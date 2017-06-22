Современные технологии в агросекторе и знакомство с украинским дроном Kray Technologies

Знания рядового обывателя об агробизнесе наверняка заканчиваются на том, что хлеб делается из муки, которая производится из пшеницы, выращенной на поле. Соответственно и технологический процесс со стороны выглядит как вспахали-посеяли-собрали урожай. Казалось бы, все, что для этого нужно — это трактор, комбайн и парочка дополнительных приспособлений, особенно если мы говорим про Украину. Но если 50 лет назад процесс действительно можно было настолько упростить, то сегодня агросектор является более технологичной сферой. В материале рассмотрим несколько практических примеров, какие инструменты используют агрономы, зачем и какие проблемы собирается решать украинский стартап Kray Technologies.

Спутники и серийные дроны

Одна из первостепенных задач, которые стоят перед современными производствами — контроль процесса выращивания конкретной культуры. Говоря простым языком, фермеру нужно знать, что происходит на поле: как быстро растет урожай, на каких участках наблюдаются проблемы, что происходит с почвой.

Один из методов, способных дать ответы на поставленные вопросы — измерение вегетационного индекса. Метод был изобретен еще в 70-х годах двадцатого столетия. Совмещая несколько снимков высокого разрешения, сделанных в разном спектральном диапазоне можно получить необходимую «карту поля» и сделать выводы, например, о количестве зеленой биомассы.

Для этого используется информация со спутников (из открытых источников), которая потом обрабатывается с помощью специализированного ПО. Хороший метод с той лишь оговоркой, что получить оперативные данные с его помощью бывает сложно — «на руках» оказывается информация, устаревшая на несколько дней или во время пролета спутника над конкретным полем может просто наблюдаться повышенная облачность.

Уже сейчас для оперативного контроля и дополнения данных, полученных с помощью спутников применяются обычные коптеры серийного производства (например DJI) — это может быть как простой визуальный контроль (видеосъемка), так и составление тех же карт вегетационного индекса. В последнем случае на дрон устанавливают мультиспектральную камеру и облетают поле на необходимой высоте.

Внесение удобрений, авиация в агросекторе

Анализ полученных данных позволяет ответить на вопрос какие удобрения и средства защиты стоит вносить, на каких участках. Часто для этого применяются или наземные комплексы, или «кукурузники». Первый метод можно считать более доступным, но проезжая по полю, техника оставляет колею и фактически уничтожает несколько процентов урожая, а когда речь идет про тысячи гектаров земли, это выливается в ощутимые потери.

Применение авиации оправданно, но накладывает свои ограничения — необходима инфраструктура (взлетно-посадочная полоса) и специалисты (пилот). Фактически, самолеты доступны только крупным производителям сырья.

По словам Kray Technologies, своевременное внесение средств защиты обеспечивает 70% урожая. Но ограниченное до 24-48 часов окно внесения не всегда позволяет провести все операции вовремя. Именно эту проблему должен решить их мультироторный квадрокоптер. Создатели называют его одним из первых своем роде решений, не имеющим прямых аналогов, а целью нашего визита на одно из полей крупного агрохолдинга было знакомство с первым прототипом.

Дрон Kray Technologies

Компания называет свою разработку первым промышленным сельскохозяйственным дроном, который может стать альтернативой самолетам и наземной технике для внесения средств защиты растений. Продукт ориентирован в первую очередь на рынки США и Канады, где находится много ферм с полями площадью от несколько сотен, до пары тысяч гектар. Такие хозяйства еще не могут обзавестись собственным самолетом, но дрон, способный обработать 300-500 га земли за день может стать для них практически идеальным решением.

С точки зрения конструкции Kray — это гибрид коптера и самолета. Восемь винтов обеспечивают вертикальный взлет, а тяговый винт и крыло позволяют ему летать со скоростью до 110 км/ч. Конструкция прототипа предусматривает две раскладывающиеся штанги с опрыскивателями, которые обеспечивают полосу внесения в 5 м. Кроме этого, он может похвастаться системой распознавания рельефа и роторными атомайзерами, которые должны обеспечить точное внесение концентрированных средств защиты, пока коптер будет пролетать над полем на высоте 1 метр.

Летать выше нет необходимости — коптер изначально ориентирован на использование более перспективных концентрированных средств, которые вносятся малыми дозами с небольшой высоты.

Во время демонстрации мы оценили только часть возможностей машины, а для управления прототипом пока нужна команда из нескольких человек, хотя в будущем дрон должен стать едва ли не автономным устройством. Сама конструкция также получит изменения.

Kray Technologies обещают создать комплексное решение. Дрон будет поставляться вместе с «базой» с запасными аккумуляторами, возможностью их горячей замены и встроенным зарядным устройством, а также автоматизированной горловиной для заправки химикатов. Финальный продукт будет стоить около $50 тыc. и должен появиться уже в 2018 году.

По словам основателя проекта Дмитрия Сурду, порядка 90% запчастей для дрона стартап разработал самостоятельно, а производство находится в Киеве. Разработка ведется уже пару лет. Стартап получил $350 тыс. инвестиций и готовится к новым раундам, а первые заказчики уже ждут свои дроны.

Ориентация на рынки США и Канады обусловлена, в первую очередь, их большей маржинальностью — там уже есть рынок по распылению химикатов с помощью самолетов, поэтому дрон смогут купить как отдельные фермеры, так и компании, которые будут предлагать услуги отдельным хозяйствам. В Украине интерес тоже есть, но у нас все еще имеются пробелы в законодательстве относительно БПЛА, остаются вопрос цены и объемов производства, которое вначале будет штучным.