Аэропорт «Борисполь» возобновляет переговоры с лоукостером Ryanair в новом формате

Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что он восстанавливает переговоры с лоукостером Ryanair в новом формате «Министерство инфраструктуры — аэропорт «Борисполь» — Ukraine Investment Promotion Office».

«Только что провел рабочую встречу с представителями ведущих телевизионных СМИ страны. Такое взаимодействие с журналистами помогло глубоко рассмотреть актуальные вопросы без лишних эмоций. Я убежден, удалось объяснить, что в ситуации с Ryanair нет места для категорических выводов.

Я согласен с Премьер-министром в том, что лоукост-компании должны прийти на украинский рынок и для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу.

Мы восстанавливаем переговоры с Ryanair в формате Министерство — аэропорт «Борисполь» — Ukraine Investment Promotion Office. Считаю, что в дальнейшем важно поддерживать двустороннюю связь со СМИ в таком формате» — отметил Павел Рябикин на своей facebook-странице.