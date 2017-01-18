Армия США успешно испытала прототип ховербайка JTARV, созданный совместно с Malloy Aeronautics

Представителям Министерства обороны США был продемонстрирован успешно работающий протопит ховербайка, созданный компанией Malloy Aeronautics. Изначально она вышла с проектом ховербайка на Kickstarter, но в 2015 году заключила контракт с Министерством обороны. В дальнейшем она объединила усилия с компанией Survice Engineering и продолжила свои разработки уже для военного ведомства.

Официально ховербайк носит название JTARV (Joint Tactical Aerial Resupply Vehicle – совместное тактическое воздушное транспортное средство снабжения). Он предназначен для беспилотной поставки припасов на коротких дистанциях в короткие сроки (до 30 минут). Ховерборд представляет собой достаточно крупный квадрокоптер прямоугольной формы. На текущий момент в устройстве используются электрические двигатели, но в дальнейшем разработчики намерены перейти на гибридную силовую установку, что позволит увеличить дистанцию полёта до 125 миль (около 201 км). Нынешний прототип обладает грузоподъёмностью в 300 фунтов (около 136 кг). В дальнейшем её планируется увеличить до 800 фунтов (около 363 кг). Кроме того, ховербайк получит улучшенную навигационную систему и систему планирования миссий.

В конечном итоге, разработчики намерены создать «стабильную модульную платформу, которую можно будет использовать и для более динамических и испытывающих миссий». С учётом планируемых доработок, не исключено, что такая платформа, оснащённая вооружением, сможет использоваться в качестве самостоятельной боевой единицы.

Источник: Engadget