AT&T официально заявила об отключении сетей 2G, их место займут сети 4G LTE и 5G

На днях компания AT&T, являющаяся одним из крупнейших сотовых операторов США, сообщила о том, что готова и дальше шагать в ногу со временем, оставляя в прошлом такие древние стандарты сотовой связи как 2G. По факту, AT&T отключила свои сети 2G еще 1 января, но сообщила об этом только сейчас. Оператор отмечает, что этот шаг позволит ему освободить ценные радиочастотный ресурс, который в дальнем будет использован под сети нового поколения 5G, а также улучшения покрытия LTE.

Впервые об отключении сетей 2G в компании AT&T заговорили еще четыре года назад, с тех пор оператор вел непрерывающийся диалог со своими партнерами и абонентами, полагающимися на технологии 2G для обмена минимальными пакетами данных в пределах одной компании, в рекреационных зонах, между устройствами интернета вещей или в целях обеспечения межмашинного взаимодействия. И все для того, чтобы обеспечить максимально гладкий переход. В AT&T даже придумали собственное название для этого переходного периода – 2G Sunset (закат эры 2G). Иными словами, AT&T предоставила предостаточно времени, чтобы ее партнеры смогли обновить оборудование перед отключением связи 2G.

Владельцам смартфонов, сотовые возможности которого ограничены поддержкой стандарта 2G, предоставят время для бесплатного перехода на обслуживание T-Mobile, сети 2G которого будут работать вплоть до 2020 года. Несколько лет тому назад T-Mobile адаптировал частоты 1900 МГц, ранее используемые под 2G, под сети, которые сейчас называются Band 12 LTE. Для сравнения, Verizon, которая еще в конце 2014 начала готовиться к отключению сетей 3G и полному переходу на LTE, планирует свернуть сети 2G в 2019 году.

Тем временем в Украине покрытие 3G оставляет желать лучшего даже в некоторых крупных городах, не говоря уже о тех населенных пунктах, где его нет вообще. Очевидно, что наши операторы тоже отключат свои сети 2G, когда сети 3G полностью покроют территорию Украины, но когда это будет – вопрос.

Источник: gsmarena