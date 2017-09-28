BMW разработала беспроводную зарядку для своих электромобилей и собирается вывести ее на рынок уже в 2018 году

Если для смартфонов беспроводная зарядка давно не в новинку (если вы, конечно, не фанат Apple), то для электромобилей процесс зарядки без подключения проводов всегда относился к разряду достаточно отдаленных перспектив. Даже визионер Илон Маск предпочел использовать роботизированную «металлическую змею» в качестве автоматической зарядки, а не поработать над реализацией индуктивной зарядки в своих Tesla. Поэтому довольно неожиданно одним из первых автопроизводителей, которые предоставят коммерческое решение для подзарядки серийных электромобилей стала компания BMW.

Система BMW Wireless Charging представляет собой плоский блок, который крепится на подъездной дорожке или полу гаража и подключается к обычной бытовой розетке на 220 В. Когда электромобиль подъезжает ближе, сенсоры указывают ему, как именно ехать дальше и когда остановиться, чтобы зарядка оказалось ровно под катушкой в днище.

По данным разработчиков, аккумуляторная батарея гибрида емкостью 9,4 кВтч заряжается от BMW Wireless Charging мощностью 3,2 кВт примерно за 3,5 часа, что по их словам сопоставимо со временем, которое занимает классическая подзарядка от розетки.

Пока BMW Wireless Charging поддерживает единственная модель — подключаемый гибрид BMW 530e iPerformance, однако производитель собирается реализовать поддержку данной системы во всех своих электромобилях и гибридах, включая серию iPerformance PHEV (330e, 740e, X5), «батарейные» модели i3 и i8 и будущие новинки.

В BMW планируют выпустить свою систему беспроводной зарядки на европейский рынок уже в начале 2018 года, тогда как в США они еще проводят тестирование и добиваются соответствующей сертификации.

Источник: The Verge