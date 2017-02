Прогрессивный игровой ПК: все для победы

Сборка мощной игровой системы для требовательных геймеров – не менее увлекательный квест, чем выбор базовой и оптимальной конфигураций. Больший бюджет расширяет выбор доступных компонентов, но не отменяет правила эффективно тратить свои деньги. На этот раз мы предлагаем рассмотреть вариант прогрессивного игрового ПК и проверить на практике его возможности.

Процессор

Исторически выбор компонентов для нового ПК начинается с процессора. CPU продолжает оставаться наиболее важным элементом системы, определяющим общую конфигурацию платформы. В ожидании процессоров Ryzen, которые должны помочь AMD вернуться в топ-класс настольных систем, пока выбирать приходится исключительно из решений Intel. Для прогрессивных игровых систем мы рекомендуем смотреть в сторону платформы LGA1151 и чипов с разблокированным множителем в обозначении которых используется индекс «К». Такая особенность позволяет самостоятельно увеличить производительность процессора, причем сам процесс разгона не требует особых навыков.

До анонса процессоров Kaby Lake наиболее подходящими вариантами в этом случае были Core i5-6600K (3,5/3,9 ГГц) и Core i7-6700K (4,0/4,2 ГГц). С началом продаж чипов Core 7-го поколения, список потенциальных покупок расширился еще двумя моделями – Core i5-7600K (3,8/4,2 ГГц) и Core i7-7700K (4,2/4,5 ГГц). Как видим, Kaby Lake предлагают изначально повышенные частоты, но, за исключением минимально усовершенствованного блока транскодирования видео, принципиальных отличий от Skylake фактически не имеют. Какую же из предложенных моделей предпочесть? Смотря на общую стоимость системы попытка сэкономить на процессоре выглядит не самой удачной. Здесь вроде все логично, если уж система прогрессивная, то нужно брать самую производительную и дорогостоящую модель. Core i7-7700K на старте в рознице стоит порядка $410. Если готовы к таким тратам, то на этом вопрос исчерпан. Но мы не ищем легких путей и для рассматриваемой системы используем новый Core i5-7600K. Это отличная возможность на практике убедиться, достаточно ли будет производительности четырехъядерного процессора без Hyper-Threading для того, чтобы раскрыть потенциал топовых видеокарт. При этом мы планируем использовать чип как в штатном режиме, так и разогнав CPU до 5 ГГц.

Кулер

Даже розничные версии процессоров с индексом «К» предлагаются без системы охлаждения. Производитель справедливо полагает, что если уж вы решились на покупку такого CPU, то наверняка будете использовать кулер отличный от того, что обычно предлагается в коробочной поставке. Действительно, если вы планируете разгонять процессор, то эффективный кулер – обязательное условие. Повышение рабочей частоты и питающего напряжения неизбежно приводят к увеличению энергопотребления и тепловыделения процессора. Чтобы удерживать температуру в приемлемых рамках без хорошего кулера никак не обойтись.

Сейчас на рынке представлено огромное множество всевозможных вариантов с различной компоновкой, конфигурацией радиаторного блока, количеством вентиляторов и их габаритами. Выбрать подходящую модель можно на любой вкус и кошелек.

В прогрессивной конфигурации мы протестируем возможности топовой модели be quiet! Dark Rock TF, имеющей нетривиальную форму охладителя с большой площадью рассеивания и парой тихоходных 135-миллиметровых вентиляторов. Действительно ли так хорош в деле этот двойной «бутерброд», за который производитель просит без малого $100?

Материнская плата

Раскрыть возможности процессоров с разблокированным множителем можно лишь с помощью материнских плат на чипсетах Intel Z170/Z270. Данные PCH позволяют повышать коэффициент умножения, увеличивать опорную частоту, использовать скоростные комплекты оперативной памяти.

Для прогрессивной конфигурации мы использовали плату ASUS STRIX Z270F GAMING. Интересная модель среднего класса с хорошей функциональностью, но в то же время не перегруженная лишней в нашем случае оверклокерской оснасткой. Из оснащения отметим пару M.2 x4, новый контроллер USB 3.1 с коннектором USB Type-C на интерфейсной панели. Уместно использование нового аудиокодека Realtek S1220A и сетевого контроллера Intel. Скромная подсветка достаточна для того, чтобы подчеркнуть эстетику устройства, при этом плата поддерживает технологию AURA Sync, которую мы планируем задействовать в системе.

Видеокарта

Выбор видеокарты для игровой системы – волнительный момент. Возможности графического адаптера во многом определяют производительность ПК. Для прогрессивной игровой конфигурации нам нужна очень мощная видеокарта. В сегменте топовой дискретной графики все еще безраздельно властвует NVIDIA, потому выбор здесь весьма ограничен. До официального анонса решений на базе AMD Vega, занять позицию в системном блоке могут лишь GeForce GTX 1070 или GeForce GTX 1080. Экзотические варианты с GeForce TITAN X или двумя видеокартами изначально не рассматриваются.

В базовой версии предлагаем использовать GeForce GTX 1070. Решение с хорошим балансом характеристик, ощутимым преимуществом над видеокартами среднего класса и умеренной ценой. Хотя стоимость в Украине заметно отличается от таковой для американского рынка, все же в своем классе это вариант пока безальтернативный.

Ассортимент GeForce GTX 1070 очень широк, выбирать есть из чего. Мы использовали оригинальную модель ASUS ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING с эффективным кулером, который работает бесшумно в режиме покоя. Производитель также предлагает модификацию ОС с повышенными частотами, но те, кто умеет двигать ползунки в утилитах настройки, могут немного сэкономить и получить схожие результаты, так как в обоих случаях используется идентичная платформа.

Если ценник в $700+ вас не сильно смущает и не останавливает перед желанием заполучить максимально производительную видеокарту, можно смотреть в сторону GeForce GTX 1080. Ассортимент здесь едва ли не шире, чем в случае с GeForce GTX 1070, потому подобрать наиболее подходящий вариант также будет несложно. Хотя, множество предложений не всегда упрощает процесс выбора. Чтобы проверить, как же преобразиться система при установке более скоростной видеокарты, мы также «примерили» прогрессивной платформе и GeForce GTX 1080.

ASUS ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING выглядит практически идентично младшей модели, но здесь в графическом процессоре GP104 активированы все 2560 вычислительных блоков, а также вместо GDDR5 используется более скоростная память GDDR5X. В этом случае прирост производительности гарантирован, а его величину мы оценим в практической части материала.

Твердотельный накопитель

Твердотельные накопители уже часто можно встретить даже в системах начального уровня, они обязательны для оптимальных систем среднего класса, ну а для мощных конфигураций вопрос и вовсе не в наличии, а в объеме и производительности используемого SSD. Накопители на базе флеш-памяти меняют представление о возможностях системы, позволяя эффективно использовать ресурсы ПК.

В традиционной рубрике «ПК месяца» для прогрессивной конфигурации мы рекомендуем использовать SSD объемом 480/512 ГБ, но во время проектирования реальной системы выбор пал на устройство емкостью 960 ГБ. Накопитель такого объема уже позволяет на практике воплотить смелую идею – устанавливать на SSD все актуальные игры, а не только избранные проекты. Часть накопителя будет использоваться для операционной системы и прикладных приложений, но львиную долю займут Steam, Origin, Uplay и другие цифровые сервисы соответствующего наполнения. Учитывая постоянно растущие объемы дистрибутивов, емкости SSD должно хватить для установки полутора-двух десятков игр. Конечно, периодически их нужно обновлять, но пул активных проектов зачастую не превышает такого количества.

Для нашей системы мы использовали накопитель HyperX Savage SSD 960 ГБ (SHSS37A/960G). Возможности устройств яркой линейки с агрессивным оформлением на базе контроллера Phison S10 и памяти MLC мы рассматривали на примере 256-гигабайтовой модели. Версия на 960 ГБ имеет схожие заявленные характеристики, разве что общий объем записываемых данных (TBW) здесь увеличен до 681 ТБ. Производительность в данном случае скорее играет второстепенное значение, первичен именно объем накопителя. SSD будет значительно быстрее любого жесткого диска и это преимущество можно ощущать во время запуска любой игры.

Жесткий диск

Каким бы емким не оказался ваш SSD, без жесткого диска в домашней системе все же не обойтись. Учитывая сравнительно низкую стоимость, накопители такого типа идеальны для хранения данных. Это всевозможные торренты, видео, фото, музыка, резервные копии важных материалов и проектов. Если предположить, что 960-гигабайтового SSD будет достаточно для системы и установки игр, то при выборе жесткого диска вполне можно отдать предпочтение тихоходным моделям со скоростью вращения шпинделя 5400– 5900 об/мин. Ниже скорость – меньше нагрев, шум и возможные вибрации HDD. Объем жесткого диска стоит определять исходя из своих реальных потребностей. 2 ТБ – разумный старт с невысокой стоимостью хранения данных. Сейчас доступны 3,5-дюймовые HDD емкостью вплоть до 10 ТБ, но стоимость таких моделей высока и оправдана лишь для каких-то конкретных задач.

Мы использовали уже проверенную модель Toshiba DT01ACA200, которая кочует с предыдущих сборок. Это 2-терабайтовый представитель со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и типичными техническими характеристиками для устройств такого типа. При выборе конкретной модели можно руководствоваться исключительно личными предпочтениями. Производительность и надежность – это все не об актуальных HDD. У всех производителей данные параметры примерно на одном уровне. Первичен лишь доступный объем жесткого диска. Потому будет это модель от WD, Seagate или Toshiba, принципиальной разницы нет. Да и в плане цены равнозначные HDD отличаются минимально.

Оперативная память

Для игровой платформы даже среднего класса мы рекомендуем использовать 16 ГБ оперативной памяти. Во время предыдущих экспериментов с игровыми конфигурациями, мы могли убедиться в том, что ресурсоемкие игры вместе с операционной системой могут легко занимать в памяти более 10 ГБ. Потому вариант с объемом менее 16 ГБ в случае с прогрессивной системой даже не рассматривается. Что касается возможной установки 32 ГБ, то это уже случай индивидуальный. Для игр такая емкость памяти пока не требуется. При необходимости всегда можно добавить еще пару модулей, удвоив объем оперативки.

Обратим внимание на то, что последние несколько месяцев оперативная память заметно подорожала. Стоимость комплектов в среднем возросла на 40–60%. Кризис перепроизводства чипов DRAM уже давно позади. Производители переориентировались на выпуск других типов памяти, потому из-за образовавшегося дефицита на рынке микросхем DRAM, цена привычных модулей для ПК и ноутбуков идет вверх.

Определившись с объемом, нужно выбрать конкретный комплект. Безусловно в данном случае речь идет только о DDR4. Несмотря на поддержку процессорами Skylake/Kaby Lake памяти DDR3L, ориентироваться на этот стандарт нет никакого смысла. С учетом того, что мы используем материнскую плату на базе Intel Z270, мы не стали ограничиваться стартовыми DDR4-2133/2400, используя более скоростной набор HyperX Predator DDR4-3000 (HX430C15PB3K2/16) c формулой таймингов CL15-17-17 при 1,35В. Агрессивный дизайн, компактные радиаторы, увеличенная частота и потенциал для дальнейшего разгона. Вариант точно не бюджетный. При желании можно ограничиться более доступными комплектами.

Блок питания

Для производительной игровой системы нужен качественный блок питания. Напомним, что тепловой пакет процессоров Skylake/Kaby Lake с разблокированным множителем – 91 Вт. TDP видеокарты GeForce GTX 1070 составляет 150 Вт, а GeForce GTX 1080 – 180 Вт. Учитывая возможный любительский разгон компонентов, для прогрессивной системы неплохо обзавестись качественным БП мощностью порядка 600 Вт. Здесь важны стабильные напряжения без пульсаций и хороший запас для работы блока с максимальным КПД.

Для тестовой сборки использовался блок питания be Quiet! Straight Power 10 700W. Совсем небюджетная модель мощностью 700 Вт, потенциала которой наверняка хватит даже на случай, если владельцу систему захочется поэкспериментировать с двумя графическими адаптерами. Для БП заявлено соответствие стандарту 80 PLUS Gold c КПД в 93,4% при 50%-ной нагрузке. Удобная модульная конструкция, длинные силовые кабели (60–65 см), четыре виртуальные линии 12 В суммарной мощностью до 672 Вт. Из интересных опций отметим эффектные защитные спицы вместо решетки на нижней панели и 135-миллиметровый вентилятор Silent Wings, который в нашей конфигурации работал практически бесшумно. Сумма в $150 позволяет выбирать лучшие на рынке модели БП схожей мощности. Предпочесть ли альтернативу или сэкономить, выбрав более доступную модель – решать вам.