. Устройство должно оснащаться модулем Bluetooth 4.0 с поддержкой профиля BLE (low energy) — почти все современные смартфоны такие.

Пользователи Android могут скачать официальную версию из магазина Google Play, фирменного маркета Xiaomi, или одну из версий, переведенных пользователями. Между ними есть отличия, в частности, в китайской версии есть режим бега с отслеживанием пульса в реальном времени, а версия из магазина Google может синхронизировать данные с Google Fit.

С момента нашего последнего знакомства, Mi Fit успел заметно обновиться. В нем появилась официальная локализация (точно есть русская и английская).

Приложение разделено на три экрана. На первом отображается основная информация о количестве пройденных шагов за день, расстоянии и сожженных калориях, данные о сне, пульсе, весе.

На втором можно настроить будильник, включить уведомления от сторонних приложений, о входящих звонках и сообщениях, напоминание о бездействии, а также синхронизацию с Google Fit (в версии из Google Play).

На последнем, третьем экране, можно настроить свой профиль — задать антропометрические параметры, посмотреть глобальную статистику (сколько шагов делаете в среднем, сколько километров всего прошли). Настроить свою цель (количество шагов в день), подключить фирменные весы или кроссовки Xiaomi и так далее.

Главное, не забудьте зайти в пункт для настройки параметров самого браслета — именно там включается показ времени по взмаху кисти, а также настраивается отображаемая на дисплее информация. По умолчанию браслет показывает время только после нажатия на клавишу, последующие нажатия выводят информацию о количестве шагов, включают пульсометр и так далее.

Стоит отметить не слишком качественную локализацию программы. Например, в русской версии сожженные калории (Calories) — это «Температура», а пройденная дистанция (Distance) — «Бег». Возможно, в будущем этот мелкий косяк исправят.

Функциональность

В целом, возможности браслета остались на прежнем уровне — подсчет шагов, отслеживание сна, базовые уведомления. Пульсометр уже был в версии Mi Band 1S, а главное новшество — это появление экрана. Разберем каждую функцию немного подробнее.

Шагомер. Прошлые версии браслета считали ваши шаги «от души». В Mi Band 2 усовершенствовали алгоритм подсчета и обновили «железо» внутри, поэтому с новым браслетом вы делаете на 10-20% шагов меньше и в конце дня на экране отображается более реальное количество шагов и пройденное расстояние. Новый браслет не считает шаги из-за тряски транспорта или как минимум, делает это не так активно.

Часы. Трекер показывает время в 24-часовом формате (часы:минуты). Экранчик маленький, поэтому ни о каких дополнительных циферблатах речь не идет, зато если раньше приходилось носить и часы, и браслет, то теперь первые можно оставить дома.

Включение экрана после взмаха кисти в тестовом браслете происходит с секундной задержкой — немного раздражает. Надеюсь, что это просто программная проблема, которую исправят в будущем. Время отображается 3-4 секунды, потом экран гаснет.

Пульсометр. Не стоит ожидать от встроенного пульсометра точности и скорости работы специализированных спортивных датчиков. Пульсометр в Mi Band 2 может измерить пульс в спокойном состоянии — нужно не двигаться и держать руку на уровне сердца — такое измерение занимает 7-8 секунд, а результат можно сразу увидеть на экране.

Также есть режим бега — нужно потуже затянуть ремешок и активировать режим в приложении. В нем измерения происходят практически в режиме реального времени, но информация отображается на экране смартфона, а не браслета. Для этого режима можно включить уведомление о превышении верхней границы пульсовой зоны.

К сожалению, под рукой не нашлось профессионального спортивного пульсометра чтобы провести сравнение. Могу лишь сказать, что с субъективной точки зрения при статичных измерениях данные достаточно точные и соответствуют предшествующей нагрузке и самоощущению. Mi Band 2 не заменит спортивных пульсометров, но сможет дать некоторые данные, которые можно использовать при планировании тренировок.

Отслеживание сна. Как и прошлые версии, Mi Band 2 может отслеживать ваш сон. Браслет автоматически определяет время начала и окончания сна и делает это достаточно точно. Кроме этого, он строит график с выделенными фазами сна (быстрая и медленная). В приложении можно настроить несколько будильников (одноразовые или по дням недели). Теоретически, если вы находитесь в фазе быстрого сна, браслет разбудит вас раньше (вибрацией), хотя меня он всегда будил в заданное время.

Уведомления. Браслет уведомляет вибрацией и пиктограммами о различных событиях. Это может быть входящий звонок, сообщение, уведомление о необходимости встать и пройтись, если вы сидите на одном месте дольше часа и или уведомление от какого-то приложения (можно выбрать до пяти приложений). Соответственно, в случае звонка на экране вы видите трубку, если пора пройтись — встающего со стула и идущего куда-то человечка, или просто надпись APP, если уведомление пришло от какого-то стороннего приложения.

Из-за маленького экрана подробные уведомления отсутствуют — вы не видите, кто вам звонит и не можете прочесть входящее сообщение. Также нет поддержки других функций как в дорогих конкурентах — управления музыкой или возможности расширения функциональности с помощью сторонних приложений.

Автономность

Заявленное время работы — 20 дней, а встроенный аккумулятор имеет емкость 70 мАч. Полная зарядка от USB-порта компьютера занимает примерно час-полтора, прогресс зарядки отображается на экране браслета, а после ее окончания на смартфон придет уведомление.

Я тестировал браслет ровно неделю — за это время он разрядился на 43% процента, при этом Mi Band 2 подключался к разным смартфонам, активно тестировались функции пульсометра, относительно часто смотрел время, проверял количество пройденных шагов и так далее. Время работы соответствует заявленному.

В зависимости от частоты использования пульсометра и экрана время работы будет немного изменяться как в большую, так и меньшую стороны. Даже с учетом уменьшения заявленного времени работы с 30 до 20 дней, по сравнению с прошлыми версиями, браслет все равно остался весьма живучим и такому времени работы позавидуют большинство конкурентов.