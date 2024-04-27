Игры на Linux получили повышение производительности с новым драйвером видеокарт NVIDIA NVK Vulkan с новым драйвером видеокарт

Драйвер NVIDIA NVK Vulkan для Linux получил существенное обновление которое, значительно улучшит игровую производительность благодаря реализации неявного конвейерного кэширования (implicit pipeline caching). Этот метод оптимизации позволяет видеокарте повторно использовать визуализированное содержимое и конфигурации конвейера. Таким образом драйвер устраняет необходимость перепрограммирования конвейера и повышает производительность.

Введение неявного конвейерного кэширования является частью комплексного обновления MESA 24.1, которое включает дальнейшую оптимизацию драйвера NVK, а также других архитектур на платформе Linux Phoronix, известный сайт по сравнительному анализу и анализу производительности, сообщил, что это обновление приносит «значительные улучшения», источник подчеркивает неявное кэширование конвейера как одно из определяющих изменений.

Хотя точное влияние неявного кэширования конвейера на игровую производительность еще не полностью количественно определено, первые тесты указывают на заметное улучшение. Сочетание этой оптимизации с недавно добавленной поддержкой разреженной памяти (sparse memory) в драйвере NVK позиционирует MESA как серьезную альтернативу проприетарным драйверам, таким как RADV Vulkan для графических процессоров Radeon. Драйвер NVK зарекомендовал себя как мощный и эффективный вариант для пользователей Linux, которые ищут наилучшую игровую производительность.

Источник: Igor`s Lab

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