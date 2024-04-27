Выбрали NVIDIA — видеокарты MSI Radeon RX исчезают

Видеокарты серии MSI Radeon RX 7000 таинственным образом исчезают из магазинов всего мира. подтверждение этому факту нашли в Австралии, США и Германия. Компания признает этот факт и прокомментировала его для сайта Hardware Luxx:

«Когда речь заходит о видеокартах, мы сейчас больше сосредоточены на картах RTX. Тем не менее сотрудничество с AMD является важным и чрезвычайно актуальным для нас. Мы видим очень позитивное развитие, особенно в области системных плат».

Таким образом, подтверждено, что ассортимент видеокарт от AMD пока не в центре внимания MSI, вместо этого компания делает ставку на GeForce RTX от NVIDIA. В то же время компания продолжает разрабатывать материнские платы для процессоров AMD и видит в этом потенциал.

Сотрудничество между MSI и AMD страдало и раньше: производитель не сразу начал выпускать Radeon RX 7900, также MSI не предлагала видеокарты «Made by AMD». Через год это повторилось с появлением Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT. Неизвестно, как отзыв повлияет на бизнес MSI как поставщика видеокарт. В любом случае, AMD, похоже, медленно теряет еще одного партнера, который мог бы реализовать неплохие собственные разработки.

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