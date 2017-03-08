Томислав Химбеле, HMD Global: «В этом году наша главная цель — возродить бренд Nokia в смартфонах»

Компания HMD Global планирует вернуть в Украину смартфоны Nokia, начав их продажи уже в этом году. На выставке MWC 2017 мне удалось взять небольшое интервью с Томиславом Химбеле (Tomislav Himbele), директором по маркетингу Центральной и Восточной Европы в HMD/Nokia. Мы поговорили о том, что сегодня из себя представляет бренд Nokia, на кого он рассчитан, и как компания будет продавать смартфоны в Украине.

Nokia была крупным производителем смартфонов, но что сегодня стоит за этим именем, когда оно стало принадлежать HMD Global? У Nokia сегодня есть собственное R&D? Дизайн студии?

Суть в том, что HMD лицензировала бренд Nokia, и занимается дизайном и производством смартфонов и «фичерфонов» Nokia. У нас есть собственный отдел разработки и дизайна, так что все новые устройства Nokia были созданы внутри HMD Global.

Раньше смартфоны Nokia производились в Финляндии, где их производят сейчас?

Сегодня всё производство находится на заводах Foxconn. У нас установлены отношения с Nokia по лицензированию бренда, с Google по использованию операционной системы Android, и с Foxconn по выпуску моделей, что позволяет нам сразу увеличить масштаб производства.

Покупатели, которые сегодня хотят купить себе смартфон Nokia, по вашему мнению, кто они? Те, кто испытывают ностальгию?

Очевидно, что в мире есть очень много людей, которые выросли с телефонами Nokia, будь-то «фичерфоны» или смартфоны. И, конечно же, мы рассчитываем на этих пользователей, на людей, которые найдут новые устройства Nokia знакомыми, и в то же время примут всё то новое, что мы в них создали. Мы также рассчитываем на молодую аудиторию, на миллениалов, которые, возможно, никогда и не видели смартфонов Nokia, но которые сегодня смогут удовлетворить их потребности.

Смартфоны Nokia были известны своими камерами, но сегодня лучшие камеры в iPhone, Samsung, Huawei будете ли вы с ними конкурировать? И если да, то как?

Что мы сейчас пытаемся сделать, так это создать общий позитивный опыт от использования смартфонов Nokia. Пока мы запустили три модели, которые относятся не к топовому сегменту, а к нижнему и среднему. И мы не пытаемся конкурировать с определёнными характеристиками, например, только с камерами. Мы хотим дать людям хороший опыт взаимодействия со всеми возможностями, которые есть в смартфонах Nokia. Сюда же можно отнести и качество корпуса, и «чистый» Android. Ведь это отлично, когда форма соответствует содержанию.

На каких смартфонах Nokia будет фокусироваться, на дорогих или дешёвых?

Сейчас у нас есть доступные, а также модели средней ценовой категории. Таким образом, если посмотреть на портфолио наших продуктов, то мы пытаемся перенести некоторые особенности премиальных устройств в более доступные модели, чтобы пользователи были довольны смартфонами Nokia независимо от того, сколько они за них заплатили. Что касается дальнейших планов, то давайте посмотрим, что принесёт нам будущее, но в целом мы хотим выпускать больше устройств в разных ценовых сегментах.

Nokia возвращается в Украину, как будет выглядеть работа компании в нашей стране? У вас будет местный офис?

Украиной занимается офис HMD Global, отвечающий за Центральную и Восточную Европу. При этом у нас есть представители по продажам и маркетингу в Украине, которые отвечают за вывод устройств на рынок и их продвижение. Нашим эксклюзивным дистрибьютором в Украине является компания ТССМ (ранее она завозила в Украину смартфоны HTC и Coolpad — прим. редактора).

Какие смартфоны Nokia стоит ожидать украинским покупателям в первую очередь?

Детальный график поступления смартфонов Nokia в продажу пока не определён, но мы рассчитываем сделать это во втором квартале этого года. Но это будут все модели, которые мы представили на MWC 2017: Nokia 3310, Nokia 3, 5, 6.

Будет ли сервисное обслуживание смартфонов Nokia в Украине?

Безусловно будет, но пока это продолжающаяся дискуссия, и у меня нет детальной информации на этот счёт. Но мы точно не будем выходить на украинский рынок без сервисной поддержки.

Nokia была очень популярной в Украине, основываясь на этом факте, по вашему мнению, сколько смартфонов вы сможете продать в Украине в этом году?

Мы, к сожалению, не можем говорить о конкретных цифрах и планах продаж. Но мы надеемся, что Nokia будет хорошо принята украинскими покупателями. Мы относимся к рынку Украины c особым интересом, так как у него есть запас роста, в отличие, например, от более насыщенных рынков Западной и даже Восточной Европы. В Украине мы видим огромный потенциал, так её рынок растёт, особенно если говорить о смартфонах.

В целом, какие цели HMD ставит перед брендом Nokia на этот год?

В этом году наша главная цель — возродить бренд Nokia в смартфонах, так как сам он успешно присутствует и в других индустриях, но нам, конечно же, важно захватить умы и сердца пользователей со смартфонами Nokia. И это действительно главное. Давайте посмотрим, что произойдёт через 3-5 лет.