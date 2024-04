Видеокарты NVIDIA vs процессоры Intel: конфликт оборудования устраняют производители материнских плат

Производители материнских плат предлагают решения проблемы совместимости видеокарт NVIDIA и процессоров Intel 13 и 14 поколений из серии K. Как и ожидалось, они изменили профили процессоров и снизили слишком высокие ограничения TDP. Напомним, речь идет об ошибках видеопамяти и нарушении стабильности во время компиляции шейдеров в играх.

Компания выпустила обновление BIOS для своих материнских плат серий Z790 и B760 с новой настройкой Intel Baseline Profile. Это должно работать как решение проблемы в один шаг.

«Обновление представляет опцию Intel Baseline Profile, которая позволяет пользователям вернуться к заводским настройкам Intel по умолчанию для основных функций, более низких ограничений мощности и улучшения стабильности в определенных играх».

Если функция включена, материнская плата использует базовый профиль для процессоров 13-го и 14-го поколений, который соответствует всем ограничениям, определенным Intel. Впрочем, исследователи отчитываются об ощутимом снижении производительности Core i9-14900KS и других процессоров К во время применения ограничений.

Тим Суини, генеральный директор Epic Games, который часто критикует решения различных технологических компаний, положительно прокомментировал введение базовых профилей.

Thanks ASUS! Users need an easy way to reset settings to those that the hardware maker has validated as being stable. Without this, PC gaming was devolving into unfixable unreliability.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 20, 2024