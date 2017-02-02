Прогрессивный игровой ПК: все для победы

Прогрессивный игровой ПК: все для победы

Корпус Корпус системы подбирается зачастую в соответствии со своими личными предпочтениями, как по части внешнего вида, габаритов, оснащения, так и по функциональным возможностям. Кому-то нужен просторный «тауэр», а кто-то планирует собрать максимально компактную производительную платформу с габаритами чуть больше, чем у игровых консолей. Любой подход имеет право на жизнь. be quiet! SILENT BASE 800 BLACK Window (BGW02) Корпуса для компьютеров на от 4 199 грн Предложений: 2 Сравнить цены На этот раз мы использовали массивный кейс башенного типа – be Quiet! Silent Base 800 BLACK Window с отличной системой охлаждения, бесконечным пространством для самых габаритных видеокарт и массой посадочных мест для накопителей. Вишенка на торте – прозрачная боковая стенка, через которую можно рассматривать все внутреннее убранство. Посмотреть будет на что. Покупка такого корпуса без блока питания обойдется примерно в $150. Общая смета для системного блока прогрессивной игровой конфигурации Процессор Intel Core i5-7600K (3,8/4,2 ГГц, 4 МБ L3) $280 Кулер be quiet! Dark Rock TF $95 Материнская плата

ASUS STRIX Z270F GAMING (Intel Z270, ATX) $210 Память HyperX Predator HX430C15PB3K2/16 (2×8 ГБ) $157 Видеокарта ASUS ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING $530 Накопители HDD, Toshiba DT01ACA200 (2 ТБ) $70 SSD, HyperX Savage SHSS37A/960G (960 ГБ) $350 Блок питания be quiet! Straight Power 10 700W (700 Вт) $152 Корпус be quiet! SILENT BASE 800 BLACK Window $155 Итого $1999

Сборка системы Процесс сборки системы мы уже неоднократно рассматривали. Технология в целом унифицирована и уже вряд ли вызовет какие-то вопросы даже у пользователей с минимальным уровнем подготовки. Несложная последовательность технологических операций превращает груду коробок в работающую систему. Процесс традиционно начинаем с установки процессора и крепления кулера, который предварительно нужно собрать, зафиксировав скобами два комплектных вентилятора. Устанавливать охладитель лучше еще до крепления материнской платы в корпусе. Конструкция крепления be quiet! Dark Rock TF идентична таковой для be quiet! Shadow Rock Slim, который мы использовали для оптимальной конфигурации. Изначально на обратной стороне платы устанавливается крепежная пластина, а также с помощью пластиковых упорных шайб фиксируются винты. Завинтив переходные штуцеры, можно начинать крепление радиатора. Из-за габаритов охладительного блока и его формы закручивать накидные гайки небольшим комплектным ключом не очень удобно. Проще, зафиксировав гайку в одном положении, с помощью отвертки затянуть винты с обратной стороны платы. Позиционирование кулера на плате принципиального значения не имеет. Учитывая форму охладителя, в любом случае воздушный поток будет направлен на материнскую плату. Обратить внимание стоит лишь на доступность слотов для модулей памяти. Нависающий над разъемами радиаторный блок может перекрыть доступ к модулям. В нашем случае планки памяти пришлось установить изначально. При использовании платы ASUS STRIX Z270F GAMING кулер не перекрывает доступ к первому слоту PCI Express x16, потому с установкой видеокарты проблем никаких не будет. После крепления кулера на плату устанавливаем получившуюся сборочную единицу в корпус, не забыв о заглушке для интерфейсной панели. Длина используемой видеокарты – 298 мм, поэтому для установки габаритного графического адаптера нам понадобилось демонтировать одну из корзин для накопителей. Производитель корпуса изначально предусмотрел такую возможность, потому все, что понадобилось сделать – вручную открутить четыре винта с накатанными головками. Блок питания располагается в нижней части корпуса. Модульная система позволяет использовать лишь необходимый минимум силовых кабелей. Все необходимые провода при желании можно уложить за поддоном платформы. Для установки 3,5-дюймовых накопителей в корзины используются резиновые направляющие. Это отличное решение, позволяющее снизить вибрацию и шум от жестких дисков. Посадочные места для 2,5-дюймовых устройств расположены с обратной стороны платформе. SSD предварительно прикручивается к металлической рамке с миниатюрными петлями, а затем элегантно прижимается винтом к основанию. В поддоне платформы имеется крупное окно для доступа к крепежной планке системы охлаждения. В ряде случаев это может быть полезным, но в рассмотренной конфигурации практическая польза небольшая. В собранной системе проводить какие-либо манипуляции с кулером очень затруднительно. Из особенностей корпуса отметим наличие противопылевого фильтра под нижним отсеком. На передней панели за дверкой можно обнаружить целых четыре отсека для 5,25-дюймовых устройств. Оптические накопители уже фактически не используются, потому это место разве что для вывода каких-то дополнительных панелей и вспомогательных модулей. Нижняя часть панели также представляет собой откидывающуюся дверку, оклеенную звукопоглощающим материалом. За пластиковой плитой размещен съемный противопылевой фильтр, который прикрывает пару 135-миллиметровых вентиляторов. В штатной комплектации be Quiet! Silent Base 800 BLACK Window оснащен тремя вентиляторами Silent Wings 2. Один закреплен на задней панели и еще два – на передней. Работающий на выдув вентилятор в верхней части корпуса очень желателен по определению, особенно в случае, когда используется мощная видеокарта с кулером, не предполагающим выброс нагретого воздуха за пределы системного блока. Что же касается вентиляторов на передней панели, то их работа в большей мере была бы оправдана, если бы корзины для накопителей были до отказа заполнены жесткими дисками. В нашем же случае используется всего один HDD, который не требует дополнительного обдува. В любом случае, всегда есть возможность поэкспериментировать, изучив влияние работы вентиляторов на общую эффективность охлаждения системного блока. Все внешние интерфейсные разъемы вынесены на верхнюю панель корпуса. Здесь доступны два порта USB 2.0, пара USB 3.0 и 3,5-миллиметровые коннекторы для подключения наушников и микрофона. В центральной части расположена крупная кнопка включения, которая слегка подсвечивается по периметру во время работы системы. Рядом также имеется индикатор активности накопителей. Внешний вид системы в сборе определяет корпус. Именно он станет элементом интерьера на длительное время, потому еще раз акцентируем внимание на том, что корпус должен быть не только функциональным, но и радующим глаз. В нашем случае это массивный просторный кейс, выдержанный в строгом стиле. Общие немалые габариты будут оправданы в том случае, если вы планируете развивать и совершенствовать систему, например, используя вторую видеокарту, устанавливая новые накопители, дополнительные модули и карты расширения. Если что-либо подобное не входит в ваши планы, для сборки схожей по возможностям системы можно использовать более компактный корпус.

В работе После сборки следует уже привычная базовая настройка системы охлаждения. Используя утилиту AI Suite 3, проводим автоматическую калибровку подключенных вентиляторов. Как видим, рабочий диапазон для вентиляторов процессорного кулера – 300–1350 об/мин. Примерно такие же граничные значения и у вентилятора на задней панели. Закрепленные на фронтальной стороне модели работают в диапазоне 370–950 об/мин. При настройке алгоритмов работы системы охлаждения можно полагаться как на предложенные режимы, так и самостоятельно подкорректировать скорость вращения каждого вентилятора. Устанавливаем минимальные обороты и наслаждаемся тишиной или же устанавливаем максимальные значения для повышения эффективности охлаждения. Возможны и многочисленные промежуточные варианты для баланса. В режиме по умолчанию материнская плата ASUS STRIX Z270F GAMING автоматически разгоняет процессор с разблокированным множителем до максимальной возможной частоты для штатных условий. Изначально частотная формула Core i5-7600K имеет вид 3,8/4,2 ГГц, при этом процессор должен ускоряться до 4,0 ГГц при нагрузке на все ядра, до 4,1 ГГц при нагрузке на два/три ядра, тогда как до 4,2 ГГц чип разгоняется лишь в том случае, если нагружен один вычислительный блок. Производители материнских плат готовят различные уловки, чтобы повысить производительность системы. В нашем случае в BIOS платы изначально активирована опция ASUS MultiCore Enhancement, благодаря чему плата увеличивает частоту процессора до 4200 МГц даже при нагрузке на все четыре ядра. Используя настройки системы охлаждения по умолчанию процессор, работающий на 4,2 ГГц, под нагрузкой прогревался до 60–62 градусов. При этом вентиляторы кулера вращались со скоростью порядка 600–700 об/мин. Экспериментируя с разгоном чипа, нам удалось получить стабильную работу CPU на 5 ГГц. Для этого понадобилось повысить питающее напряжение на вычислительных ядрах до 1,35 В, попутно установив в BIOS значение СPU LoadLine Calibration в положение 4 чтобы снизить просадки вольтажа под нагрузкой. Тепловыделение процессора в этом случае заметно увеличивается, причем температуру кристалла не всегда получается заметно снизить даже при наличии эффективной системы охлаждения. В нашем случае CPU под нагрузкой в AIDA64 прогревался до 72–75С даже при увеличении оборотов вентиляторов. К сожалению для потребительских процессоров даже с разблокированным множителем, между кристаллом и крышкой CPU используется термоинтерфейс средней эффективности. Он достаточен для штатных режимов работы, но во время разгона его изъяны проявляются сильнее, особенно когда речь идет о частотах порядка 5 ГГц. Что касается видеокарты, то в режиме простоя система охлаждения ASUS ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING работает в пассивном режиме. Несмотря на то, что вентиляторы в этом случае не вращаются, эффективности радиаторного блока достаточно для того, чтобы удерживать температуру GPU на уровне 38–40 градусов. Под нагрузкой графический процессор ускорялся до 1822 МГц и разогревался до 68С, при этом пиковая скорость вращения вентиляторов составляла порядка 1750 об/мин. Субъективно уровень шума – ниже среднего. Изменение режима работы видеокарты можно расслышать, но общий фон комфортен даже для тихого помещения. Для экспериментов мы также использовали старшую модель – ASUS ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING. Графический процессор в данном случае прогревался до 70С, тогда как вентиляторы ускорялись до 1920 об/мин. Отдельное внимание уделим дополнительной подсветке используемых компонентов. В последние пару лет декоративная иллюминация стала одним из обязательных атрибутов новых материнских плат и видеокарт. Если здесь не переусердствовать, то можно действительно разнообразить внутреннее убранство, всегда доступное при наличии прозрачной боковой стенки. В случае с платой ASUS STRIX Z270F GAMING подсвечивается лишь область интерфейсной панели. Через дополнительный световод излучение передается от четырех RGB-светодиодов. Любопытно, что для всех источников предусмотрен отдельный канал управления. Потому, несмотря на небольшую область освещения, для каждого диода можно использовать различные цвета или же их синхронизировать. Топовые видеокарты серии STRIX также имеют дополнительную подсветку. При этом и материнская плата, и графические адаптеры поддерживают технологию AURA Sync, позволяющую синхронизировать иллюминацию различных устройств. Для настройки подсветки используется приложение ASUS AURA, где можно выбрать режим, цвет и интенсивность. Связка позволяет избавиться от цветовой какофонии в системном блоке, настраивая иллюминацию компонентов по своему вкусу. Исследуя возможности ПК, мы замерили энергопотребление системного блока. В режиме покоя это всего 40–45 Вт. После получасовой сетевой зарубки в Battlefield 1, когда хорошо нагружаются и видеокарта и центральный процессор, потребление системы, работающей в штатном режиме, повышалось до 230–240 Вт. После разгона процессора до 5 ГГц с повышением питающего напряжения, а также использования видеокарты GeForce GTX 1080, энергопотребление под игровой нагрузкой увеличилось до 310–320 Вт. Еще примерно 50 Вт стоит зарезервировать на случай, если вам захочется поэкспериментировать с разгоном графического адаптера. Это к вопросу о фактических требованиях к мощности БП. Впрочем, для блока на 700 Вт, потребление на уровне порядка 50% позволяет демонстрировать максимальный КПД.