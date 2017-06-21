Большое летнее обновление игры Pokémon Go принесёт коллективные рейды на редких боссов и обновлённые залы

Примерно через год после релиза игры Pokémon Go разработчики из Niantic подготовили к выпуску крупное летнее обновление. Оно призвано сделать игру более доступной и более социальной.

В летнем обновлении Pokémon Go появятся кооперативные рейды. Команда, включающая до 20 тренеров, сможет совместно сражаться с редкими боссами, которые будут случайным образом появляться в залах. О приближении босса свидетельствует появление в зале яйца с таймером. После его появления у команды будет лишь 5 минут на то, чтобы победить его. В случае успеха участники команды имеют шанс получить редких покемонов. Также добавлено несколько новых предметов, которые можно получить только во время рейдов, включая редкие конфеты, золотую малину и два вида технических машин. В Niantic отмечают, что благодаря рейдам получить редкий контент смогут даже те игроки, которые не часто играют в Pokémon Go. Для доступа к рейдам потребуется специальный пропуск. Один пропуск в день будет выдаваться бесплатно, а дополнительные пропуска можно купить.

Вместе с тем, планируется изменить работу залов, которые теперь также смогут выполнять роль покестопов и давать посетителям различные предметы. Структура залов изменится. В них будут доступны 6 постоянных слотов для размещения покемонов, с которыми предстоит сражаться в очерёдности добавления в зал. При этом в слотах должны находиться покемоны различных типов. У покемонов в залах появится показатель мотивации, постепенно снижающийся с течением времени, что облегчает его завоевание. Чтобы не допустить снижения мотивации, игрокам команды предстоит периодически навещать покемонов в зале и подкармливать их ягодами.

Кооперативные рейды станут доступны игрокам в Pokémon Go на протяжении нескольких ближайших недель. Обновлённые залы появятся «скоро», а до момента их запуска пока временно отключены существующие залы.

Источник: The Verge