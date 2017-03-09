Apple и Google заявили об устранении многих уязвимостей в iOS, Android и Chrome, использовавшихся ЦРУ

Компания Apple уже устранила значительную часть уязвимостей, которыми, согласно опубликованным WikiLeaks документам, пользовались американские спецслужбы для доступа к смартфонам интересующих их лиц. Об этом говорится в заявлении Apple для Techcrunch.

Представитель компании отметил, что Apple продолжит работать над безопасностью мобильной операционной системы iOS и просит пользователей своевременно устанавливать обновления. В Apple отмечают, что пока только поверхностно ознакомились с материалами, которые опубликовал WikiLeaks.

Компания Google также устранила многие уязвимости в своей мобильной операционной системе Android и браузере Chrome, о которых сообщалось в документах WikiLeaks. Об этом говорится в заявлении Google ресурсу Recode. Представитель компании отметил, что обновления безопасности и встроенные средства защиты в Android и Chrome уже защищают пользователей от многих из этих предполагаемых уязвимостей. Анализ оставшихся изъянов безопасности продолжается, и компания внедрит необходимые дополнительные средства защиты.

Обе компании говорят об устранении «многих» уязвимостей, но не уточняют, сколько именно проблем безопасности было устранено в их программных продуктах, а какое количество уязвимостей ещё подлежит исправлению.

Источник: Meduza, The Verge