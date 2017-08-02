Биткоин разделился на две валюты: классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC)

Как и было запланировано, вчера, 1 августа 2017 года, самая популярная криптовалюта разделилась на классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC).

Для начала расскажем о причине разделения. Когда биткоин только запустился, никто не мог представить, насколько валюта будет популярной. Изначально казалось, что нового блока объемом до одного мегабайта раз в десять минут будет достаточно, но популярность экзотической валюты росла и со временем «места» в блоках стало не хватать. По некоторым расчетам, при среднем максимальном значении в четыре тысячи транзакций в одном блоке биткоин обрабатывает около 7 транзакций в секунду. Для сравнения, Visa и MasterCard обрабатывают каждую секунду около двух тысяч транзакций. Из-за роста числа сделок прохождения одной транзакции порой приходится ждать несколько дней и прижилась уже схема «взяток» за то, майнеры, в приоритетном порядке включали транзакцию владельца биткоинов в новый блок.

Решение проблемы заключается в том, чтобы изменить или размер блока, или информацию, которая вносится в блок. Но биткоин, как нам всем хорошо известно, принципиально децентрализованная система. Чтобы реализовать любой из вариантов и сохранить биткоин в виде единой криптовалюты, необходимо достичь согласия ключевых участников: крупнейших майнеров, авторитетных разработчиков, популярных бирж и кошельков.

Само по себе разделение сюрпризом не стало, поскольку об этом событии было известно заранее и последние несколько недель в сети активно обсуждали возможные варианты исхода, составляя таймлайн ключевых дат. Изначально предполагался вариант с технологией Segregated Witness (SegWit), предполагавший сохранение прежнего размера блока с вынесением части информации в дополнительный блок. Но инициаторы SegWit столкнулись с большим сопротивлением со стороны крупных майнеров и в итоге был реализован другой сценарий с Bitcoin Cash.

Разработчики Bitcoin Cash пошли по пути увеличения размера блока, за который ратовали майнеры, с 1 до 8 мегабайт, попутно добавив еще несколько усовершенствований протокола. Новую ветку поддержали некоторые майнеры, а также обменники и разработчики кошельков.

Новые биткоины будут продаваться одновременно со старыми на специальных биржах. Все имеющиеся на кошельках пользователей сбережения после разделения «удвоились», точнее, теперь у них одинаковое количество BTC и BCC, которые можно тратить независимо. Что касается курса, На момент запуска BCC оценивался в 7-8 раз дешевле обычного биткоина (BTC) — около $350-370. Сразу после объявления о запуске Bitcoin Cash курс обычного биткоина упал примерно на 6% но владельцы сбережений в биткоинах все равно оказались в выигрыше. Накануне разделения биткоин стоил чуть меньше $2900, а в первый день после запуска новой валюты за 1 BTC и 1 BCC в сумме можно было выручить немногим более $3000.

Пока рано делать какие-либо окончательные выводы, произойти может все, что угодно, возможен даже сценарий полного обесценивания новой разновидности биткоина. Такой вариант вероятен, если основная ветвь биткоина (BTC) успешно решит проблему с масштабируемостью. Многое зависит от того, как новую валюту воспримет рынок, ключевые майнеры и площадки, а также обычные пользователи.

Источник: meduza и Ethereum World News