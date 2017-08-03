12 августа в Киеве откроют крупнейший в Украине центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт, который сможет принимать до 1500 человек в день

Несмотря на обещания Государственной миграционной службы справиться с оформлением биометрических паспортов для всех желающих, ажиотаж вокруг получения украинцами дающих право на безвизовое посещение ЕС продолжается. Поэтому открытие очередного крупного центра по оформлению документов можно только приветствовать.

Государственное предприятие «Документ» сообщило, что 12 августа откроет крупнейший в Украине «Паспортный сервис» по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт. Он заработает в Киеве на третьем этаже универмага «Украина», который находится на площади Победы и станет 26-м в сети «Паспортного сервиса».

Площадь нового столичного центра составит 1400 квадратных метров, в данный момент идет ремонт помещения и устанавливается оборудование. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи. Планируется, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять более 1500 человек.

Отметим, что месяц назад Государственное предприятие «Документ» расширило «Паспортный сервис» в Харькове, а также запланировало расширение Центра обслуживания граждан во Львове. Также напомним, что заказать биометрический загранпаспорт через iGov теперь можно ещё в 7 городах, включая Львов, Ровно, Херсон, Харьков, Вышгород, Боярку и Борисполь.

Источник: ГП «Документ»