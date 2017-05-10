Анонсирован Coolpad Cool Play 6 — «геймерский» смартфон с Qualcomm Snapdragon 653, 6 ГБ ОЗУ и аккумулятором на 4060 мАч по цене $220

Китайский производитель Coolpad после достаточно долгого периода бездействия представил новую модель Cool Play 6, которую позиционирует, как «геймерский смартфон».

Смартфон Coolpad Cool Play 6 выполнен в металлическом корпусе черного или золотистого цвета. Его габариты составляют 152,4×75,2×8,45 мм, вес — 175 грамм. О тонких рамках по всем четырем сторонам фронтальной панели говорить не приходится, так как нижняя часть содержит три стандартные сенсорные кнопки, а верхняя с 8 Мп камерой оформлена симметрично.

Задняя панель содержит двойную камеру на основе 13 Мп сенсора Sony (6 линз, апертура f/2.0) и второй черно-белой камеры, объективы обеих камер расположены вертикально. Справа от камеры можно найти светодиодную вспышку, снизу — сканер отпечатков пальцев.

В полном соответствии с игровым позиционированием, Coolpad Cool Play 6 основан на восьмиядерном 64-битном процессоре Qualcomm Snapdragon 653 (4xARM Cortex A72 1,8 ГГц + 4xARM Cortex A53 1,4 ГГц) с графикой Adreno 510. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, емкость встроенного хранилища данных — 64 ГБ. Смартфон оснащен портом USB Type-C и стандартным 3,5 мм аудиоразъемом.

Смартфон оснащен 5,5-дюймовым Full HD экраном (1920*1080 точек) и аккумулятором на 4060 мАч. Производитель отмечает, что от полного заряда Coolpad Cool Play 6 способен продержаться до 9 часов в режиме веб-браузинга, 8 часов просмотра видео или 6 часов «экстремального гейминга».

Вдобавок, смартфон оснащен интеллектуальной системой температурного контроля, которая не допускает превышения максимально допустимой температуры аппаратной начинки, что должно положительно сказаться на долговечности устройства.

Отметим, что геймерский смартфон Coolpad Cool Play 6 с фирменной оболочкой Journey UI 1.0 будет доступен в магазинах Китая с 16 мая по цене $217 (1499 Yuan).

Источник: Gizmochina