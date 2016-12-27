«10 потребительских трендов 2017 года» от Ericsson ConsumerLab: искусственный интеллект, смешанная реальность, «социальные бункеры» и др.

По итогам изучения пользовательских ожиданий, компания Ericsson представила свой ежегодный прогноз «10 потребительских трендов 2017 года». По мнению исследователей, центральной темой следующего года станет искусственный интеллект, который постепенно становится неотъемлемой частью жизни человека как на рабочем месте, так и в социуме в целом.

Итак, полный список 10 главных потребительских трендов на 2017 год выглядит следующим образом:

1. Искусственный интеллект повсюду: 35% интернет-пользователей хотели бы видеть ИИ своим виртуальным рабочим ассистентом, а каждый четвертый – в роли своего непосредственного руководителя. В то же время, почти половина опрошенных обеспокоены тем, что роботы с ИИ станут причиной потери рабочих мест.

2. Ускорение развития интернета вещей: Потребители активно используют приложения для автоматизации тех или иных аспектов их жизни, ускоряя всеобщее развитие интернета вещей. Двое из пяти не сомневаются, что вскоре смартфоны смогут изучать их привычки и самостоятельно выполнять ту или иную работу от их имени.

3. Самоуправляемые автомобили: Возможно, в будущем, водителей вовсе не будет. Каждый четвертый пешеход, переходя дорогу, чувствовал бы себя увереннее, если бы знал, что все автомобили самоуправляемы. 65% опрошенных уже хотят себе такой автомобиль.

4. Смешанная реальность: Четыре из пяти пользователей виртуальной реальности уверены, что всего через три года виртуальную реальность невозможно будет отличить от физического мира. Половина опрошенных уже интересуется предметами, которые позволили бы им в реальности взаимодействовать с виртуальными объектами.

5. Новые вызовы для человеческого организма: Участники опроса предполагают, что с появлением автопилотируемых машин, транспортные болезни будут расти. Трое из десяти опрошенных предвидят появление соответствующих таблеток. Каждый третий готов пользоваться средствами от укачивания во время использования приложений виртуальной и дополненной реальности.

6. Парадокс безопасности: Более половины пользователей уже используют системы экстренной сигнализации, отслеживания или уведомлений в своих смартфонах. Однако среди тех, кто чувствует себя безопаснее, пользуясь смартфоном, трое из пяти признались, что рискуют больше именно потому, что полагаются на свой смартфон.

7. Социальные «бункеры»: Сегодня люди превращают свои социальные сети в своеобразные «бункеры». Для каждого третьего социальные сети являются основным источником новостей. При этом каждый четвертый ценит мнение своих виртуальных друзей больше, чем мнения политиков.

8. Личная дополненная реальность: Более половины опрошенных хочет себе очки дополненной реальности для подсвечивания темных участков и оповещения об опасности. Каждый третий хотел бы с их помощью менять или убирать раздражающие его элементы окружающей среды.

9. Вопрос приватности: Двое из пяти продвинутых интернет-пользователей хотят использовать только защищенные сервисы, но мнения обычных людей разделились. Почти половина согласна просто на «достаточно хороший» уровень приватности, а каждый третий уверен, что понятия приватности в интернете больше не существует.

10. Высокие технологии для всех: Двое из пяти продвинутых интернет-пользователей хотят получать все продукты и сервисы от 5 крупнейших ИТ-компаний. Однако, трое из четырех опрошенных уверены, что это станет возможным не ранее, чем через 5 лет.

Глава исследовательского центра Ericsson ConsumerLab Майкл Бйорн отметил растущий рост популярности виртуальной реальности.

«То, что мы называем реальностью, становится все более личным и персонализированным. Потребители хотят не только поддерживать контакты с похожими на себя виртуальными друзьями в социальных сетях, но и подстраивать под себя реальный мир. Им интереснее получать новые впечатления с помощью дополненной и виртуальной реальности».

Люди по-прежнему хотят, чтобы будущее было полностью мобильным. Это влечет за собой быстрый рост спроса на надежные зарядные устройства и скоростное подключение к сети. А эти требования – не что иное, как возможности, которые в будущем предоставят нам сети 5G.

По словам Надежды Васильевой, генерального директора «Майкрософт Украина», ключевые тренды в потребительском сегменте будут неразрывно связаны со сферами машинного обучения, аналитики больших данных и интернета вещей.

«Это те ключевые технологические тенденции, которые будут актуальны в течении следующих лет. Конечно, ни одна из этих технологий сама по себе уже не может существовать без облачных сервисов, которые уже давно переросли амплуа под названием «тренд». По последним данным, проникновение интернета в Украине достигло 66%. Это значит, что 2/3 украинцев (или 22 млн человек) так или иначе работают с облаками».

Отметим, что прогноз «10 Hot Consumer Trends» составлен глобальным исследовательским центром Ericsson ConsumerLab, который более 20 лет изучает потребительские активности во всем мире. Данное исследование было проведено с помощью онлайн-опроса активных интернет-пользователей в 14 крупных городах по всему миру в октябре 2016 года. С полной версией исследования можно ознакомиться по следующей ссылке.

Источник: Ericsson ConsumerLab