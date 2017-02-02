Прогрессивный игровой ПК: все для победы
Сборка мощной игровой системы для требовательных геймеров – не менее увлекательный квест, чем выбор базовой и оптимальной конфигураций. Больший бюджет расширяет выбор доступных компонентов, но не отменяет правила эффективно тратить свои деньги. На этот раз мы предлагаем рассмотреть вариант прогрессивного игрового ПК и проверить на практике его возможности.
Процессор
Исторически выбор компонентов для нового ПК начинается с процессора. CPU продолжает оставаться наиболее важным элементом системы, определяющим общую конфигурацию платформы. В ожидании процессоров Ryzen, которые должны помочь AMD вернуться в топ-класс настольных систем, пока выбирать приходится исключительно из решений Intel. Для прогрессивных игровых систем мы рекомендуем смотреть в сторону платформы LGA1151 и чипов с разблокированным множителем в обозначении которых используется индекс «К». Такая особенность позволяет самостоятельно увеличить производительность процессора, причем сам процесс разгона не требует особых навыков.
До анонса процессоров Kaby Lake наиболее подходящими вариантами в этом случае были Core i5-6600K (3,5/3,9 ГГц) и Core i7-6700K (4,0/4,2 ГГц). С началом продаж чипов Core 7-го поколения, список потенциальных покупок расширился еще двумя моделями – Core i5-7600K (3,8/4,2 ГГц) и Core i7-7700K (4,2/4,5 ГГц). Как видим, Kaby Lake предлагают изначально повышенные частоты, но, за исключением минимально усовершенствованного блока транскодирования видео, принципиальных отличий от Skylake фактически не имеют. Какую же из предложенных моделей предпочесть? Смотря на общую стоимость системы попытка сэкономить на процессоре выглядит не самой удачной. Здесь вроде все логично, если уж система прогрессивная, то нужно брать самую производительную и дорогостоящую модель. Core i7-7700K на старте в рознице стоит порядка $410. Если готовы к таким тратам, то на этом вопрос исчерпан. Но мы не ищем легких путей и для рассматриваемой системы используем новый Core i5-7600K. Это отличная возможность на практике убедиться, достаточно ли будет производительности четырехъядерного процессора без Hyper-Threading для того, чтобы раскрыть потенциал топовых видеокарт. При этом мы планируем использовать чип как в штатном режиме, так и разогнав CPU до 5 ГГц.
Кулер
Даже розничные версии процессоров с индексом «К» предлагаются без системы охлаждения. Производитель справедливо полагает, что если уж вы решились на покупку такого CPU, то наверняка будете использовать кулер отличный от того, что обычно предлагается в коробочной поставке. Действительно, если вы планируете разгонять процессор, то эффективный кулер – обязательное условие. Повышение рабочей частоты и питающего напряжения неизбежно приводят к увеличению энергопотребления и тепловыделения процессора. Чтобы удерживать температуру в приемлемых рамках без хорошего кулера никак не обойтись.
Сейчас на рынке представлено огромное множество всевозможных вариантов с различной компоновкой, конфигурацией радиаторного блока, количеством вентиляторов и их габаритами. Выбрать подходящую модель можно на любой вкус и кошелек.
В прогрессивной конфигурации мы протестируем возможности топовой модели be quiet! Dark Rock TF, имеющей нетривиальную форму охладителя с большой площадью рассеивания и парой тихоходных 135-миллиметровых вентиляторов. Действительно ли так хорош в деле этот двойной «бутерброд», за который производитель просит без малого $100?
Материнская плата
Раскрыть возможности процессоров с разблокированным множителем можно лишь с помощью материнских плат на чипсетах Intel Z170/Z270. Данные PCH позволяют повышать коэффициент умножения, увеличивать опорную частоту, использовать скоростные комплекты оперативной памяти.
Для прогрессивной конфигурации мы использовали плату ASUS STRIX Z270F GAMING. Интересная модель среднего класса с хорошей функциональностью, но в то же время не перегруженная лишней в нашем случае оверклокерской оснасткой. Из оснащения отметим пару M.2 x4, новый контроллер USB 3.1 с коннектором USB Type-C на интерфейсной панели. Уместно использование нового аудиокодека Realtek S1220A и сетевого контроллера Intel. Скромная подсветка достаточна для того, чтобы подчеркнуть эстетику устройства, при этом плата поддерживает технологию AURA Sync, которую мы планируем задействовать в системе.
Видеокарта
Выбор видеокарты для игровой системы – волнительный момент. Возможности графического адаптера во многом определяют производительность ПК. Для прогрессивной игровой конфигурации нам нужна очень мощная видеокарта. В сегменте топовой дискретной графики все еще безраздельно властвует NVIDIA, потому выбор здесь весьма ограничен. До официального анонса решений на базе AMD Vega, занять позицию в системном блоке могут лишь GeForce GTX 1070 или GeForce GTX 1080. Экзотические варианты с GeForce TITAN X или двумя видеокартами изначально не рассматриваются.
В базовой версии предлагаем использовать GeForce GTX 1070. Решение с хорошим балансом характеристик, ощутимым преимуществом над видеокартами среднего класса и умеренной ценой. Хотя стоимость в Украине заметно отличается от таковой для американского рынка, все же в своем классе это вариант пока безальтернативный.
Ассортимент GeForce GTX 1070 очень широк, выбирать есть из чего. Мы использовали оригинальную модель ASUS ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING с эффективным кулером, который работает бесшумно в режиме покоя. Производитель также предлагает модификацию ОС с повышенными частотами, но те, кто умеет двигать ползунки в утилитах настройки, могут немного сэкономить и получить схожие результаты, так как в обоих случаях используется идентичная платформа.
Если ценник в $700+ вас не сильно смущает и не останавливает перед желанием заполучить максимально производительную видеокарту, можно смотреть в сторону GeForce GTX 1080. Ассортимент здесь едва ли не шире, чем в случае с GeForce GTX 1070, потому подобрать наиболее подходящий вариант также будет несложно. Хотя, множество предложений не всегда упрощает процесс выбора. Чтобы проверить, как же преобразиться система при установке более скоростной видеокарты, мы также «примерили» прогрессивной платформе и GeForce GTX 1080.
ASUS ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING выглядит практически идентично младшей модели, но здесь в графическом процессоре GP104 активированы все 2560 вычислительных блоков, а также вместо GDDR5 используется более скоростная память GDDR5X. В этом случае прирост производительности гарантирован, а его величину мы оценим в практической части материала.
Твердотельный накопитель
Твердотельные накопители уже часто можно встретить даже в системах начального уровня, они обязательны для оптимальных систем среднего класса, ну а для мощных конфигураций вопрос и вовсе не в наличии, а в объеме и производительности используемого SSD. Накопители на базе флеш-памяти меняют представление о возможностях системы, позволяя эффективно использовать ресурсы ПК.
В традиционной рубрике «ПК месяца» для прогрессивной конфигурации мы рекомендуем использовать SSD объемом 480/512 ГБ, но во время проектирования реальной системы выбор пал на устройство емкостью 960 ГБ. Накопитель такого объема уже позволяет на практике воплотить смелую идею – устанавливать на SSD все актуальные игры, а не только избранные проекты. Часть накопителя будет использоваться для операционной системы и прикладных приложений, но львиную долю займут Steam, Origin, Uplay и другие цифровые сервисы соответствующего наполнения. Учитывая постоянно растущие объемы дистрибутивов, емкости SSD должно хватить для установки полутора-двух десятков игр. Конечно, периодически их нужно обновлять, но пул активных проектов зачастую не превышает такого количества.
Для нашей системы мы использовали накопитель HyperX Savage SSD 960 ГБ (SHSS37A/960G). Возможности устройств яркой линейки с агрессивным оформлением на базе контроллера Phison S10 и памяти MLC мы рассматривали на примере 256-гигабайтовой модели. Версия на 960 ГБ имеет схожие заявленные характеристики, разве что общий объем записываемых данных (TBW) здесь увеличен до 681 ТБ. Производительность в данном случае скорее играет второстепенное значение, первичен именно объем накопителя. SSD будет значительно быстрее любого жесткого диска и это преимущество можно ощущать во время запуска любой игры.
Жесткий диск
Каким бы емким не оказался ваш SSD, без жесткого диска в домашней системе все же не обойтись. Учитывая сравнительно низкую стоимость, накопители такого типа идеальны для хранения данных. Это всевозможные торренты, видео, фото, музыка, резервные копии важных материалов и проектов. Если предположить, что 960-гигабайтового SSD будет достаточно для системы и установки игр, то при выборе жесткого диска вполне можно отдать предпочтение тихоходным моделям со скоростью вращения шпинделя 5400– 5900 об/мин. Ниже скорость – меньше нагрев, шум и возможные вибрации HDD. Объем жесткого диска стоит определять исходя из своих реальных потребностей. 2 ТБ – разумный старт с невысокой стоимостью хранения данных. Сейчас доступны 3,5-дюймовые HDD емкостью вплоть до 10 ТБ, но стоимость таких моделей высока и оправдана лишь для каких-то конкретных задач.
Мы использовали уже проверенную модель Toshiba DT01ACA200, которая кочует с предыдущих сборок. Это 2-терабайтовый представитель со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и типичными техническими характеристиками для устройств такого типа. При выборе конкретной модели можно руководствоваться исключительно личными предпочтениями. Производительность и надежность – это все не об актуальных HDD. У всех производителей данные параметры примерно на одном уровне. Первичен лишь доступный объем жесткого диска. Потому будет это модель от WD, Seagate или Toshiba, принципиальной разницы нет. Да и в плане цены равнозначные HDD отличаются минимально.
Оперативная память
Для игровой платформы даже среднего класса мы рекомендуем использовать 16 ГБ оперативной памяти. Во время предыдущих экспериментов с игровыми конфигурациями, мы могли убедиться в том, что ресурсоемкие игры вместе с операционной системой могут легко занимать в памяти более 10 ГБ. Потому вариант с объемом менее 16 ГБ в случае с прогрессивной системой даже не рассматривается. Что касается возможной установки 32 ГБ, то это уже случай индивидуальный. Для игр такая емкость памяти пока не требуется. При необходимости всегда можно добавить еще пару модулей, удвоив объем оперативки.
Обратим внимание на то, что последние несколько месяцев оперативная память заметно подорожала. Стоимость комплектов в среднем возросла на 40–60%. Кризис перепроизводства чипов DRAM уже давно позади. Производители переориентировались на выпуск других типов памяти, потому из-за образовавшегося дефицита на рынке микросхем DRAM, цена привычных модулей для ПК и ноутбуков идет вверх.
Определившись с объемом, нужно выбрать конкретный комплект. Безусловно в данном случае речь идет только о DDR4. Несмотря на поддержку процессорами Skylake/Kaby Lake памяти DDR3L, ориентироваться на этот стандарт нет никакого смысла. С учетом того, что мы используем материнскую плату на базе Intel Z270, мы не стали ограничиваться стартовыми DDR4-2133/2400, используя более скоростной набор HyperX Predator DDR4-3000 (HX430C15PB3K2/16) c формулой таймингов CL15-17-17 при 1,35В. Агрессивный дизайн, компактные радиаторы, увеличенная частота и потенциал для дальнейшего разгона. Вариант точно не бюджетный. При желании можно ограничиться более доступными комплектами.
Блок питания
Для производительной игровой системы нужен качественный блок питания. Напомним, что тепловой пакет процессоров Skylake/Kaby Lake с разблокированным множителем – 91 Вт. TDP видеокарты GeForce GTX 1070 составляет 150 Вт, а GeForce GTX 1080 – 180 Вт. Учитывая возможный любительский разгон компонентов, для прогрессивной системы неплохо обзавестись качественным БП мощностью порядка 600 Вт. Здесь важны стабильные напряжения без пульсаций и хороший запас для работы блока с максимальным КПД.
Для тестовой сборки использовался блок питания be Quiet! Straight Power 10 700W. Совсем небюджетная модель мощностью 700 Вт, потенциала которой наверняка хватит даже на случай, если владельцу систему захочется поэкспериментировать с двумя графическими адаптерами. Для БП заявлено соответствие стандарту 80 PLUS Gold c КПД в 93,4% при 50%-ной нагрузке. Удобная модульная конструкция, длинные силовые кабели (60–65 см), четыре виртуальные линии 12 В суммарной мощностью до 672 Вт. Из интересных опций отметим эффектные защитные спицы вместо решетки на нижней панели и 135-миллиметровый вентилятор Silent Wings, который в нашей конфигурации работал практически бесшумно. Сумма в $150 позволяет выбирать лучшие на рынке модели БП схожей мощности. Предпочесть ли альтернативу или сэкономить, выбрав более доступную модель – решать вам.
Корпус
Корпус системы подбирается зачастую в соответствии со своими личными предпочтениями, как по части внешнего вида, габаритов, оснащения, так и по функциональным возможностям. Кому-то нужен просторный «тауэр», а кто-то планирует собрать максимально компактную производительную платформу с габаритами чуть больше, чем у игровых консолей. Любой подход имеет право на жизнь.
На этот раз мы использовали массивный кейс башенного типа – be Quiet! Silent Base 800 BLACK Window с отличной системой охлаждения, бесконечным пространством для самых габаритных видеокарт и массой посадочных мест для накопителей. Вишенка на торте – прозрачная боковая стенка, через которую можно рассматривать все внутреннее убранство. Посмотреть будет на что. Покупка такого корпуса без блока питания обойдется примерно в $150.
Общая смета для системного блока прогрессивной игровой конфигурации
|Процессор
|Intel Core i5-7600K (3,8/4,2 ГГц, 4 МБ L3)
|$280
|Кулер
|be quiet! Dark Rock TF
|$95
|Материнская плата
|ASUS STRIX Z270F GAMING (Intel Z270, ATX)
|$210
|Память
|HyperX Predator HX430C15PB3K2/16 (2×8 ГБ)
|$157
|Видеокарта
|ASUS ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING
|$530
|Накопители
|HDD, Toshiba DT01ACA200 (2 ТБ)
|$70
|SSD, HyperX Savage SHSS37A/960G (960 ГБ)
|$350
|Блок питания
|be quiet! Straight Power 10 700W (700 Вт)
|$152
|Корпус
|be quiet! SILENT BASE 800 BLACK Window
|$155
|Итого
|$1999
Периферия
Выделяя серьезную сумму на покупку игровой системы, рекомендуем подобрать максимально качественный монитор. Один раз потратившись на хороший экран, к вопросу его замены можно будет не возвращаться 5–10 лет.
Для прогрессивной конфигурации мы использовали 27-дюймовый монитор ASUS MG279Q с IPS-матрицей разрешением 2560×1440 и частотой обновления экрана 144 Гц. Если в hotline.ua выбрать подобную комбинацию технических характеристик, то в результатах поиска окажется всего несколько моделей. Игровые мониторы на IPS с такими диагональю, разрешением и частотой обновления – редкость, но, как видим, они все же существуют. Для 27-дюймового экрана разрешение 2560×1440 оптимально. Размер пикселя отлично подходит в том числе и для повседневных задач. Зерно не выглядит крупным, как в случае с Full HD на подобной диагонали. При этом с режимом 1440p хорошо справляются топовые видеокарты текущего поколения, тогда как с 4К уже возможны нюансы. Ну и IPS – возможность иметь широкие углы обзора и достаточно насыщенную яркую картинку. ASUS MG279Q поддерживает технологию FreeSync, что может пригодиться, если в будущем вы выберете видеокарту на базе AMD. К сожалению G-Sync в данном случае недоступна. Дополнительным модулем синхронизации от NVIDIA оснащен ASUS PG279Q, но этот монитор стоит еще дороже.
Клавиатура
Периферийная оснастка часто недооценивается начинающими любителями поиграть. Во многом ощущение комфорта и удовольствия от игры как раз достигается благодаря удобным клавиатуре и мыши.
В этот раз мы отдали предпочтения честной механике, которая имеет ряд преимуществ над мембранными моделями. Прежде всего это четкое раннее срабатывание и повышенная надежность. HyperX Alloy FPS привлекает компактными размерами и минималистичным дизайном. Ничего лишнего. Никаких дополнительных кнопок, неудобных подставок, широких пробелов. Только классическая раскладка, переключатели Cherry MX и компактная устойчивая платформа. Из интересных опций можно отметить регулируемую подсветку, дополнительный USB-порт для зарядки, комплектный чехол и набор колпачков для «шутерной» группы клавиш. Производитель также позволяет выбрать модификации с различным типом переключателей, которые имеют свой характерный клик – Cherry MX Red/Brown/Blue. Клавиатура ранее уже побывала у нас не тесте, с подробностями этой модели можно ознакомиться в полновесном обзоре.
Мышка
Для прогрессивной конфигурации мы использовали мышь Razer Death Adder Elite. Линейка DeathAdder в особом представлении не нуждается. Проверенная годами эргономика и форма корпуса. Версия Elite пришла на смену Chroma, привнеся новый оптический сенсор с разрешением до 16 000 dpi, улучшенные переключатели Omron с заявленным ресурсом в 50 млн. нажатий и… па-бам, большими тефлоновыми площадками. Несмотря на длительный жизненный цикл Death Adder, разработчики продолжают совершенствовать модель и с каждым разом результат только улучшается.
Выбор конкретной модели мыши индивидуален еще в большей мере, чем в случае с другой периферией. Вовсе не факт, что дорогостоящая модель будет оптимальна именно для вас. Важно, чтобы форма, габариты и вес устройства максимально соответствовали персональному представлению об идеальном манипуляторе. Технические характеристики также имеют значение, но если мышь не «лежит в руке», то эти нюансы отойдут на второй план. По возможности перед покупкой столь важного в игровой практике инструмента, желательно провести минимальный тест-драйв.
Гарнитура
Даже если вы имеете отличную домашнюю акустику и успешно приспособили ее для своей игровой системы, обойтись без хорошей гарнитуры вам вряд ли удастся. Это и возможность сделать погромче без последствий для окружающих, и лучший эффект погружения в процесс, и наличие микрофона для общения во время игры.
Следуя духу прогрессивной игровой конфигурации, мы использовали топовую HyperX Cloud Revolver. Всего за пару лет с момента выхода первых гарнитур Cloud, производителю удалось закрепиться в сегменте устройств для специфической и очень требовательной публики. Старшая модель линейки оснащена 50-миллиметровыми неодимовыми излучателями, имеет удобные крупные амбушюры, стальной каркас и чувствительный съемный микрофон с системой шумоподавления. Гарнитура предлагает очень сбалансированный звуковой ряд, без придавливающих бухающих низов и песочащих резких верхов.
Игровая поверхность
Еще один обязательный аксессуар системы – игровая поверхность, на которую можно приземлить мышку. А может быть и не только ее. В последнее время все большей популярностью пользуются большие ковры на которых можно разместить как манипулятор, так и клавиатуру или даже игровой ноутбук, если вы не отвергаете идею мобильной игровой станции.
HyperX FURY Pro Gaming Mouse Pad ХL впечатляет габаритами. Тканевая поверхность на рифленой каучуковой основе размерами 900×420 мм и весом 790 граммов. Такой ковер от вас никуда не убежит. Крупный полигон для отработки любых задач. При наличии фобии или персонального неприятия крупных поверхностей, в линейке представлено 4 типоразмера (S, M, L, XL) начиная от 240×290 мм.
Общая смета для периферийных устройств
|Монитор
|ASUS MG279Q (27″, 2560×1440, IPS, 144 Гц)
|$775
|Клавиатура
|HyperX Alloy FPS
|$126
|Мышь
|Razer Death Adder Elite
|$65
|Игровая поверхность
|HyperX Pro Gaming Mouse Pad XL
|$25
|Гарнитура
|HyperX Cloud Revolver
|$119
|Итого
|$1110
Сборка системы
Процесс сборки системы мы уже неоднократно рассматривали. Технология в целом унифицирована и уже вряд ли вызовет какие-то вопросы даже у пользователей с минимальным уровнем подготовки. Несложная последовательность технологических операций превращает груду коробок в работающую систему.
Процесс традиционно начинаем с установки процессора и крепления кулера, который предварительно нужно собрать, зафиксировав скобами два комплектных вентилятора.
Устанавливать охладитель лучше еще до крепления материнской платы в корпусе. Конструкция крепления be quiet! Dark Rock TF идентична таковой для be quiet! Shadow Rock Slim, который мы использовали для оптимальной конфигурации. Изначально на обратной стороне платы устанавливается крепежная пластина, а также с помощью пластиковых упорных шайб фиксируются винты. Завинтив переходные штуцеры, можно начинать крепление радиатора.
Из-за габаритов охладительного блока и его формы закручивать накидные гайки небольшим комплектным ключом не очень удобно. Проще, зафиксировав гайку в одном положении, с помощью отвертки затянуть винты с обратной стороны платы.
Позиционирование кулера на плате принципиального значения не имеет. Учитывая форму охладителя, в любом случае воздушный поток будет направлен на материнскую плату. Обратить внимание стоит лишь на доступность слотов для модулей памяти. Нависающий над разъемами радиаторный блок может перекрыть доступ к модулям. В нашем случае планки памяти пришлось установить изначально.
При использовании платы ASUS STRIX Z270F GAMING кулер не перекрывает доступ к первому слоту PCI Express x16, потому с установкой видеокарты проблем никаких не будет.
После крепления кулера на плату устанавливаем получившуюся сборочную единицу в корпус, не забыв о заглушке для интерфейсной панели.
Длина используемой видеокарты – 298 мм, поэтому для установки габаритного графического адаптера нам понадобилось демонтировать одну из корзин для накопителей. Производитель корпуса изначально предусмотрел такую возможность, потому все, что понадобилось сделать – вручную открутить четыре винта с накатанными головками.
Блок питания располагается в нижней части корпуса. Модульная система позволяет использовать лишь необходимый минимум силовых кабелей. Все необходимые провода при желании можно уложить за поддоном платформы.
Для установки 3,5-дюймовых накопителей в корзины используются резиновые направляющие. Это отличное решение, позволяющее снизить вибрацию и шум от жестких дисков.
Посадочные места для 2,5-дюймовых устройств расположены с обратной стороны платформе. SSD предварительно прикручивается к металлической рамке с миниатюрными петлями, а затем элегантно прижимается винтом к основанию.
В поддоне платформы имеется крупное окно для доступа к крепежной планке системы охлаждения. В ряде случаев это может быть полезным, но в рассмотренной конфигурации практическая польза небольшая. В собранной системе проводить какие-либо манипуляции с кулером очень затруднительно.
Из особенностей корпуса отметим наличие противопылевого фильтра под нижним отсеком.
На передней панели за дверкой можно обнаружить целых четыре отсека для 5,25-дюймовых устройств. Оптические накопители уже фактически не используются, потому это место разве что для вывода каких-то дополнительных панелей и вспомогательных модулей.
Нижняя часть панели также представляет собой откидывающуюся дверку, оклеенную звукопоглощающим материалом.
За пластиковой плитой размещен съемный противопылевой фильтр, который прикрывает пару 135-миллиметровых вентиляторов.
В штатной комплектации be Quiet! Silent Base 800 BLACK Window оснащен тремя вентиляторами Silent Wings 2. Один закреплен на задней панели и еще два – на передней. Работающий на выдув вентилятор в верхней части корпуса очень желателен по определению, особенно в случае, когда используется мощная видеокарта с кулером, не предполагающим выброс нагретого воздуха за пределы системного блока. Что же касается вентиляторов на передней панели, то их работа в большей мере была бы оправдана, если бы корзины для накопителей были до отказа заполнены жесткими дисками. В нашем же случае используется всего один HDD, который не требует дополнительного обдува. В любом случае, всегда есть возможность поэкспериментировать, изучив влияние работы вентиляторов на общую эффективность охлаждения системного блока.
Все внешние интерфейсные разъемы вынесены на верхнюю панель корпуса. Здесь доступны два порта USB 2.0, пара USB 3.0 и 3,5-миллиметровые коннекторы для подключения наушников и микрофона. В центральной части расположена крупная кнопка включения, которая слегка подсвечивается по периметру во время работы системы. Рядом также имеется индикатор активности накопителей.
Внешний вид системы в сборе определяет корпус. Именно он станет элементом интерьера на длительное время, потому еще раз акцентируем внимание на том, что корпус должен быть не только функциональным, но и радующим глаз. В нашем случае это массивный просторный кейс, выдержанный в строгом стиле. Общие немалые габариты будут оправданы в том случае, если вы планируете развивать и совершенствовать систему, например, используя вторую видеокарту, устанавливая новые накопители, дополнительные модули и карты расширения. Если что-либо подобное не входит в ваши планы, для сборки схожей по возможностям системы можно использовать более компактный корпус.
В работе
После сборки следует уже привычная базовая настройка системы охлаждения. Используя утилиту AI Suite 3, проводим автоматическую калибровку подключенных вентиляторов.
Как видим, рабочий диапазон для вентиляторов процессорного кулера – 300–1350 об/мин. Примерно такие же граничные значения и у вентилятора на задней панели. Закрепленные на фронтальной стороне модели работают в диапазоне 370–950 об/мин. При настройке алгоритмов работы системы охлаждения можно полагаться как на предложенные режимы, так и самостоятельно подкорректировать скорость вращения каждого вентилятора. Устанавливаем минимальные обороты и наслаждаемся тишиной или же устанавливаем максимальные значения для повышения эффективности охлаждения. Возможны и многочисленные промежуточные варианты для баланса.
В режиме по умолчанию материнская плата ASUS STRIX Z270F GAMING автоматически разгоняет процессор с разблокированным множителем до максимальной возможной частоты для штатных условий. Изначально частотная формула Core i5-7600K имеет вид 3,8/4,2 ГГц, при этом процессор должен ускоряться до 4,0 ГГц при нагрузке на все ядра, до 4,1 ГГц при нагрузке на два/три ядра, тогда как до 4,2 ГГц чип разгоняется лишь в том случае, если нагружен один вычислительный блок.
Производители материнских плат готовят различные уловки, чтобы повысить производительность системы. В нашем случае в BIOS платы изначально активирована опция ASUS MultiCore Enhancement, благодаря чему плата увеличивает частоту процессора до 4200 МГц даже при нагрузке на все четыре ядра.
Используя настройки системы охлаждения по умолчанию процессор, работающий на 4,2 ГГц, под нагрузкой прогревался до 60–62 градусов. При этом вентиляторы кулера вращались со скоростью порядка 600–700 об/мин.
Экспериментируя с разгоном чипа, нам удалось получить стабильную работу CPU на 5 ГГц. Для этого понадобилось повысить питающее напряжение на вычислительных ядрах до 1,35 В, попутно установив в BIOS значение СPU LoadLine Calibration в положение 4 чтобы снизить просадки вольтажа под нагрузкой.
Тепловыделение процессора в этом случае заметно увеличивается, причем температуру кристалла не всегда получается заметно снизить даже при наличии эффективной системы охлаждения. В нашем случае CPU под нагрузкой в AIDA64 прогревался до 72–75С даже при увеличении оборотов вентиляторов. К сожалению для потребительских процессоров даже с разблокированным множителем, между кристаллом и крышкой CPU используется термоинтерфейс средней эффективности. Он достаточен для штатных режимов работы, но во время разгона его изъяны проявляются сильнее, особенно когда речь идет о частотах порядка 5 ГГц.
Что касается видеокарты, то в режиме простоя система охлаждения ASUS ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING работает в пассивном режиме. Несмотря на то, что вентиляторы в этом случае не вращаются, эффективности радиаторного блока достаточно для того, чтобы удерживать температуру GPU на уровне 38–40 градусов. Под нагрузкой графический процессор ускорялся до 1822 МГц и разогревался до 68С, при этом пиковая скорость вращения вентиляторов составляла порядка 1750 об/мин. Субъективно уровень шума – ниже среднего. Изменение режима работы видеокарты можно расслышать, но общий фон комфортен даже для тихого помещения.
Для экспериментов мы также использовали старшую модель – ASUS ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING. Графический процессор в данном случае прогревался до 70С, тогда как вентиляторы ускорялись до 1920 об/мин.
Отдельное внимание уделим дополнительной подсветке используемых компонентов. В последние пару лет декоративная иллюминация стала одним из обязательных атрибутов новых материнских плат и видеокарт. Если здесь не переусердствовать, то можно действительно разнообразить внутреннее убранство, всегда доступное при наличии прозрачной боковой стенки.
В случае с платой ASUS STRIX Z270F GAMING подсвечивается лишь область интерфейсной панели. Через дополнительный световод излучение передается от четырех RGB-светодиодов. Любопытно, что для всех источников предусмотрен отдельный канал управления. Потому, несмотря на небольшую область освещения, для каждого диода можно использовать различные цвета или же их синхронизировать.
Топовые видеокарты серии STRIX также имеют дополнительную подсветку. При этом и материнская плата, и графические адаптеры поддерживают технологию AURA Sync, позволяющую синхронизировать иллюминацию различных устройств.
Для настройки подсветки используется приложение ASUS AURA, где можно выбрать режим, цвет и интенсивность.
Связка позволяет избавиться от цветовой какофонии в системном блоке, настраивая иллюминацию компонентов по своему вкусу.
Исследуя возможности ПК, мы замерили энергопотребление системного блока. В режиме покоя это всего 40–45 Вт. После получасовой сетевой зарубки в Battlefield 1, когда хорошо нагружаются и видеокарта и центральный процессор, потребление системы, работающей в штатном режиме, повышалось до 230–240 Вт. После разгона процессора до 5 ГГц с повышением питающего напряжения, а также использования видеокарты GeForce GTX 1080, энергопотребление под игровой нагрузкой увеличилось до 310–320 Вт. Еще примерно 50 Вт стоит зарезервировать на случай, если вам захочется поэкспериментировать с разгоном графического адаптера. Это к вопросу о фактических требованиях к мощности БП. Впрочем, для блока на 700 Вт, потребление на уровне порядка 50% позволяет демонстрировать максимальный КПД.
Производительность
Tom Clancy’s The Division
Отстраивать базу и наводить порядки в зараженном городе в игре Tom Clancy’s The Division можно абсолютно комфортно. При разрешении 2560×1440 и максимальном заданном режиме качества графики «Ультра» встроенный тест показывает среднее количество кадров/c на уровне 59,5. При этом бенчмарк рапортует о средней нагрузке на процессор на уровне 60%, и 97% на видеокарту.
В реальной игре показатели схожие. Средний fps действительно держится на указанном уровне, варьируясь в пределах +-10 кадров/c. Загрузка видеокарты стабильно держится на 99%, тогда вычислительные ресурсы процессора используются на 40–80% в зависимости от текущих условий. Зачастую это около 70% со вспышками во время активной боевки в условиях туманной дымки и кружащего вокруг снега. Память видеокарты потребляется с удовольствием, игра расходует до 6 ГБ. Что касается системной ОЗУ, то общая загрузка стремится к 9 ГБ.
После замены видеокарты среднее количество кадров/c увеличивается с 60 почти до 75. Прогресс вроде и не столь значительный, но такой прирост уже можно ощутить. Если с видеокартой GTX 1070 производительность может снижаться до 50 кадров/c и ниже, то GTX 1080 излечивает от такого недуга.
Battlefield 1
Добывая славу на просторах Синайской пустыни в игре Battlefield 1, можно рассчитывать на 70–80 кадров/c в режиме Ultra. Проект от DICE отлично оптимизирован, причем в многопользовательском режиме, когда по ту сторону экрана сражается еще 63 персонажа из которых лишь половина находится по вашу сторону баррикад, на 100% нагружается не только графический адаптер, но и процессор. Складывается впечатление, что игра способна потребить все выделенные ресурсы, насколько безграничными они не были бы.
Во время активного сетевого действа BF1 занимала 4,2 ГБ в памяти видеокарты, тогда как оперативки уходило на все про все чуть более 7 ГБ. В игре нет встроенного бенчмарка, по показатели производительности на скриншотах позволяют в среднем оценить ситуацию с производительностью платформы. В целом играть очень комфортно. Несмотря на очень высокое качество картинки, ощущается должный запас производительности. Вне зависимости от сложности сцены нет никаких подлагиваний и проседаний fps.
GeForce GTX 1080 увеличивает среднее значение кадров/c примерно до 100, но принципиально не изменяет впечатления от игровой процесса в режиме 1440p.
The Witcher 3: Wild Hunt
Несмотря на вычислительную мощь системы, историю Геральта из Ривии комфортнее переживать с настройками качества «Высокое», а не «Запредельное». В последнем случае при 1440p на стартовых локациях имеем порядка 60 кадров/c, тогда как в ночном населенном городе или локациях с густой растительностью производительность может снижаться даже до 40–45 кадров/c. Не то, чтобы такие показатели сильно уж расстраивали, но осадочек остается.
Что касается распределения ресурсов, то здесь ситуация типична. Видеокарта всегда загружена на 100%, нагрузка на процессор колеблется в пределах 40–70%. Как мы уже знаем, требования к объема памяти графического адаптера у The Witcher 3: Wild Hunt очень скромные. Даже при почти максимальных настройках качества графики расходуется всего порядка 2,5 ГБ, да и требования к объему ОЗУ здесь более, чем умеренные по нынешним меркам – до 7 ГБ. Использование режима «Высокое» повышает производительность на 10–15 кадров/c.
При использовании GeForce GTX 1080 загрузка процессора временами повышается до 100%. В то же время GPU также занят на полную мощность, потому вряд ли стоит говорить, что это как раз тот случай, когда узким местом системы становится Core i5. Тем не менее, делаем пометку о том, что ведьмачьи приключения – процесс весьма ресурсоемкий.
Rise of the Tomb Raider
Неутомимая Лара филигранно исполняет свои пируэты, карабкаясь по склонам и преодолевая различные преграды. Весь арсенал доступных техник легендарной расхитительницы гробниц можно будет использовать во время прохождения Rise of the Tomb Raider с комфортной производительностью. Набор из трех тестовых сцен во встроенном бенчмарке обещает среднюю производительность на уровне 73 кадров/c в режиме 1440p и установленном пресете.
Использование всего 4,5 ГБ памяти видеокарты на первых локациях – обманчивое представление о системных требованиях игры. Всего через полчаса игры в таком режиме видеопамяти потребляется уже больше, чем системной ОЗУ – порядка 7,5 ГБ.
Для Rise of the Tomb Raider производительность видеокарты имеет первоочередное значение. GeForce GTX 1080 улучшает показатели примерно на 28%.
Far Cry Primal
Встроенный тест. Среднее значение – 63 кадра/c, просадка до 53 кадров/c, максимум – 74 кадра/c. В реальной игре ситуация очень похожа. Количество кадров держится на уровне 60, изредка проседая до 50–55 кадров/c на каких-то сложных открытых пространствах или увеличиваясь до 75–85 кадров/c на относительно простых сценах.
Игра занимает 4,5 ГБ памяти видеокарты, при этом оперативная память суммарно загружена на 6 ГБ. Нагрузка уже привычно ложится на видеокарту. График работы GPU – прямая линий на отметке 99–100%. Что же касается процессора, то здесь мы видим типичную картину – занятость CPU на 50–70%.
Far Cry Primal очень радушно принимает замену видеокарты на GeForce GTX 1080, увеличивая производительность на 25% и избавляя от ситуаций, когда количество кадров/c опускается ниже 60.
DOOM
Детище id Software имеет отличную оптимизацию и хорошую играбельность. Сетевой режим, пожалуй, не самая сильная сторона последней DOOM, но одиночная кампания проходится на ура, местами напоминая старые добрые времена, когда опции Save/Load использовались куда чаще, чем в новых играх.
Помня об очень хорошей производительности даже на оптимальной конфигурации, мы изначально не ожидали здесь каких-то сюрпризов. При разрешении 2560х1440 и режиме «Ультра» получаем в среднем 110–130 кадров/c. Лишь в исключительных ситуациях бывают просадки чуть ниже 100 кадров/c. Что любопытно, в режиме 1440p игра потребляет столько же памяти, как и в случае с Full HD. DOOM расходует порядка 3,5–4 ГБ памяти видеокарты, а общий занятый объем ОЗУ не превышает 7 ГБ. Нагрузка на процессор – 60–75%.
Как видим, для DOOM производительности GeForce GTX 1070 хватает с избытком. Замена данной видеокарты на GTX 1080 увеличивает количество кадров/c до 130–160 даже при дополнительной активации анизотропной фильтрации x16 вместо штатной для ультра-пресета х8.
Dirt Rally
Раллийные гонки DiRT Rally – одна из знаковых игр для владельцев игровых рулей. При наличии хорошего геймпада тоже можно неплохо покатать, а вот без дополнительных контроллеров к этому автосиму лучше вовсе не подходить. Если предварительная подготовка проведена, DiRT Rally порадует хорошей оптимизацией и производительностью на уровне 80-100 кадров/c.
Согласно встроенному тесту, при использовании пресета с качеством графики «Очень высокое» и дополнительной настройки сглаживания 8x MSAA среднее количество кадров/c во встроенном тесте – 82. Ресурс графического процессора используется на полную, тогда как загрузка CPU во время заездов колеблется в пределах 65–85%. Даже при максимальных настройках качества графики игра требует лишь немногим более 3 ГБ памяти видеокарты, а общая загрузка ОЗУ и вовсе не превышает 4 ГБ.
Для DiRT Rally даже ресурсов GeForce GTX 1070 более, чем достаточно, потому замена на GTX 1080 хотя и имеет эффект, приближая производительность почти к 100 кадрам/c, но относительный прирост сравнительно невелик (+18%).
Deus Ex: Mankind Divided
Комфортные показатели кадров/c в предыдущих играх могут создать обманчивое впечатление о том, что более производительная игровая система вовсе не нужна. Deus Ex: Mankind Divided со средним показателем в 41,7 кадр/c встроенном бенчмарке напоминают о том, что еще есть к чему стремиться.
В реальной игре при использовании режима «Ультра» здесь вполне возможны просадки даже ниже 30 кадров/c. Ох, не такие значения хочется видеть на прогрессивной системе, за которую уплачена серьезная сумма. Конечно, здесь не стоит сбрасывать со счетов не самую удачную оптимизацию графического движка и какие-то огрехи разработчиками, но от подобных ситуаций нельзя получить страховку.
Замена видеокарты на GeForce GTX 1080 заметно улучшает ситуацию, на четверть улучшая производительность, но и в этом случае говорить о максимальном комфорте не приходится. При средних 52 кадрах/c, возможны снижения до 40 кадров/c, потому для перфектного прохождения Deus Ex: Mankind Divided с максимальным качеством графики при 2560×1440 нужна пара топовых видеокарт, или же придется поиграться с настройками.
Что же в общем касается связки «процессор+видеокарта», то, как показывают результаты, возможностей Core i5-7600K даже в штатном режиме оказалось достаточно для того, чтобы раскрыть потенциал не только GeForce GTX 1070, но и GeForce GTX 1080. В режиме 2560×1440 при максимальном качестве графики видеокарта всегда загружена на 100%, что основательно снижает требования к производительности CPU. По этой причине даже разгон процессора до 5 ГГц (+19%) никак не сказывается на производительности в таком режиме. Конечно, если снизить разрешение и качество графики, то отличие наверняка будет проявляться, но мы же покупали систему такого класса не для того, чтобы довольствоваться малым.
Итоги
Прогрессивный игровой ПК – это не система «на все деньги». Система такого класса позволяет получать удовольствие от игры при разрешении 2560×1440 с максимальным качеством графики и комфортными 60 кадров/с или около того. Как мы могли убедиться, для такого режима видеокарта остается первой скрипкой, определяя производительность системы. GeForce GTX 1070 8 ГБ – очень хороший, но уже не всегда достаточный вариант для самых высоких настроек качества графики. GeForce GTX 1080 8 ГБ позволяет на 20–30% увеличить игровую мощь системы. Разница в стоимости видеокарт, увы, не пропорциональна увеличению кадров/с, но если учитывать общую цену системы, то выводы о целесообразности покупки старшей модели уже не столь однозначны. Что касается процессора, то Core i5-7600K даже без разгона способен справиться с нагрузкой и не становится слабым звеном даже при использовании GeForce GTX 1080. В свою очередь возможность дополнительного разгона – хороший задел для игр, требующих повышенной вычислительной мощности CPU. 16 ГБ оперативной памяти нам с запасом хватало для любого проекта, а возможность установить все игры на SSD – бальзам на душу при каждом их запуске. Качественная периферия станет залогом повышенного комфорта во время игры, которого точно заслуживает пользователь, потративший кругленькую сумму на сборку мощной игровой платформы.
Традиционно напомним, что что представленные в материале компоненты использовались в качестве наглядного примера для оценки возможностей конфигурации подобного класса. Успешного выбора!