27 апреля многие пользователи устройств Apple заметили, что их учетные записи Apple ID были сброшены, и система не позволяла повторную авторизацию. От пользователей требовали сброса пароля, некоторые из них сообщили, что им нужно было ввести пароль своего iPhone, чтобы снова подключиться к iCloud. Те, у кого была включена защита от похищенных устройств, рассказывали, что им пришлось подождать час, прежде чем они смогли войти.

Apple не комментировала этот инцидент и не упоминала его в официальных сообщениях. Между тем один из пользователей Mastodon сообщил, что в службе поддержки Apple ему сказали, что «иногда к вашей учетной записи добавляются случайные улучшения безопасности». На Reddit писали о том, что служба поддержки Apple сообщила пользователям, об изменении их пароля. Некоторые говорят, что им также пришлось сбросить пароли сторонних приложений, которые имеют доступ к Apple ID. впрочем, некоторым пользователям только предлагали сбросить пароль.

Разработчик Mac Майкл Цай написавший о решении проблемы с Apple ID. Ему пришлось ждать час, чтобы сбросить настройки из-за Stolen Device Protection, новой функции безопасности Apple, которая защищает учетные записи в iCloud владельцев iPhone в случае кражи телефонов.

Автор этой новости в пятницу получил электронную почту от Apple о регистрации на этот e-mail аккаунта Apple ID, в сообщении предлагалось ввести предоставленный код. Это очень странно, учитывая, что я не пользуюсь какой-либо техникой Apple или сервисами компании.

Онлайн-курс "Фінансовий аналіз" від Laba. Навчіться читати фінзвітність так, щоб ухвалювати ефективні бізнес-рішення.Досвідом поділиться експерт, що 20 років займається фінансами і їхньою автоматизацією. Детальніше про курс

Источник: The Verge

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.