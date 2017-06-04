Вышедший на Netflix 26 мая 2017 г. сатирический фильм War Machine, посвященный войне в Афганистане, пожалуй одна из самых неоднозначных картин последнего времени. Мнение западных критиков разделились: Los Angeles Times, Entertainment Weekly и Wall Street Journal вовсю хвалят фильм, The Guardian, Variety и The Telegraph не менее яростно ругают. В чем же дело?

War Machine / «Машина войны» Жанр сатира

Режиссер Дэвид Мишо

В ролях Брэд Питт (генерал Глен Макмахон), Бен Кингсли (президент Хамид Карзай), Тильда Суинтон (немецкий политик), Рассел Кроу (генерал Боб Уайт), Эмори Кохен (сержант Уилли Дан), Эрджей Сайлер (сержант Энди Мун), Энтони Майкл Холл (генерал Грэг Пулвер) и др.

Студии Plan B Entertainment, Netflix

Год выпуска 2017

IMDb

War Machine – это практически неприукрашенная история последнего года службы генерала Стэнли Маккристала, блестящего офицера, которого многие сослуживцы называли чуть ли не самым светлым умом в американской армии. В 2003-08 гг. генерал Маккристал был начальником управления специальных операций Главного управления СпН МО США. Именно он разрабатывал план захвата Саддама Хусейна и операции по ликвидации Абу аз-Заркави. Лично участвовал в боевых операциях спецназа, которые планировал. Последнее назначение генерала Маккристала – командующий 82-й оперативной группировкой ВС США и Международными силами содействия безопасности в Афганистане в 2009-10 гг. Собственно, это назначение и привело к отставке военного, которая, кстати, стала исключительным для США случаем, т.к. полные генералы не уходят в отставку сразу же после получения звания.

Вообще, и официальная биография, и фильм War Machine, в котором персонаж Брэда Питта, однозначно ассоциирующийся со Стэнли Маккристалом, носит имя Глен Макмахон, рисуют просто идеального военного. Он придерживается строжайшего распорядка дня. В свои 55 лет каждый день пробегает 12 км, спит только 4 часа и ест один раз в сутки. Внимателен к подчиненным. Имеет аналитический склад ума и читает на ночь бизнес-литературу. А еще Макмахон знает, как победить в Афганской войне, в которой США завязли не хуже, чем СССР в свое время. Ну или ему кажется, что знает. Проблема в том, что за последние 200 лет многие военачальники разных стран знали, как победить афганцев, вот только никому это так и не удалось…

Проблема в том, что антивоенная сатира в War Machine направлена в первую очередь не на военную политику США, хотя в эпизодах здесь есть даже Хиллари Клинтон, в ту пору Государственный секретарь США, и Барак Обама (со спины в течение 15 секунд), а лично на Глена Макмахона / Стэнли Маккристала. На протяжении всего фильма генерал говорит вроде бы правильные вещи, но благодаря интонациям и мимике Брэда Питта все сказанное кажется до нелепости глупым и напыщенным. Брэд все два часа делает сложное лицо – попросту дурачась и гримасничая. Актер, наверняка с подачи режиссера, пародирует то, как генерал одевается, как бегает, как ест. Для сатиры акцентирование внимания на привычках героя – это признак бессилия. Именно так и выглядит War Machine – как беззубая сатира, авторы которой хотели вроде бы рассказать интересную историю о причинах поражения США в войне с терроризмом, а показали какую-то клоунаду, издевающуюся над хорошим, в принципе, человеком, который хотя бы пытался что-то сделать для Афганистана.

Единственный эпизод, в котором авторы относятся к своему герою хоть с каким-то снисхождением – ужин Макмахона с женой. Это примерно 5 из 120 минут фильма.

Досталось и афганцам. Президент Карзай в War Machine – не желающий ничего решать человек без какой-либо власти, который проводит время за просмотром «Тупой и еще тупее». Афганские военные – трусливые лентяи, которых нужно в прямом смысле слова гнать в бой пинками. Впрочем, армейская элита США, десантники, не лучше – неуверенные в себе и своих командирах неврастеники. Особо цинично это выглядит в свете того, что фильм вышел в прокат накануне Дня Поминовения, во время которого американцы вспоминают солдат, погибших во всех войнах, которые США вела за свою историю.

Да, собственно боевых действий в фильме почти нет. А те, что есть, лучше бы забыть как страшный сон.

War Machine — очень странный фильм. С бюджетом в $60 млн., звездным актерским составом (эпизод с Расселом Кроу длится аж 10 секунд!), интересной историей в руках сценаристов, он в итоге не может предложить зрителям ничего, кроме кривляющегося два часа Брэда Питта. Это печально. История антивоенной сатиры в США имеет очень глубокие корни, жаль, что это дерево в итоге породило такой уродливый побег.