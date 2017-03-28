Xiaomi Mi Notebook Air 13.3: универсальный компактный ноутбук

Компания Xiaomi не так давно плотно занялась расширением своего ассортимента — это касается не только аксессуаров для смартфонов, но и бытовой техники, а также ноутбуков. Ранее мы обозревали младшую версию их ноутбука Mi Notebook Air 12.5, а сегодня познакомимся со старшей моделью — Mi Notebook Air 13.3.

Ноутбук предоставлен Xiaomi.ua

Комплектация

Ноутбук поставляется в серой транспортировочной коробке, внутри которой находится основная коробка. Она выполнена в традиционном для Xiaomi дизайне. Внутри находится сам ноутбук, бумажная документация на китайском языке и зарядное устройство. Кабель зарядного устройства имеет коннектор USB Type-C, но он несъемный — скорее всего это сделано для того, чтобы обезопасить пользователя от использования некачественных кабелей.

Внешний вид

Дизайн ноутбука Mi Notebook Air 13,3 такой же как и у младшей модели. Различить их можно разве что по размерам и наличию дополнительного USB на левой боковине. Во всем остальном ноутбуки братья-близнецы.

Отношение к дизайну — это в большей степени субъективное мнение, но мне Mi Notebook Air 13,3 понравился. Он выполнен в минималистичном стиле, на крышке даже нет логотипа производителя.

Стоит напомнить, что на данный момент ноутбук выпускается в двух расцветках — Silver и Gold.

У нас на обзоре серебристая версия, но цвет не совсем серебристый. Либо это сделано специально, или просто так получилось, но далеко не все компоненты ноутбука имеют одинаковый цвет. Например, тачпад, шарнир экрана и верхняя крышка имеют более холодный серый цвет, в тоже время рабочая поверхность окрашена в желто-серый, что создает впечатление грязного ноутбука.

Корпус металлический, при этом днище ноутбука немного прогибается.

При проверке корпуса на скручивание заметно, что жесткости ему не хватает, хотя это больше придирка, чем реальная проблема.

Xiaomi Mi Notebook Air 13,3 легко проходит тест на открытие одной рукой. При этом шарнир дисплея несколько слабый, и что будет с ним после долгого использования сказать трудно.

Разъемы и органы управления

Расположение портов продумано хорошо, на правой боковине — USB и USB Type-C (thunderbolt не поддерживается), на левой — порт HDMI, USB и комбинированный аудиоразъем. Картиридеру место не нашлось. На днище, ближе к краям находятся два стереодинамика AKG.

Рамка вокруг экрана узкая. Над ней находится глазок веб-камеры, индикатор ее включения и два микрофона. Дисплей прикрыт защитным стеклом, что позволяет легко его вытирать.

Клавиатура удобная. Ход клавиш четкий и неглубокий. Она тихая. Расположение всех клавиш привычное, в этом плане обошлось без экспериментов. Подсветка имеет только одну градацию яркости, а хотелось бы видеть возможность выбора.

Тачпад большой, он не многого углублен из-за чего легко нащупывается вслепую. Поддерживает мультитач и жесты. Для браузинга сгодится.

Дисплей

В этом ноутбуке компания Xiaomi использует 13,3 дюймовую IPS матрицу Sharp SHP 1447 (LQ133M1JW15) с разрешением 1920×1080 пикселей.

Яркость меняется в пределах от 16,8 до 313,7 кд/м². Контрастность 1:1950. Заводская калибровка экрана выполнена отлично, можно заметить лишь то, что цветовой охват шире чем треугольник sRGB. При этом цветовая температура на практически эталонном уровне.

Контрастность такая, что если установить на обои черный фон, то сложно будет увидеть где заканчивается экран и начинается рамка. Отличная цветопередача, правильный белый цвет, насыщенность цветов оставляют только самые положительные впечатления. Ложкой дегтя оказался разве что засвет экрана в правом верхнем углу, но его видно только на абсолютно черном фоне в темноте.

Аппаратная платформа и производительность

Ноутбук продается в двух комплектациях — с процессором Intel Core i5-6200U либо Intel Core i7-6500U, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce 940MX 1 ГБ GDDR5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD накопителем на 256 ГБ.

Версия с процессором Intel Core i7 дополнительно оснащена 4G модулем, в то время как обычная только Wi-Fi стандарта 802.11 a/b/g/n/ac (максимальная скорость до 867 Mbps) и Bluetooth 4.1.

В роли операционной системы используется Windows 10 с китайским языковым пакетом. Для полноценной, нормальной работы потребуется переустановить Windows, так как отделаться установкой нашего языкового пакета не получится.

Если с процессором все ясно — Intel Core i5-6200U часто встречается в ноутбуках, то NVIDIA GeForce 940MX 1 ГБ GDDR5 интересное и, главное, не совсем понятное решение. Вот скажите — зачем нужно было «обрезать» память видеоадаптера до 1 ГБ? В итоге получается, что играть на нем в принципе можно, но как говорят «не нужно». Если серьезно, то при родном разрешении 1920×1080 большинство современных игр выдадут больше 25 кадров только при низких настройках графики.

Например, GTA V — 25-30 кадров при низких настройках в родном разрешении. WoT 35-45 кадров на высоких (SD клиент). При этом в играх система охлаждения включается на всю мощность, но этого не хватает — температура процессора приближается к 90 градусам. Наиболее горячим местом на клавиатуре является левый верхний угол — 45 градусов, а на днище 51 градус.

Фотография с сайта blog.geekbuying.com

Посмотрев на фотографию в разобраном виде видно, что тепловая трубка от процессора и видеокарты идет на два вентилятора последовательно. Сложно сказать, почему была выбрана именно такая конструкция.

В стресс-тесте AIDA64 уже через 6 минут начались первые признаки троттлинга, а через 10 минут после начала троттлинг начал доходить до 50%. При этом нагрев процессора составил 90 градусов.

С другой стороны, если вы не играете в игры, то при браузинге либо наборе текста температура процессора находится в пределах 45-55 градусов, а кулер лишь тихонько посвистывает напоминая о своем присутствии.

К сожалению, 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 работающей на частоте 2133 мГц — это максимум, что можно получить. Увеличить ее объем не получится. Память распаяна на плате, а свободного слота не предусмотрено. Конечно, для подавляющего большинства людей 8 ГБ будет достаточно, но хотелось бы видеть иметь возможность расширения.

Встроенный SSD накопитель производства SAMSUNG (MZVLV256HCHP-00000) емкостью 256 ГБ. Он выдает высокую скорость при чтении файлов, а вот запись разочаровала. При этом увеличить память можно с помощью свободного слота M.2 2280. Кроме еще одного накопителя в этот слот можно установить 4G модем.

Если анализировать данные бенчмарков, то в тесте PCMark 8 Home ноутбук набирает 3000 баллов, а в тесте PCMark 8 Work 4096 баллов. Это достойные результаты, но была бы тут более производительная видеокарта, они бы были значительно больше.

В тесте 3DMark невысокая производительность видеокарты становится еще более заметной.

Звук

Качество звука встроенных динамиков отличное и это не удивительно, ведь они произведены компанией AKG.

Каждый имеет мощность 2 Вт. Присутствует поддержка технологии Dolby Digital Surround. Они выдают глубокий и мощный звук, с низкими частотами, который не искажается на максимальной громкости. Динамиков достаточно, чтобы с комфортом слушать музыку в небольшой комнате, либо смотреть фильм.

Автономность

Встроенный аккумулятор имеет емкость 37 Вт*ч. Комплектный блок питания на 65 Вт. Присутствует поддержка быстрой зарядки — 75% емкости за 45 минут.

С помощью блока питания можно заряжать не только ноутбук, но и другие устройства, которые имеют порт USB Type-C. Для зарядки ноутбука используется режим 20В/3,25А, а режимы 5В/2А; 9В/2А; 12В/2А и 15В/3А используются для зарядки других устройств. К сожалению, зарядить ноутбук от Power Bank либо зарядного устройства от смартфона не получится. Потому зарядку придется носить с собой.

Время автономной работы не обрадовало. В тесте PCMark 8 Home при яркости равной 50% время работы составило 3 часа 26 минут, а в тесте PCMark 8 Work — 4 часа 35 минут. Если уменьшить яркость, то время автономной работы существенно возрастает, но получить заявленные 9.5 часов автономной работы не удалось.

Конкуренты

Если вам нужен ноутбук с 13,3 дюймовым IPS экраном, достаточно производительным процессором, дискретной графикой, SSD накопителем, тонким корпусом и с небольшим весом, то выбор окажется не таким и большим — Lenovo IdeaPad 710-13 и ASUS ZenBook UX310UQ. Оба данных стоят значительно дороже Xiaomi Mi Notebook Air 13,3.

Если наличие дискретной видеокарты не критично, то выбор доступных альтернатив за сравнимые деньги значительно расширяется.

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленный для тестирования ноутбук