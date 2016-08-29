Внутри Uber: как и сколько зарабатывают водители

Для водителя-таксиста Uber обещает огромные деньги – до 50 тыс. гривен в месяц. Правда это или миф? Чтобы разобраться в реальной ситуации, я узнал Uber с разных сторон: как пользователь сервиса «такси», как партнер-водитель, поговорил с представителями компании, общался с людьми, которые сейчас активно зарабатывают при помощи Uber. И, конечно, детально рассчитал насколько реально выгодно работать в Uber.

Считаем реальный заработок в Uber

Общий тариф Uber за поездку считается по формуле «подача» (25 грн.) + «пробег» (4,5 грн. за 1 км) + «время» (40 коп за 1 минуту); минимальный тариф за поездку – 40 грн. Как показал опыт, активный водитель Uber вполне реально может зарабатывать 10-12 тыс. грн. в неделю или около 40-50 тыс. грн. в месяц. Для этого нужно быть «на линии» 60-65 часов в неделю; не стоять на месте, а принимать и выполнять заказы; нужно научиться пользоваться бонусами Uber. При этом средний еженедельный пробег составляет 1,2-1,4 тыс. км, а средний ежемесячный пробег равен 5-6 тыс. км; таким образом, реально (с учетом бонусов Uber) цена 1 км пробега достигает 8-10 грн. Но при расчете чистой прибыли важно учитывать не только доходы, но и расходы: топливо, ТО и ремонты, страховка, падение цены автомобиля. Разница между доходами и расходами как раз и будет чистой прибылью водителя Uber. Для расчета прибыли я взял парочку автомобилей и постарался учесть все возможные затраты.

Вводные данные следующие:

Расчетный срок службы в режиме «такси» – 300 тыс. км и около 4-5 лет: дальше автомобиль может потребовать дорогостоящих ремонтов. Затраты на ТО до окончания гарантии (100 тыс. км) – стандартные ТО плюс необходимые мелкие ремонты на официальной СТО. После окончания гарантии – использованы цены на запчасти и работы (не официальная СТО) от партнеров каталога запчастей hotline.ua. Ремонт и перечень деталей – согласно обобщенных данным по профильным автомобильным форумам и статьям о б/у-авто. Дополнительно необходимо докупить 16 шин: 2 комплекта летних и 2 комплект зимних, плюс есть штатные шины; итого 5 комплектов. Также учитываем падение цены (оценочная стоимость автомобиля от популярных площадок trade-in), страховку, дополнительные затраты (мойка, коврики, ароматизатор, омыватель, чехлы на сиденья). И, конечно, топливо – самую большую статью расходов.

Использованные примеры – ZAZ Vida 1,5 (бензин) и Renault Logan 1,5 dCi (дизель). Оба автомобиля отвечают требованиям Uber, относительно надежны и неприхотливы, их обслуживание простое, а запчасти – недорогие. Попутно для бензиновой ZAZ Vida просчитаем вариант при использовании ГБО

Примерный расчет затрат ZAZ Vida 1,5 бензин

Список, затраты Цена (деталь + работа) Количество затрат Общие затраты на 300 тыс. км. и 4 года Покупка автомобиля 250 800 грн 1 раз 250 800 грн. Продажа автомобиля Около 100 000 грн. 1 раз Возврат 100 000 грн. Топливо 22 грн. за 1 л 10 л/100 км (город)* 660 000 грн. ТО до 100 тыс. км Всего – 20 300 грн 6 ТО (1 раз в 15 тыс. км) 20 300 грн. Тормозные колодки 500 грн. 1 раз в 30 тыс. км. 5 000 грн. Тормозные диски 800 грн. 1 раз в 100 тыс. км. 2 400 грн. Свечи зажигания 400 грн. 1 раз в 30 тыс. км. 4 000 грн. Масло + фильтр 700 грн. 1 раз в 15 тыс. км. (после офиц. ТО) 9 800 грн Фильтр салона 300 грн. 1 раз в 15 тыс. км. (после офиц. ТО) 4 200 грн. Возд. фильтр двиг. 200 грн. 1 раз в 15 тыс. км. (после офиц. ТО) 2 800 грн. Топливный фильтр 300 грн. 1 раз в 30 тыс. км. (после офиц. ТО) 2 100 грн. Охлаж. жидкость 700 грн. 1 раз 700 грн. Помпы ОЖ 1 100 грн. 1 раз 1 100 грн. Термостата 900 грн. 1 раз 900 грн. Ремень ГРМ + ролик 2 000 грн. 1 раз в 60 тыс. км. (после офиц. ТО) 8 000 грн. Стойки стабилизатора 400 грн. 1 раз в 50 тыс. км. 2 400 грн. Шаровые опоры 550 грн. 1 раз в 70 тыс. км. 2 200 грн. Сайлент-блоки 400 грн. 1 раз в 70 тыс. км. 1 600 грн. Рулевые тяги, наконеч. 500 грн. 1 раз в 70 тыс. км. 2 000 грн. Замена масла в КПП 1 000 грн. 1 раз в 100 тыс. км 3 000 грн. Сцепление 3 300 грн 1 раз в 100 тыс. км 9 900 грн. Амортизаторы 5 000 грн. 1 раз в 100 тыс. км 15 000 грн. Шины 185/60R14 600 грн за 1 шт. 4 комплекта (16 шт.) 9 600 грн. Шиномонтаж 600 грн. 2 раза в год 4 800 грн. Дворники 200 грн 1 раз в год 800 грн. Запр. кондиционера 750 грн. 1 раз в год 3 000 грн. Страховка 1 200 грн. 1 раз в год 4 800 грн. Доп. расходы 1 000 грн 1 раз в месяц 48 000 грн Общий доход в UBER; 300 тыс. км, 4 года (40-50 тыс. грн. в месяц) 1,9-2,4 млн. грн. Общие затраты на эксплуатацию авто 979 200 грн Чистая прибыль в UBER за 4 года (48 месяцев) и 300 тыс. км. 1-1,5 млн. грн. Чистая прибыль в месяц 20-30 тыс. грн.

*паспортный расход топлива в городе 8,7 л/100 км; для расчета взяли 10 л/100 км – по словам опытных таксистов, примерно такой расход с учетом пробок, нагрузки, прогревов авто

Примерный расчет затрат ZAZ Vida 1,5 ГБО

Список, затраты Цена (деталь + работа) Количество затрат Общие затраты на 300 тыс. км. и 4 года Покупка автомобиля 250 800 грн 1 раз 250 800 грн. Установка ГБО 17 000 грн 1 раз 17 000 грн. Продажа автомобиля Около 105 000 грн. 1 раз Возврат 105 000 грн. Топливо, бензин 22 грн. за 1 л; 10% 10 л/100 км (город)* 66 000 грн. Топливо, газ 10 грн за 1 л; 90% 11 л/100 км (город)* 297 000 грн. Доп. ТО для ГБО 500 грн. 1 раз в 15 тыс. км. 10 000 грн. Другие затраты на содержание авто – аналогично Vida бензин Общий доход в UBER; 300 тыс. км, 4 года (40-50 тыс. грн. в месяц) 1,9-2,4 млн. грн. Общие затраты на эксплуатацию авто 704 200 грн Чистая прибыль в UBER за 4 года (48 месяцев) и 300 тыс. км. 1,2-1,7 млн грн. Чистая прибыль в месяц 25-35 тыс. грн.

*паспортный расход топлива в городе 8,7 л/100 км; для расчета взяли 10 л/100 км; расход газа больше примерно на 10% – около 11 л/100 км.

Примерный расчет затрат Renault Logan 1,5 dCi (дизель)

Список, затраты Цена (деталь + работа) Количество затрат Общие затраты на 300 тыс. км. и 4 года Покупка автомобиля 325 000 грн 1 раз 325 000 грн. Продажа автомобиля Около 150 000 грн. 1 раз Возврат 150 000 грн. Топливо 22 грн. за 1 л 6 л/100 км (город)* 396 000 грн. ТО до 100 тыс. км Всего – 40 200 грн 10 ТО (1 раз в 10 тыс. км) 40 200 грн. Тормозные колодки 500 грн. 1 раз в 30 тыс. км. 5 000 грн. Тормозные диски 800 грн. 1 раз в 100 тыс. км. 2 400 грн. Масло + фильтр 800 грн. 1 раз в 10 тыс. км. (после офиц. ТО) 16 000 грн Фильтр салона 400 грн. 1 раз в 10 тыс. км. (после офиц. ТО) 8 000 грн. Возд. фильтр двиг. 400 грн. 1 раз в 10 тыс. км. (после офиц. ТО) 8 000 грн. Топливный фильтр 450 грн. 1 раз в 10 тыс. км. (после офиц. ТО) 9 000 грн. Охлаж. жидкость 700 грн. 1 раз 700 грн. Помпы ОЖ 1 400 грн. 1 раз 1 400 грн. Термостата 1 600 грн. 1 раз 1 600 грн. Ремень ГРМ + ролик 3 300 грн. 1 раз в 60 тыс. км. (после офиц. ТО) 13 200 грн. Стойки стабилизатора 400 грн. 1 раз в 50 тыс. км. 2 400 грн. Шар. опора + сайлент. 1 750 грн. 1 раз в 70 тыс. км. 7 000 грн. Рулевые тяги, наконеч. 500 грн. 1 раз в 70 тыс. км. 2 000 грн. Замена масла в КПП 1 000 грн. 1 раз в 100 тыс. км 3 000 грн. Сцепление 4 000 грн 1 раз в 100 тыс. км 12 000 грн. Амортизаторы 6 000 грн. 1 раз в 100 тыс. км 18 000 грн. Шины 185/65R15 700 грн 1 шт. 4 комплекта (16 шт.) 11 200 грн. Шиномонтаж 600 грн. 2 раза в год 4 800 грн. Дворники 200 грн 1 раз в год 800 грн. Запр. кондиционера 750 грн. 1 раз в год 3 000 грн. Страховка 1 200 грн. 1 раз в год 4 800 грн. Доп. расходы 1 000 грн 1 раз в месяц 48 000 грн Общий доход в UBER; 300 тыс. км, 4 года (40-50 тыс. грн. в месяц) 1,9-2,4 млн. грн. Общие затраты на эксплуатацию авто 793 500 грн Чистая прибыль в UBER за 4 года (48 месяцев) и 300 тыс. км. 1,1-1,6 млн грн. Чистая прибыль в месяц 23-33 тыс. грн.

*паспортный расход топлива в городе 5,3 л/100 км; для расчета взяли 6 л/100 км – по словам опытных таксистов, примерно такой расход с учетом пробок, нагрузки, прогревов авто

Этот расчет не идеально точный: невозможно просчитать экстренные поломки и возможные ДТП; на чем-то можно сэкономить (например, одновременная замена ГРМ + помпа + термостат + антифриз, постоянные акции и скидки на сервисе Renault); замена сцепления и амортизаторов просчитана с учетом городской езды с пассажирами (сцепление может выдержать и больше, а амортизаторы – меньше). Во всех случаях бралось в расчет качественное топливо хороших сетевых АЗС. Плюс включены работы, которые не обязательны, но желательны для эксплуатации автомобиля без проблем: например, замена антифриза (обычно служит 5 лет, но меняем с учетом больших пробегов), масло в КПП, пр.

Однако общий вывод сделать можно:

Работать в Uber выгодно – ежемесячно здесь можно зарабатывать от 20 до 35 тыс. грн. даже с учетом всех эксплуатационных затрат и потери цены автомобиля.

При этом для расчета я взял водителей, которые работают в Uber активно, но не «сутки напролет»: они решают собственные вопросы в середине буднего дня, однако плотно включаются в работу в час-пик и в пятницу-субботу-воскресенье. Кроме того, эти водители разобрались в бонусах Uber, которые составляют 40-50% дохода и перекрывают комиссию, достигающую 32,5%.

Как все это работает? Что за бонусы? Почему такая высокая комиссия? Разбираемся дальше.

Что такое Uber в теории

Кажется, про Uber слышали уже все: самый дорогой стартап в мире, «убийца такси», можно заработать огромные деньги. Но пройдем по фактам: итак, Uber – это международная компания, созданная в 2009 году со штаб-квартирой в США и немецким названием «Uber» (в переводе означает «над» «более» «свыше»). Подобное название не случайно: изначально Uber был создан для аренды дорогих премиум-автомобилей и лимузинов.

Но сегодня Uber предлагает намного больше сервисов: UberX – перевозка пассажиров, недорогие автомобили В-С-класса; UberSELECT – перевозки пассажиров, автомобили среднего и бизнес-класса; UberBLACK – перевозка пассажиров, автомобили класса «премиум» (то, с чего начинался Uber); UberPOOL – совместные поездки пассажиров по схожему маршруту; UberRUSH – курьерская доставка товаров. Кроме того, есть масса дополнительных сервисов: UberDRIVE – международная команда партнеров Uber для поддержки водителей; UberLEASING – покупка автомобилей в лизинг; UberEATS – доставка продуктов питания; UberELECTRO – специальный сервис для вызова электрокара; UberBOAT – использование катера для перевозок или для прогулки на воде. Наконец, есть совсем уж экспериментальные направления: такси-вертолет, автономный транспорт, собственная картография.

Но с точки зрения пользователя, Uber – это лишь одно из приложений в смартфоне. В меню приложения есть история поездок: предусмотрена возможность задать постоянные адреса поездки (дом, работа); можно просмотреть уведомления от Uber; пр. Интересно, что сегодня приложение для пользования сервисом Uber насчитывает 50 млн пользователей. А приложение для водителя-партнера Uber насчитывает 5 млн пользователей – то есть в теории на одного водителя приходится лишь 10 пассажиров, что совсем немного.

Главная страница приложения представляет собой крупную карту с обозначениями автомобилей рядом. Для заказа поездки достаточно кликнуть на карте «адрес, где меня забрать», при этом указывать финальное место поездки не нужно. Грубо говоря, можно взять автомобиль с водителем «в аренду», проехать несколько мест по необходимости, рассчитаться по итогу всей поездки. Расчет в Украине – только с помощью «безнала» и банковской карты, хотя в ряде стран уже появился и наличный расчет

Из всего многообразия Uber в Украине пока функционируют лишь два направления: UberX и UberDRIVE. Да и «в Украине» – громко сказано: пока Uber работает только в Киеве. Но в ближайших планах расширение географии: сначала города с населением около 1 млн человек (Днепр, Львов, Харьков, Одесса); в отдаленном будущем Uber должен прийти в города с населением около 500 тыс. человек. О новых направлениях говорить рано, но в целом развитие Uber в Украине должно проходить по отработанному сценарию: деление авто по классам с разной тарифной сеткой; выгодные финансовые программы для покупки авто; «красный сектор» и повышенные тарифы для зон со скоплением людей (к примеру, проходит концерт и ожидается масса клиентов, система оценивает количество людей по количеству открытых приложений). Часть этих программ начнут работать уже осенью.

Однако и сегодня сделано немало. Так, сам Uber и сервис такси-поездок UberХ – это уже определенный набор требований к автомобилю и водителю. Так, автомобиль должен быть в хорошем техническом состоянии, обязательно с кондиционером. Изначально Uber в Украине требовал авто не позже 2008 года выпуска, но теперь планку понизили до 2004 года для дорогих и статусных моделей, где изначально заложен более высокий уровень комфорта. Перед началом работы обязательна инспекция автомобиля представителями Uber. Но последующих периодических инспекции нет, фактически эта функция возложена на пассажиров и систему рейтингов: если начнет поступать много жалоб на автомобиль – то Uber вызовет водителя для повторной инспекции его машины. А там уж могут и «завернуть».

Именно в эти дни, когда вы читаете данную статью, в Uber начинает работать первая Tesla Model S. Кроме того, из интересных и недешевых автомобилей «в годах» украинского Uber можно назвать Audi Q7 и Q5, Mercedes S-класса W221. Но большинство авто – это «свежие» иномарки 3-5 лет: Chevrolet Aveo и Lacetti, Toyota Corolla, SKODA Fabia. Разрешенный «минимальный уровень» для UberХ – это ZAZ Vida и Forza, Renault Logan; т.е. недорогие автомобили за $10-15 тыс., но обязательно в хорошем состоянии

Для водителя тоже есть свои правила и требования. При работе с Uber напрямую необходима лицензия на осуществление пассажирских перевозок; необходимо иметь ЧП (или ФОП, фізична особа-підприємець), причем 3-й группы с возможностью вести внешнеэкономическую деятельность (европейский Uber зарегистрирован в Голландии, все деньги за перевозки людей перечисляются туда и затем возвращаются в Украину); необходима справка о несудимости. Слишком много неясных моментов для обычного человека, который просто хочет периодически подрабатывать в Uber, правда?

Поэтому есть UberDRIVE– международный партнер Uber, который должен облегчить контакт основной компании с водителями-частниками. В Украине UberDRIVE являет собой команду из десятка людей, которые работают для поддержки существующих водителей и проводят встречи с новичками, объясняя все вопросы о сервисе Uber и выгоду сотрудничества.

Конечно, все это не бесплатно. Так, основная компания Uber берет свою комиссию 25% от общей суммы за выполненные заказы. А от оставшихся 75% команда UberDRIVE забирает еще 10% (т.е. 7,5% от первоначальной суммы). Из которых 5% идет как оплата услуг UberDRIVE и еще 5% идет на оплату украинских налогов (эти 5% надо платить и при работе с Uber напрямую). В итоге при работе через UberDRIVE водитель-частник лишен 32,5% своего заработка. А ведь тарифы в Uber относительно невысокие (см. начало статьи); Uber пока не едет за пределы Киева, кроме Борисполя (туда тариф фиксирован; 190 грн. или 270 грн.).

Но вот здесь начинается особая математика «бонусов» Uber. Во-первых, Uber гарантирует минимальный почасовой тариф в размере 50-180 гривен в час, в зависимости от дня недели и времени суток. Если водитель выполнит минимальные условия (1-2 заказа, хороший рейтинг) – то он получит свою доплату от Uber. Во-вторых, есть бонусы с меняющимися условиями. Например, на День Независимости Украины (среда 24 августа) все время действовал бонусный тариф 200 грн./час, хотя обычно в среду не получишь больше 150 грн./час. Еще примеры: нужно выполнить 15 заказов и можно получить бонус 450 грн.; если выполнить 25 заказов – бонус 800 грн. Наконец, третье – выгодные программы от партнеров UberDRIVE. Например, работает компенсация цены топлива на одной из крупнейших сетей АЗС: «минус» 3 грн. на 1 л топлива. А осенью представители UberDRIVE хотят запустить программу лояльности на сетевых СТО – для водителей Uber будут скидки на масла и «расходники».

Вот таблица минимального почасового тарифа, который гарантирует Uber. Плюс добавьте к этому постоянные акции на выходные, праздники, за количество выполненных заказов. Реально у многих водителей этими бонусами набирается 40-50% от общего дохода, что с лихвой перекрывает общую комиссию в 32,5%. Также добавьте скидки и выгодные предложения от UberDRIVE. В «бонусах» – сила Uber для водителей; но не будет бонусов – не будет большого интереса для работы. Обязательно условие получения бонусов – хороший рейтинг водителя (сейчас требуется 4,65)

А что за рейтинг постоянно упоминается? В Uber существует рейтинговая система не только для водителей, но и для пассажиров. Рейтинг водителя формируется из оценок пассажиров; от рейтинга водителя зависит его участие в программе компенсаций и бонусы Uber, возможна автоматическая блокировка водителя системой. Рейтинг пассажиров выставляют водители: так можно отметить неадекватного, пьяного, опасного клиента – и Uber его также заблокирует. В целом все сделано для «самобалансировки» системы: со временем в Uber должны остаться водители и пассажиры только с высокими рейтингами.

И что такое Uber на практике

Чтобы узнать Uber на практике, я установил приложения Uber для пассажира и водителя, общался с UberDRIVE и реальными водителями. Наконец, я и сам попробовал «уберить»…

Установка приложения партнера Uber занимает пару минут, необходима загрузка своих документов и указание контактных данных. Затем – вводный инструктаж от UberDRIVE, который занимает не более часа. В итоге начав в обед вполне реально «выйти на линию» уже к вечеру. Пассажиры адекватны, наличных денег нет – это важный момент безопасности от Uber: понятие «безнал» означает отсутствие интереса в грабеже, а подбирать на дороге голосующих «с руки» пассажиров водитель Uber не должен по определению.

Знакомьтесь: пассажиры Uber – люди возрастом 25-40 лет, офисные сотрудники, «дружат» с современными технологиям. Сама процедура использования Uber означает смартфон и привязку кредитной карты – а это определенный уровень психологии и доверия к безопасности современных систем. Но без казусов не обошлось – один из примеров: человек установил приложение Uber во время начала его работы в Украине; однако машин постоянно не было, вызвать такси не удавалось. Он был так разочарован, что попросту удалил Uber и забыл о нем на 1,5 месяца. Попробовать снова убедили лишь друзья, но теперь ситуация заметно лучше: среднее время ожидания авто составляет 4-5 минут, максимум – 8 минут

Описанный пример – лишь одна из проблем с которой столкнулся украинский Uber в начале работы. Сейчас ситуация изменилась: много своих водителей-частников, есть компании-партнеры, которые дали свои авто с наемными водителями. Кстати, используя Uber как постоянную работу, за сутки они зарабатывают 3-4 тыс. грн.

Но это далеко не все претензии к Uber. Так, еще одна существенная претензия – отсутствие деления авто по классам: и Tesla Model S, и Audi Q5, и Chevrolet Aveo ездят по одному тарифу. Я «уберил» на тестовом Nissan Qashqai 2016 года в максимальной комплектации. Автомобиль не просто выполняет требования UberX, а превышает их; фактически такой Nissan Qashqai может проходить по классу UberSELECT. Но сейчас – в отсутствии деления по классам авто – доплаты за это нет. В итоге если человек покупает себе автомобиль в формате «мечта среднего украинца» – кроссовер, 2 литра, «автомат», кожаный салон, «панорама» – и рассчитывает на нем ездить в Uber, то это не совсем оправдано с финансовой точки зрения, чистая прибыль выйдет не слишком большой. Ведь затраты будут больше рассчитанных в начале статьи примеров с недорогими седанами, а тариф за перевозку неизменен. И таких примеров несколько: есть водители на Hyundai Sonata, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser Prado.

А вот и мой «убер»-мобиль – свежий Nissan Qashqai в максимальной версии. Обязательная программа UberX выполняется легко: 5-дверный кузов, просторный салон, климат-контроль вместо обычного кондиционера. Опытные водители-таксисты оценили машину за пару минут: «автомат» – это благо в пробках; камера заднего вида – полезная вещь, поскольку часто маневрируешь в тесных дворах. А вот навигация лишняя: Киев надо учить в реальности, навигация расслабляет водителя, он не запоминает все улочки и проезды. Полный привод? В 99% случаев можно обойтись без него при наличии хороших зимних шин и поездках только в городе (а Uber за пределы Киева пока не едет). Но главный вопрос – мотор: «бензин, 2 литра, расход в городе 9-10 литров? Тогда сразу ставить ГБО». Благо, под капотом проверенный временем «атмосферник» MR20. Либо можно просто взять дизельный Qashqai

Кстати, еще одна больная тема – Uber и загородные поездки. Сейчас Uber заявляет, что ездит только в пределах Киева, плюс есть поездки в аэропорт Борисполь по фиксированному тарифу: с левого берега – 190 грн., с правого берега – 270 грн. Но такой подход вызывает вопросы и у водителей, и у пассажиров. Например, пассажир вызвал водителя для поездки в пригород. В этом случае представители Uber советуют водителям объяснять, что поездка возможна лишь до окраины Киева, затем – пересадка в другой автомобиль или оплата наличными по договоренности с водителем, но уже без участия Uber. Есть пассажиры, которые протестуют против этого, из-за скандала они могут поставить водителю плохую оценку. Для водителя это существенный минус в рейтинге; но если он поедет за Киев и будет возвращаться обратно пустым – то это уже минус в его финансах, топливе, затратах времени. Словом, Uber нужно решить вопрос с загородными поездками, особенно с учетом того, сколько сейчас строится жилых комплексов под Киевом.

Еще одно замечание от водителей – хочется знать, куда будешь ехать при следующем заказе. Это важно в конце смены, когда человек уже долго работал и устал, хочется взять заказ ближе к дому. Но вдруг приходит заказ – и приходится ехать на другой конец Киева. В итоге чтобы затем добраться домой следует ждать следующий заказ и надеяться, что он будет по дороге, либо ехать «в холостую». Представители Uber уже знают об этом и обещали вскоре давать водителю 2 заказа за смену, где он будет видеть финальный адрес, чтобы ему было удобнее приехать домой в конце рабочего дня.

Слишком много жалоб от водителей? Это нормальный процесс по улучшению системы. А в целом водители очень довольны Uber: много заказов, адекватные пассажиры, бонусы. Например, один из водителей постоянно работает в такси последние 3,5 года и даже сейчас он параллельно зарегистрирован в 5-ти сервисах такси; но если в прошлом месяце от одной из служб такси пришло 33 заказа, то за этот же месяц от Uber пришло 423 заказа. В итоге и распределение доходов схожее: 3/4 дает Uber и 1/4 – другие службы такси. Второй водитель также параллельно использует 2 службы такси, но распределение загрузки и доходов схожее. Кстати, одновременное использование нескольких служб такси позволяет радикально сократить холостые пробеги. Фирменное приложение для водителей дает информацию о заработке за неделю, начисленных бонусах, рейтинге и замечаниях

Что еще добавить? Разве что парочку интересных водительских историй, которыми уже успел обрасти Uber, невзирая на свою молодость в Украине. Был случай, когда девушка-китаянка прямо в аэропорту Борисполя вызвала такси-Uber и показала нужный адрес на дисплее смартфона: едем в Одессу! Пришлось вежливо отказать. Благо в Uber работает много водителей, которые разговаривают на иностранных языках. Да и вообще, здесь периодически работают преподаватели ВУЗ-ов, музыканты, журналисты, переселенцы-бизнесмены с востока Украины – соотношение между таксистами-профессионалами и просто водителями без опыта такси примерно 50/50.

Это накладывает свой отпечаток на впечатление от поездки. Например, есть водитель, который всегда ездит в «вышиванке». А другой водитель – молодой паренек с позывным «ракета» – как-то предлагал своим пассажирам воду и мороженое, когда в его автомобиле сломался кондиционер. Конечно, Uber этого не требует от своих водителей; достаточно просто быть вежливым и внимательным к пассажирам – это залог не только возможных чаевых, но и хорошей оценки, которая затем превращается в бонусы от компании Uber.

Внимание к пассажиру и его комфорт для Uber очень важны. Панорамная крыша, кожаный салон, удобные задние сиденья с дефлекторами вентиляции – все это в «моем» Nissan Qashqai есть. А вот прямой доплаты за это – нет. Возможность получить наличные чаевые зависит только от действий самого водителя: сделать теплее или прохладнее в салоне, включить любимое радио пассажира, помочь выгрузить объемные вещи, предложить зонтик во время дождя. Но отчасти чаевые заменяет хороший рейтинг и доплата от Uber

Выводы: что такое Uber?

Во-первых, это реально выгодное занятие, которое дает от 20 до 35 тыс. грн. даже при непостоянном, но активном графике работы. По крайней мере, пока действует такая щедрая бонусная программа Uber. Поэтому если думаете работать с Uber – то начинать нужно именно сейчас.

Во-вторых, украинскому Uber есть куда развиваться. Как минимум напрашивается деление автомобилей по классам (с соответствующей тарифной сеткой), чтобы покупка и использование таких автомобилей, как Nissan Qashqai было выгодной. Иначе пока для UberX достаточно и недорого седана В-С-класса – а раз достаточно, то зачем стремиться выше? Кроме того, очень напрашиваются тарифы на загородные поездки.

Третье – и это важно – Uber являет собой нечто большее, чем такси. Здесь ощущение «клуба по интересам». Подобная атмосфера позволяет прийти сюда людям, которые не ассоциируются с обычными таксистами: много мелких бизнесменов, многие знают иностранный язык, много людей с высшим образованием. Для них Uber – это не только возможность заработка, но и увлечение, возможность чувствовать себя «в деле», общаться с людьми, заводить новые знакомства. А в итоге самое важное в Uber не то, что это «самый дорогой стартап» и «убийца такси», а то, что Uber дает свою альтернативу и свое видение бизнеса перевозки людей.