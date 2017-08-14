Беззвучная музыкальная композиция стала хитом iTunes

В iTunes активно набирает популярность музыкальная композиция без звука. Фактически, это даже не композиция, а фрагмент тишины. Тем не менее, пользователи согласны платить за него деньги, так как это чуть ли не единственный способ решить одну из проблем с воспроизведением музыки на iOS.

9 августа экс-руководитель отдела социальных медиа Buzzfeed Самир Мезрахи (Samir Mezrahi) анонсировал песню «Aaaaa Very Good Song», которая представляет собой беззвучный файл. Композиция продаётся в iTunes по цене $0,99. Фактически, она предназначена для того, чтобы дать пользователю 10 минут тишины и возможность выбрать композицию в машине. Это решает проблему пользователей устройств на iOS: иначе при подсоединении гаджета к аудиосистеме в автомобиле каждый раз начинает играть одна и та же песня, название которой идёт первым по алфавитному порядку.

За два дня песня «Aaaaa Very Good Song» добралась до тридцатки самых популярных композиций в iTunes Charts, но через сутки опустилась ниже.

Многие комментаторы в Twitter поблагодарили Самира и признались, что уже начинали ненавидеть первую по алфавиту песню в своих плейлистах.

В iTunes автора идеи благословляют и называют его «песню» современным шедевром.

Источник: tjournal