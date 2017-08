Valerian and the City of a Thousand Planets обрушивается на вас водопадом образов, цветов, звуков. Фильм буквально перегружает все органы чувств так, что порой хочется поставить его на паузу, чтобы дать отдых глазам. Это настоящий Люк Бессон, по которому мы уже успели соскучиться.

Valerian and the City of a Thousand Planets / «Валериан и город тысячи планет» Жанр фантастика

Режиссер Люк Бессон

В ролях Дейн Дехаан (Валериан), Кара Делевинь (Лорелин), Клайв Оуэн (командор Арун Филитт), Рианна (Баббл), Итан Хоук (Джолли), Крис Ву (капитан Неза), Рутгер Хауэр (президент Федерации) и др.

Студии EuropaCorp, River Road Entertainment

Год выпуска 2017

valerianmovie.com, IMDb

После зашедшей в тупик трилогии Arthur and the Invisibles, незамеченной никем The Lady, недооцененной зрителями The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec и закончившейся пшиком Lucy Люк Бессон решил прибегнуть к помощи тяжелой артиллерии.

Это у нас в стране комиксы Valérian and Laureline, созданные Пьером Кристином и Жан-Клодом Мезьером, почти неизвестны. Во Франции и за ее пределами – это одно из фундаментальных произведений научной фантастики 60–70-х годов. Мало того, графические новеллы про агентов службы охраны пространства-времени послужили вдохновением для многих хорошо известных вам фантастических фильмов, начиная от классических Star Wars, заканчивая The Fifth Element, концепт-арты к которому рисовал все тот же Жан-Клод Мезьер.

Валериан и Лорелин – лучшие агенты Пространственно-временной службы. Он – темноволосый сорвиголова из XXVIII столетия, отличный пилот и гуляка. Она – рыжеволосая крестьянка из XI столетия, попавшая в будущее, решительная и сексапильная. Вместе они попадают в самые странные места пространства-времени и выпутываются из сложных ситуаций, по дороге спасая окружающих, страны, планеты и Вселенную. Valérian and Laureline – типичная космическая опера с элементами путешествий во времени. Комикс, впервые появившийся в 1967 г., продолжает выходить, последний 22 том, Memories from the Futures, был издан в 2013 г.

Впрочем, классические выпуски 60-70-х годов смотрятся сегодня несколько архаично, как и книжные космические оперы того же периода. Возможно, поэтому Бессон не взял за основу какой-то определенный том Valérian and Laureline, а создал самостоятельное произведение на основе разных выпусков. Названием и атмосферой с фильмом поделился второй том серии, Empire of a Thousand Planets, а сюжетом — частично шестой том, Ambassador of the Shadows.

В XXVIII веке космическая станция, ядром которой была когда-то МКС, разрослась до размеров небольшой планеты, на которой проживают представители тысяч разумных видов, есть свое внутреннее море, а в переходах и слоях этой мегаструктуры не ориентируется, похоже, уже никто. Мало того, оказывается, что в центре станции находится некая опасная область, которая начинает расширяться. Земные силы собираются провести рейд к ядру станции, а Валериан и Лорелин должны сопровождать их в качестве наблюдателей. Естественно, все очень быстро пойдет не по плану, а опасность окажется совсем не там, где ее ожидаешь.

Valerian and the City of a Thousand Planets – это фильм-комикс, картинка здесь намного важней всего остального. Тем не менее, вменяемый сюжет тоже имеется, мало того, касается он колониальной политики и геноцида коренных народов, темы весьма важной в том числе и для Франции, у которой тоже имеются свою скелеты в шкафу. Впрочем, за завесой визуальных эффектов, немыслимых локаций и фантастических персонажей, а также непрекращающимся флиртом главных героев сюжет можно невзначай и пропустить. Кроме того, режиссер то и дело отвлекается на второстепенных героев и задания, забывая о главной миссии героев. С другой стороны, такой подход позволяет рисовать фантастическую картину будущего во многих деталях.

Просто Valerian and the City of a Thousand Planets очень много. Художники по локациям, персонажам и костюмам постарались на славу. Больше всего фильм напоминает непрерывно вращающийся калейдоскоп – фантастически красиво, но рассмотреть детали, которых здесь очень много, просто не успеваешь, так быстро мелькают разные локации и персонажи. А ведь столь необычных мест и странных существ мы еще не видели. Рынок в нескольких измерениях, запруженные инопланетянами коридоры Альфы, внутреннее море с населяющими его существами, идиллия планеты Мул. А инопланетяне так вообще заслуживают отдельной премии, все, от крохотного милого конвертора до элегантных, явно списанных с народности масаи, аборигенов Мул.

Впрочем, одно существо, шейпшифтер Баббл, в исполнении Рианны, стоит упомянуть отдельно. Танцевальный номер Рианны очень органично вписался в картину и действительно ошеломляет не меньше, чем выступление Дивы Плавалагуны в «Пятом элементе». Сама же певица отлично справилась с ролью существа, умеющего менять облик, жаль только, что прощание с Баббл получилось каким-то смазанным и явно вторичным по отношению к The Fifth Element. Жаль, этот персонаж явно заслуживает больше экранного времени.

В паре же Валериан (Дейн Дехаан) и Лорелин (Кара Делевинь) явно лидирует последняя. Ее персонаж интересней, целостней, смелей и откровенней, на ее фоне Валериан выглядит младшим по званию, а не наоборот. Впрочем, определенная химия между героями имеется, а их диалоги добавляют картине шарма. Настолько, что авторам можно простить некоторые изменения в облике и биографии героев. Честно говоря, я не очень понимаю, почему западные критики столь строги к Каре Делевинь. Да, она не похожа на сексапильную Лорелин из комикса, но Лорелин, в конце концов, тоже была себе на уме и всегда могла постоять за себя. Ну и украинская озвучка, кажется, придала этому персонажу дополнительный шарм.

Люк Бессон надеялся создать ультимативный фантастический фильм, переплюнуть, как минимум, свой собственный The Fifth Element, которому в этом году исполняется уже 20 лет. Увы, это желание, отразившееся на насыщенности фильма образами, героями и событиями, сыграло с режиссером злую шутку – оценить весь Valerian and the City of a Thousand Planets с первого раза сложно. Фильм придется пересмотреть еще один раз на половинной скорости, чтобы заметить все отсылки к оригинальному комиксу, все явные и неявные цитаты из предыдущих фильмов Бессона и других фантастических лент. Да чтобы просто еще раз насладиться дизайном локаций и существ.

Хорошо это или плохо? И то и другое. Из кинотеатра вы скорей всего выйдете несколько ошеломленным, запутанным и с чувством легкого неудовлетворения. Зато через год с удовольствием пересмотрите фильм в цифре и, возможно, поставите на виртуальную полочку рядом с тем же The Fifth Element.

В любом случае, лично я желаю фильму коммерческого успеха, просто потому, что с удовольствием бы посмотрел на продолжение истории двух симпатичных агентов, спасающих Вселенную.

P.S. В Valerian and the City of a Thousand Planets нашлось место и product placement Lexus и… Китая. И если первый почти не заметен, то китайский флаг демонстрируют крупно, четко и несколько раз. Что поделать, в этом фильме тоже есть китайские деньги, а прокат в Поднебесной важен для окупаемости самой дорогой европейской картины.