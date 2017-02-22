AMD представила три топовых процессора Ryzen 7

Глава компании AMD Лиза Су (Lisa Su) официально представила первые три процессора семейства Ryzen.

В процессе разработки новых чипов перед инженерами была поставлена задача увеличить показатель IPC (Instructions executed Per Clock — количество команд, выполняемых за один такт) на 40%. Инженеры смогли даже перевыполнить поставленную цель, и фактический прирост показателя IPC по сравнению с процессорами предыдущего поколения составил 52%. Это обеспечивает значительный прирост производительности.

Линейка AMD Ryzen 7 включает три топовых процессора: 1700, 1700X и 1800X. Все новинки являются 8-ядерными решениями и поддерживают возможность обработки двух потоков инструкций каждым ядром.

Модель Ryzen 7 1700 работает на базовой частоте 3,0 ГГц, которая может автоматически повышаться до 3,7 ГГц. При этом показатель TDP составляет 65 Вт. По заверениям AMD, этот чип опережает в многопоточном тесте CINEBENCH конкурирующий процессор Core i7-7700K на 46%.

Процессор Ryzen 7 1700X имеет более высокие рабочие частоты – 3,4 ГГц в базовом режиме и 3,8 ГГц в режиме автоматического разгона. Но показатель TDP для этого чипа составляет уже 95 Вт. По заверениям AMD, новинка обеспечивает прирост производительности на 4% по сравнению с процессором Intel Core i7-6900K и на 39% – по сравнению с Core i7-6800K.

Флагманская модель Ryzen 7 1800X работает на штатной частоте 3,6 ГГц, а повышенная частота составляет 4,0 ГГц. Показатель TDP также заявлен на уровне 95 Вт. По заверениям AMD, процессор Ryzen 7 1800X заметно опережает чип Intel Core i7-6900K в многопоточном тесте CINEBENCH, где он набирает 1619 баллов против 1474 балла у конкурирующего решения. Прирост производительности составляет 9%. В однопоточном тесте CINEBENCH процессоры демонстрируют сопоставимую производительность.

Компания AMD также продемонстрировала игровой процесс Sniper 4 в разрешении 4K на двух видеокартах Radeon RX 480 в режиме CrossFireX. Системы на базе процессоров Intel Core i7-6900K и Ryzen 7 1700X демонстрировали сходную производительность, но всё же система на базе чипа AMD имела незначительное преимущество. При кодировании Handbrake система на базе процессора Ryzen 7 1700 демонстрировала более высокую производительность, чип система с чипом Core i7-7700K.

Также были оглашены цены новых процессоров AMD Ryzen, и они оказались ниже, чем у конкурирующих решений Intel. Самый доступный из новичков Ryzen 7 1700 оценивается в $329, цена Ryzen 7 1700X составляет $399, а цена флагмана Ryzen 7 1800X – $499. Продажи начнутся уже 2 марта.

Источник: tweaktown, pcworld