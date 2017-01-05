ADATA X7000 — новый внешний аккумулятор на 7000 мАч с двумя USB-портами в стильном, тонком и прочном корпусе

Компания ADATA Technology представила новый внешний аккумулятор X7000, емкость которого составляет 7000 мАч. Он оснащен двумя USB портами для зарядки двух устройств одновременно, а корпус выполнен из прочных материалов с защитой от различных воздействий, включая огонь и удары.

Модель ADATA X7000 отличается характерным дизайном, сочетающим алюминиевые поверхности с прочными пластиковыми боковыми панелями. Термостойкий поликарбонат с сертификатом IEC 60950 устойчив к появлению царапин, сколов и отпечатков пальцев. Пауэрбанк весом всего 210 г и толщиной 12 мм обладает встроенной защитой от высоких температур, сверхнапряжений, сверхтоков, сверхзаряда и разряда.

На выбор пользователю предлагается серый, синий и красный вариант оформления ADATA X7000. Также устройство содержит яркий белый светодиод, который извещает об оставшемся заряде и предупреждает о необходимости подзарядки. Модель оснащена двумя USB портами, способными выдать зарядный ток 2,4 А, что позволяет пользователю подзаряжать два мобильных устройства одновременно. Полной емкости в 7000 мАч достаточно для того, чтобы трижды полностью зарядить смартфон и один раз планшет.

Источник: ADATA