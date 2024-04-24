В Японии запустили торговый автомат с процессорами Intel вместо игрушек – рабочий Core i7-8700 обойдется в $3,25 (но есть нюанс)

Подобные торговые автоматы обычно продают маленькие игрушки, но этот загружен процессорами Intel прошлых поколений. Японский ютубер Савара-Сан приобрел процессор Intel Core i7-8700 после того, как отдал автомату 500 иен (около $3,25) и вернул ручку. Работу чипа проверили, и она оказалась небезупречной.

Автомат по продаже игрушек очень популярны в Японии и других странах Дальнего Востока. Обычно эти автоматы продают маленькие пластиковые игрушки, которые выдаются после того, как пользователь вставляет наличные и возвращает ручку. Машины обычно имеют тему Hello Kitty или игрушечных машинок — известно, какого типа предмет он выдаст, но неизвестно, который именно. В этом случае машина точно имеет процессоры Intel, но непонятно, какие еще чипы там могут быть.

Похоже, что автомат расположен перед или внутри компьютерного магазина под названием 1’s PC. Google говорит, что он продает широкий ассортимент новых и подержанных компонентов для ПК, а также камеры, носители, программное обеспечение и тому подобное. Автомат может быть веселым способом немного развлечь посетителей, а также избавиться от старых или сломанных процессоров.

Новый Intel Core i7-8700 2018 года должен работать почти так же хорошо, как и разблокированная версия из серии «K» в реальных тестах. В 2024 году его конфигурация 6C/12T, тактовая частота 4,7 ГГц и совместимость с Windows 11 все еще остается неплохим вариантом. Но этот конкретный чип вел себя немного хуже: после прохождения теста системы на старте системы, построенной на i7-8700, процессор загрузился в BIOS нормально, но затем возникли проблемы.

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Сначала не работало нормально видео и процесс установки Windows не удался. После повторного подключения монитора система показала, что работают только 5 ядер процессора и 10 потоков. Несмотря на проблемы с одним из ядер, чип все еще мог запустить Windows, выдержать проверку системной информации и завершить тесты Cinebench R15 и R23.

Процессор получил 992 баллов в Cinebench R15, — полностью рабочий образец работает значительно лучше с 1420 баллами, однако частью разницы может быть другая конфигурация системы. Но даже 5-ядерный процессор должен был бы получить примерно 1183 баллов. Подержанный Core i7-8700 в том же самом магазине продается за 13 800 иен ($90) с трехмесячной гарантией, так что Савара-Сан остался доволен своим призом за $3,25.

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Источник: Tom’s Hardware

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