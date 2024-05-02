В первом квартале 2024 года доходы AMD от игровых решений сократились на 48% по сравнению с аналогичным периодом год назад из-за снижения спроса на дискретные видеокарты Radeon и сокращения продаж чипов для консолей PlayStation и Microsoft. Компания ожидает, что ее доход от игр в 2024 году будет снижаться и в дальнейшем, прежде чем в 2025 году будет иметь шанс на восстановление.

AMD заработала на видеокартах для игр $922 млн — это почти вполовину меньше, чем $1,757 млрд в Q1 прошлого года, и на 33% меньше, чем в прошлом квартале ($1,368 млрд). Игровой сегмент AMD все еще демонстрирует операционную прибыль в размере $151 млн, но это значительное снижение по сравнению с $314 млн год назад. Прибыль от игровых решений составила 16% от этого в первом квартале 2024 года и 18% в первом квартале 2023 года.

«Продажи полуспециализированных SoC в первом квартале снизились в соответствии с нашими прогнозами, поскольку сейчас мы находимся на пятом году консольного цикла. В сфере игровой графики доходы уменьшались из года в год последовательно. Мы расширили семейство Radeon серии 7000, выпустив во всем мире нашу Radeon RX 7900 GRE, а также представили нашу технологию AMD Fluid Motion Frames на основе драйверов, которая может обеспечить высокую производительность в тысячах игр», — сказал финансовый директор AMD Жан Ху во время телефонной конференции с аналитиками и инвесторами, по данным SeekingAlpha.

Считается, что чипы для Xbox Series X|S от Microsoft и PlayStation 5 от Sony составляют львиную долю игрового бизнеса AMD. Эти консоли уже пятый год на рынке, поэтому спрос на них падает. С дискретными видеокартами ситуация сложнее. Продажи компонентов для настольных ПК сезонно снижаются в первом квартале каждого года. Несмотря на то, что AMD увеличила долю рынка в четвертом квартале 2023 года, контролируя 19% рынкапо данным Jon Peddie Research, компания продала значительно меньше видеокарт в следующем квартале. Решения для ноутбуков влияют в такой же степени, как и для настольных ПК, поскольку продаются примерно в таком же количестве.

Несмотря на то, что Radeon RX 7900 GRE является удачной видеокартой, ее недостаточно, чтобы сделать всю линейку значительно более конкурентоспособной. Вот почему AMD ожидает, что продажи игровых решений упадут примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первой половине 2024 года, и ожидает еще худших результатов во второй половине года.

Прогнозы AMD свидетельствуют о том, что ни Microsoft, ни Sony не планируют обновлять свои консоли Xbox Series X|S или PlayStation 5 в этом году, поскольку в противном случае AMD ожидала бы роста доходов от игр. Ожидания вполне могут означать, что компания также не имеет больших ожиданий относительно продаж дискретных видеокарт, и маловероятно, что производители ноутбуков выберут продукты серии Radeon RX 7000M на таком позднем этапе их жизненного цикла.

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Не понятно, будут ли выпущены видеокарты Radeon RX 8000 с архитектурой RDNA 4 в этом году. Если это произойдет, неизвестно, будут ли они продаваться в достаточном количестве, чтобы ощутимо повлиять на продажи. Ходят слухи, что AMD, возможно, даже не будет пытаться изготовить топовый чип RDNA 4 и выбирает исключительно бюджетный сегмент.

Источник: Tom`s Hardware

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