Apple и Google заявили об устранении многих уязвимостей в iOS, Android и Chrome, использовавшихся ЦРУ
Компания Apple уже устранила значительную часть уязвимостей, которыми, согласно опубликованным WikiLeaks документам, пользовались американские спецслужбы для доступа к смартфонам интересующих их лиц. Об этом говорится в заявлении Apple для Techcrunch.
Представитель компании отметил, что Apple продолжит работать над безопасностью мобильной операционной системы iOS и просит пользователей своевременно устанавливать обновления. В Apple отмечают, что пока только поверхностно ознакомились с материалами, которые опубликовал WikiLeaks.
Компания Google также устранила многие уязвимости в своей мобильной операционной системе Android и браузере Chrome, о которых сообщалось в документах WikiLeaks. Об этом говорится в заявлении Google ресурсу Recode. Представитель компании отметил, что обновления безопасности и встроенные средства защиты в Android и Chrome уже защищают пользователей от многих из этих предполагаемых уязвимостей. Анализ оставшихся изъянов безопасности продолжается, и компания внедрит необходимые дополнительные средства защиты.
Обе компании говорят об устранении «многих» уязвимостей, но не уточняют, сколько именно проблем безопасности было устранено в их программных продуктах, а какое количество уязвимостей ещё подлежит исправлению.
- 7 марта проект Wikileaks объявил о публикации крупного архива, включающего большое количество документов и файлов (в количестве 8761) ЦРУ. Помимо прочего, в этих документах говорится о методах американских спецслужб по получению доступа к смартфонам на базе iOS и Android. Как следует из документов, спецслужбы использовали незакрытые уязвимости для доступа к переписке интересующих их лиц, могли мониторить входящие и исходящие коммуникации, отслеживать перемещение пользователей и даже управлять устройствами. Кроме того, с помощью уязвимостей ЦРУ могло перехватывать сообщения в популярных мессенджерах WhatsApp, Telegram и Signal, а также взламывать умные телевизоры.