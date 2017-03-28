10 млн человек помогают Microsoft тестировать Windows 10

Благодаря внедрению программы Windows Insider корпорации Microsoft удалось существенно расширить базу тестеров, которые добровольно проверяют работоспособность операционной системы Windows 10.

Около двух лет назад, когда подготавливался запуск новой ОС Windows 10, в программе Windows Insider насчитывалось около 5 млн участников. На текущий момент их количество удвоилось и составляет уже около 10 млн человек.

Но такая ситуация была не всегда. Microsoft разрабатывала Windows 7 и Windows 8 в условиях секретности и всячески пресекала утечки ранних сборок ОС. Также компания не спешила делиться подробными сведениями о внедряемых новых функциях и возможностях. Теперь же Microsoft всячески привлекает пользователей к участию в тестировании операционной системы.

Хотя не всегда поддержка программы Windows Insider давалась легко для Microsoft. Компании необходимо постоянно находить тонкую грань между выпуском новых функций и недопущению распространения критических ошибок. Также компания может подвергаться критике в использовании бесплатной рабочей силы, особенно с учётов факта массового увольнения штатных сотрудников команды тестирования Windows.

Источник: The Verge