Intel заявила, что производители материнских плат разгоняют процессоры по умолчанию и попросила их так не делать

Intel официально отреагировала на проблему совместимости собственных процессоров с видеокартами NVIDIA. Игорь Валлоссек с сайта Igor’s Lab обнародовал сообщение Intel для разработчиков материнских плат, которое подтверждает большую часть их вины в ситуации. Напомним, речь идет об ошибках видеопамяти и нарушении стабильности во время компиляции шейдеров в играх.

Компания указывает на действия производителей материнских плат, которые выключают тепловую защиту и защиту питания, чтобы достичь более быстрой работы процессора, и не придерживаются рекомендаций Intel. Производители фактически выставляют как стандартные настройки с разгоном.

Intel заметила, что эта проблема может быть связана с условиями эксплуатации, которые не соответствуют спецификациям и приводит к длительному высокому напряжению и частоте во время периодов высокой температуры. Анализ пораженных процессоров показывает, что в некоторых частях наблюдаются изменения минимального рабочего напряжения, что может быть связано с работой за пределами рабочих условий, определенных Intel. Хотя первопричина еще не выявлена, Intel заметила, что большинство сообщений об этой проблеме поступают от пользователей с системными платами с разблокированной системой/разгоном. Intel заметила, что платы с чипсетами серии 600/700 часто устанавливают настройки BIOS по умолчанию, которые отключают защиту от тепла и питания, разработанную для ограничения воздействия на процессор во время длительных периодов высокого напряжения и частоты, например: Отключение защиты от перепадов тока (Current Excursion Protection, CEP)

Включение IccMax Unlimited bit

Отключение Thermal Velocity Boost (TVB) и/или Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB) Дополнительные параметры, которые могут увеличить риск нестабильности системы: Отключение C-состояний

Использование режима Windows Ultimate Performance

Увеличение PL1 и PL2 сверх рекомендованных Intel значений Intel просит производителей систем и материнских плат предоставить конечным пользователям профиль BIOS по умолчанию, который соответствует параметрам, рекомендованным Intel. Intel настоятельно рекомендует, чтобы параметры BIOS по умолчанию у клиентов обеспечивали работу в пределах рекомендованных параметров Intel. Кроме того, Intel настоятельно рекомендует производителям материнских плат вводить предупреждения для конечных пользователей об использовании любой разблокированной функции или функции разгона. Intel продолжает активно исследовать эту проблему, чтобы определить первопричину, и предоставит дополнительные обновления, когда станет доступной соответствующая информация. Intel опубликует публичное заявление о статусе проблемы и рекомендаций по настройкам BIOS в мае 2024 года.

Ранее некоторые производители материнских плат выпустили обновление BIOS с настройкой «Базовый профиль Intel» и другими возможностями для предотвращения проблемы.

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