Alphabet поумерила свой пыл и теперь планирует покрыть интернетом с шаров Project Loon лишь отдельные регионы, а не весь мир

В прошлом месяце мы сообщали, что Alphabet отказалась от идеи раздачи интернета при помощи стратосферных солнечных БПЛА Titan, чтобы сфокусироваться на проекте Project Loon, предполагающем использовать для тех же целей стратосферные шары. Теперь же холдинг решил кардинально изменить направление развитие проекта Project Loon, которым сейчас занимается лаборатория X (ранее Google X). Если раньше говорилось о глобальной сети аэростатов, раздающих интернет по всему миру, то теперь планы компании включают запуск системы лишь в отдельных труднодоступных регионах, где это нужно больше всего.

Теперь авторы проекта в один голос заявляют, что гораздо разумнее запустить ограниченное количество шаров в проблемных районах, чем пытаться обеспечить интернетом всю Землю. О переменах в стратегии и улучшении алгоритмов навигации рассказал в блоге компании руководитель команды Project Loon Астро Теллер, отметив, что такой подход с большей вероятностью окажется прибыльным.

По его словам, улучшенные алгоритмы Project Loon позволяют эффективно управлять небольшими группами шаров, формируя группировки над конкретным регионом, где людям нужен интернет. Как сообщается, это позволит сократить сроки развертывания группировки аэростатов над конкретным регионом с нескольких месяцев до нескольких недель. Улучшить алгоритмы системы навигации шаров удалось благодаря технологиям машинного обучения.

Глава Project Loon также отметил, что данный подход является более целесообразным с экономической точки зрения, он может сократить эксплуатационные затраты и ускорит коммерциализацию проекта. По его словам, теперь компания может создавать полноценные сети на базе 10-30 аэростатов. В ближайшие месяцы компания планирует провести ряд испытаний совместно с оператором телекоммуникационной связи. Где именно пройдут испытания, а также какие операторы примут в них участие, не сообщается, как не говорится и о сроках запуска коммерческих интернет-сетей на базе Project Loon в какой-нибудь стране.

Источник: The Verge и Bloomberg