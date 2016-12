Автопилот Tesla предвидел аварию и помог водителю Model X избежать столкновения с впередиидущими автомобилями [запись с видеорегистратора]

В сети появился еще один задокументированный на видео случай, наглядно демонстрирующий возможности автопилота Tesla и служащий ярким доказательством неоспоримой полезности технологии в целом.

Автопилот Tesla Model X буквально предвидел аварию на автобане в Нидерландах, предупредив водителя о возможном столкновении движущихся впереди автомобилей. На видео, снятом на видеорегистратор электрокара, видно, как автопилот дает звуковой сигнал, начинает притормаживать, а через несколько секунд впереди происходит авария.

Столкновение помогла избежать обновленная версия фирменного автопилота под порядковым номером 8.0. Как мы уже писали раньше, одним из главных нововведений в Tesla Autopilot 8.0 стало придание большего веса показаниям радара и усовершенствованный режим автоматического торможения в чрезвычайных ситуациях. Датчики отражают сигнал от разных поверхностей и способны огибать препятствия, то есть заглянуть туда, куда водитель посмотреть не может, в том числе и за едущую перед ним машину.

Напомним, что в октябре этого года мы писали о схожем случае, когда автопилот Tesla Autopilot 8.0 электромобиля Tesla Model X сумел предотвратить столкновение с впередиидущим автомобилем.

Остается добавить, что в этот раз, к счастью, обошлось без человеческих жертв, хотя само столкновение выглядит достаточно устрашающе. По крайней мере, так утверждает пользователь, опубликовавший видео ДТП в своей Твиттере.

@elonmusk Finally the right one. pic.twitter.com/2fspGMUoWf

— Hans Noordsij (@HansNoordsij) 27 декабря 2016 г.