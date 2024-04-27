Видеокарты NVIDIA vs процессоры Intel: конфликт оборудования устраняют производители материнских плат

Производители материнских плат предлагают решения проблемы совместимости видеокарт NVIDIA и процессоров Intel 13 и 14 поколений из серии K. Как и ожидалось, они изменили профили процессоров и снизили слишком высокие ограничения TDP. Напомним, речь идет об ошибках видеопамяти и нарушении стабильности во время компиляции шейдеров в играх.

ASUS

Компания выпустила обновление BIOS для своих материнских плат серий Z790 и B760 с новой настройкой Intel Baseline Profile. Это должно работать как решение проблемы в один шаг.

«Обновление представляет опцию Intel Baseline Profile, которая позволяет пользователям вернуться к заводским настройкам Intel по умолчанию для основных функций, более низких ограничений мощности и улучшения стабильности в определенных играх».

Если функция включена, материнская плата использует базовый профиль для процессоров 13-го и 14-го поколений, который соответствует всем ограничениям, определенным Intel. Впрочем, исследователи отчитываются об ощутимом снижении производительности Core i9-14900KS и других процессоров К во время применения ограничений.

Тим Суини, генеральный директор Epic Games, который часто критикует решения различных технологических компаний, положительно прокомментировал введение базовых профилей.

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Thanks ASUS! Users need an easy way to reset settings to those that the hardware maker has validated as being stable. Without this, PC gaming was devolving into unfixable unreliability. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 20, 2024

MSI

На запрос сайта HardwareLuxx MSI прислала рекомендуемые параметры для пользователей, у которых есть проблемы со стабильностью стандартных настроек BIOS. Однако BIOS, показанный MSI, еще не доступен в таком виде на пятницу 26 апреля, следует ожидать обновления.

В настройках разгона нужно выбрать Intel Default в настройке CPU Lite Load Control. Кроме того, опция Boxed Cooler следует выбрать в пункте CPU Cooling Tuningчто означает ограничение PL1 253 Вт для процессора Core i9, в то время как настройка для большого воздушного кулера выставила бы ограничение PL1 288 Вт, а если выбран водяной кулер, выставляется полностью открытый лимит мощности 4096 Вт, который, по мнению многих исследователей, является причиной сбоев.

Gigabyte

Компания Gigabyte также выпустила обновление BIOS для материнских плат с чипсетами Z790 и B760. У Advanced CPU Settings — Intel Baseline можно выбрать Turbo Power Limits.

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Так что решением оказалось снижение лимита мощности процессоров, которое, скорее всего, приведет к снижению производительности. Это явно не тот результат, который хотели бы видеть владельцы чипов Core серии K, рассчитанных на самую высокую возможную производительность.

Источник: HardwareLuxx

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