Презентация новых ультрабуков ASUS ZenBook 3 Deluxe (UX490), UX430, UX530

Сегодня компания ASUS провела в Киеве локальную презентацию своих новых ультрабуков. Всего было представлено три модели: ZenBook 3 Deluxe, UX430 и UX530 — все относятся к топ-сегменту и представляют из себя достаточно интересные решения как с точки зрения дизайна, так и характеристик.

Традиционно, компания решила начать презентацию с небольшой порции полезной информации. Несмотря на то, что глобальные продажи ноутбуков в последние годы сокращались, сейчас падение в целом остановилось и ситуация стабилизировались. На украинском рынке даже наблюдается рост на уровне 20% по сравнению с 2016 годом, а к концу 2017 он может достигнуть 25%.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются 15-дюймовые модели, но постепенно увеличиваются продажи 13-дюймовых (на 50%). Также снижается популярность решений на базе ультрабюджетных Celeron и растут продажи ноутбуков на Core-i3/i5.

В штучном выражении в Украине ASUS продает меньше, чем Lenovo, но ей удается зарабатывать больше конкурента из-за спроса на модели на базе процессоров Intel Core i3 и i5.

Новый «зенбук» — это продолжение истории знакомого нам ZenBook 3. Приставка Deluxe указывает в первую очередь на большую диагональ экрана (14, а не 12,5 дюймов). В остальном ультрабук сохранил идеологию вышедшего ранее ZenBook 3.

Основные характеристики остались практически такими же, изменения носят скорее формальный характер. Экран прикрыт Corning Gorilla Glass 5 вместо Gorilla Glass 4, добавили больше портов USB Type-C, увеличили ход клавиш, больший корпус позволил использовать более емкий аккумулятор. Фактически в ASUS рассчитывают на тех пользователей, которых из-за довольно маленького экрана в 12,5 дюймов не заинтересовал обычный ZenBook 3 — на 14-дюймовом работать будет комфортнее.

ASUS ZenBook UX430 и 530

ZenBook UX430 и UX530 — это пополнение модельного ряда производительных ультрабуков. Модели могут похвастаться интересным дизайном с плоскими глянцевыми крышками, сделанными из пластика, матовыми IPS дисплеями с тонкими рамками и дискретной графикой. Естественно, у всех достаточно тонкие и легкие корпуса, есть нормальный набор разъемов.

Каждая из моделей будет представлена в двух версиях. Для UX430UA доступен только встроенный видеоадаптер Intel, UX430UQ оснащается NVIDIA GeForce 940MX с 2 ГБ памяти. В отличие от 14-дюймовой модели, все 15-дюймовые будут поставляться с дискретной графикой NVIDIA. Для UX530UQ это GeForce 940MX c 2 ГБ памяти (решение начального уровня), а для UX530UX — более производительный GeForce GTX 950M с 4 ГБ GDDR5.

Ранее мы уже успели протестировать 14-дюймовый ZenBook UX430UQ.

Все ультрабуки поступят продажу в начале мая. Цены будут начинаться от $1500, $1100 и $1000 за младшие конфигурации ZenBook 3 Deluxe, UX530 и UX430 соответственно.