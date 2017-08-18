ASUS анонсировала изогнутый игровой монитор ROG Strix XG27VQ по цене $350

Модельный ряд компьютерных мониторов компании ASUS пополнился новым устройством ROG Strix XG27VQ, ориентированным на геймеров.

Новинка оснащена изогнутой 27-дюймовой панелью VA с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Кривизна панели составляет 1800R. Устройство обеспечивает углы обзора по вертикали и горизонтали на уровне 178 градусов и охват 72% цветового пространства NTSC. Максимальная яркость изображения составляет 300 кд/м2, а максимальная контрастность – 3000:1. Время отклика матрицы при переключении между градациями серого заявлено на уровне 4 мс, а частота обновления изображения – 144 Гц. Устройство поддерживает технологию AMD FreeSync и фирменную систему подсветки ASUS Aura LED. Также сообщается о реализации функции ELMB (Extreme Low Motion Blur), которая призвана повысить чёткость быстро движущихся объектов. Для подключения источников сигнала предназначены интерфейсы HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и Dual-link DVI-D. Дополнительно в этой модели интегрирован 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Используемая подставка позволяет регулировать наклон и поворот плоскости дисплея.

Новый изогнутый игровой монитор ASUS ROG Strix XG27VQ поступит в продажу в ближайшие недели по цене $349,99.

Источник: The Verge