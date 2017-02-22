Apple Park – название новой футуристической штаб-квартиры компании, открытие уже в апреле

Судя по всему, затянувшееся строительство новой штаб-квартиры Apple, которая, к слову, будет называться Apple Park, близится к завершению, о чем открытым текстом говорится в последнем сообщении на сайте компании.

Площадь всего Apple Park – более 70 гектаров. Главное здание рассчитано на 12 тысяч человек. Перевозить сотрудников начнут уже в апреле. Процесс этот быстрым не будет. По предварительной оценке, перевезти всех удастся только к осени, то есть переезд займет полгода.

Apple Park находится в центре долины Санта Клара в Калифорнии неподалеку от нынешнего офиса компании в Купертино.

Главное здание имеет форму кольца: сбоку оно покрыто самыми большими в мире изогнутыми панелями из стекла, а сверху — солнечными панелями суммарной мощностью 17 МВт. Этой мощности хватит для поддержания работы всего кампуса. Иными словами, новая штаб-квартира Apple будет полностью работать на возобновляемых источниках энергии, являясь одним из крупнейших чистых объектов в регионе. Передовая система вентиляции здания позволит поддерживать нужную температуру и не отапливать его в течение девяти месяцев в году.

Летом 2017 года строительство зданий в кампусе будет продолжаться. Например, там появится информационный центр с магазином Apple Store, кафе для любых посетителей кампуса, фитнес-центр для сотрудников, закрытые помещения для исследований и разработки, а также Театр имени Стива Джобса (на изображении ниже), которому 24 февраля исполнилось бы 62 года. Последний, безусловно, является одним из ключевых сооружений в кампусе.

Театр расположен на вершине холма и имеет форму цилиндра высотой в шесть метров и диаметром в 50 метров. Он рассчитан на тысячу зрителей. Для сравнения, театр Yerba Buena Center for Arts, где обычно проходят презентации Apple, рассчитан всего на 750 человек.

Остается добавить, что разработкой проекта Apple Park занималась архитектурная фирма Foster + Partners.

Источник: Apple и TJ