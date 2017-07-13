Аэропорт «Борисполь» возобновляет переговоры с лоукостером Ryanair в новом формате
Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что он восстанавливает переговоры с лоукостером Ryanair в новом формате «Министерство инфраструктуры — аэропорт «Борисполь» — Ukraine Investment Promotion Office».
«Только что провел рабочую встречу с представителями ведущих телевизионных СМИ страны. Такое взаимодействие с журналистами помогло глубоко рассмотреть актуальные вопросы без лишних эмоций. Я убежден, удалось объяснить, что в ситуации с Ryanair нет места для категорических выводов.
Я согласен с Премьер-министром в том, что лоукост-компании должны прийти на украинский рынок и для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу.
Мы восстанавливаем переговоры с Ryanair в формате Министерство — аэропорт «Борисполь» — Ukraine Investment Promotion Office. Считаю, что в дальнейшем важно поддерживать двустороннюю связь со СМИ в таком формате» — отметил Павел Рябикин на своей facebook-странице.
Напомним, что в понедельник 10 июля аэропорт «Борисполь» заявил об ультимативных требованиях Ryanair и политическом давлении, после чего ирландский лоукостер официально отказался от выхода на украинский рынок, включая аэропорты Киева и Львова.
Источник: Борисполь
- 10 июля аэропорт «Борисполь» заявил об ультимативных требованиях Ryanair и политическом давлении, после чего ирландский лоукостер официально отказался от выхода на украинский рынок.
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- 6 июля 2017 года аэропорт «Борисполь» подписал собственную версию контракта с Ryanair и отправил ее лоукостеру в надежде на то, что европейская компания пойдет на компромисс и не будет настаивать на важных для нее пунктах.
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- 8 июня 2017 года Владимир Омелян анонсировал, что после Киева и Львова Ryanair запустит рейсы из других городов Украины, причем произойдет это уже в следующем 2018 году.
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- 12 мая 2017 года аэропорт «Борисполь» представил программу скидок для авиаперевозчиков, которая должна была привести к существенному удешевлению авиабилетов. Данное решение было воспринято как шаг навстречу лоукостерам в общем и Ryanair в частности.
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- 26 апреля 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян официально заявил, что лоукостер Ryanair окончательно договорился с Борисполем об обслуживании рейсов, однако как показали последующие заявления, это заявление оказалось излишне оптимистичным.
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- В конце апреля глава аэропорта "Борисполь" предложил использовать для Ryanair и других лоукостеров аэродром Гостомель, а на базе "Бориспол"я развивать международный хаб. Тогда же глава "Жулян" рассказал, что во время переговоров Ryanair хотел получить скидку на обслуживание в 60-80%, что по его словам невозможно без государственных дотаций.
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- 15 марта 2017 года крупнейший лоукостер Европы Ryanair официально объявил о выходе на рынок Украины, анонсировав полеты из Киева и Львова по цене от 19,9 евро. В первый же день возникла непонятная ситуация с базовым аэропортом, так как различные источники упоминали и "Борисполь" и "Жуляны".