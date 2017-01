За более чем трехсотлетнюю историю рабства в Америке зафиксировано всего с десяток восстаний против угнетателей, причем крупнейшее из них на территории США длилось всего несколько дней при участии лишь 80 человек. Неудивительно, что фильм The Birth of a Nation, посвященный другому подобному восстанию, формально считающемуся одним из событий, приведших к Гражданской войне, вызвал в США некоторый резонанс.

The Birth of a Nation / «Рождение нации» Жанр историческая драма

Режиссер Нэйт Паркер

В ролях Нэйт Паркер (Нэт Тернер), Арми Хаммер (Самуэль Тернер), Колман Доминго (Xaрк Тернер), Аджа Наоми Кинг (Черри Тернер), Онжаню Эллис (Нэнси Тернер), Габриэль Юнион (Эстер), Пенелопа Энн Миллер (Элизабет Тернер), Джеки Эрл Хейли (Раймон Кобб), Марк Бун Джуниор (преподобный Уолтхолл), Джейсон Стюарт (Джозеф Рэндалл), Дуайт Генри (Айзек Тернер), Роджер Генвер Смит (Исая), Кэти Гарфилд (Кэтрин Тернер) и др.

Студии Bron Studios, Mandalay Pictures, Fox Searchlight Pictures

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Нэт Тернер, предводитель восстания своего имени, произошедшего в августе 1831 г. в округе Саутгемптон, штат Вирджиния, был типичным религиозным фанатиком. Он считал себя избранным и слышал голоса, призывавшие его уничтожать белых. Сигналом к самому восстанию послужило солнечное затмение, в котором Нэт увидел руку черного человека, закрывающую солнце. За два дня волнений рабы убили около 60 белых на нескольких плантациях, не делая исключений ни для женщин, ни для детей. Сам Тернер убил лишь одну женщину, да и то почти случайно. После подавления восстания плантаторы и собранное ими ополчение устроили охоту на черных и уничтожили около 200 человек, большинство из которых не имели никакого отношения к волнениям. Сам Нэт Тернер скрывался почти два месяца в лесу, был пойман, осужден и повешен. Его труп обезглавили, с него сняли кожу, череп палачи взяли себе в качестве трофея, а тело закопали в неизвестном месте. Восславленние Нэта Тернера началось через десять лет после его смерти, и уже к середине XIX столетия его воспринимали как патриота и борца за свободу. И лишь в 2001 году, после атак на Всемирный Торговый центр, кто-то сравнил исламских религиозных фанатиков с Нэтом Тернером – их мотивация не особо отличалась.

Понятно, что эта тема в США достаточно табуирована, особенно на фоне современных волнений, связанных с полицейским произволом по отношению к чернокожим. Как после прошлогоднего скандала с «Оскаром» табуирована и тема черного кино в целом. А The Birth of a Nation, как патриотический и посвященный борьбе с рабством фильм, имел и оскаровские амбиции. Но дело в том, что все события восстания Нэта Тернера очень неплохо задокументированы, поэтому совершенно не понятно, зачем авторы настолько исказили исторические факты. Героизация Нэта Тернера, простого чернокожего священника, гордого и смелого, идет в The Birth of a Nation полным ходом. И вот Нэт уже лично режет горло своему хозяину и с окровавленным тесаком ведет вперед отряд рабов. Религиозный фанатизм особо не выпячивается, зато акцент делается на изнасиловании охотниками за рабами жены Нэта и необоснованной мести хозяина за крещение черным проповедником белого человека. Женщины и дети из числа убитых плантаторов вычеркнуты, а ведь чисто статистически их было большинство. И т.д.

Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что режиссера и исполнителя главной роли Нэйта Паркера в 1999 году обвиняли как раз в изнасиловании белой студентки. Нэйт был оправдан, но во время промо-компании фильма, важной темой которого является сексуальное насилие, эту историю вспомнили.

Но все же проблема The Birth of a Nation даже не в перевирании истории и возвеличивании Нэта Тернера или былых грехах создателя картины, проблема фильма – в режиссуре и сценарии. Как можно было сделать фильм на революционную как-никак тематику настолько предсказуемым, неинтересным, скучным и монотонным? Уже к середине фильма вас неминуемо потянет в сон, да и последние, буквально сочащиеся патриотическим пафосом минуты вряд ли разбудят зрителя. Будем откровенны, режиссерский дебют Нэйта Паркера провален во всех отношениях, ни о каких «Оскарах» здесь даже говорить не приходится. Диалоги слабые, актерские работы – весьма посредственные, декорации и костюмы, несмотря на эпоху, более чем заурядны.

Похоже, The Birth of a Nation – не более чем спекуляция на модной тематике. Что подтверждает и название фильма, слово в слово повторяющее название расистской ленты 1915 г., восхвалявшей Ку-Клукс-Клан. Нэйт Паркер явно переоценил свои силы, да и выбранное им событие вызывает, мягко говоря, неоднозначную интерпретацию. После таких фильмов на тему рабства и борьбы афроамериканцев за свои права как 12 Years a Slave и Django Unchained, работа Паркера смотрится неубедительной и попросту ненужной.