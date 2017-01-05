Bosch представила на CES 2017 решения для интернета вещей, автотранспорта и робототехники

В рамках проведения выставки CES 2017 компания Bosch представила собственные решения и разработки в сферах интернета вещей, автотранспорта и робототехники.

Отмечается, что у Bosch имеется большое количество разработок в областях сенсорных технологий, программного обеспечения и услуг, облачных сервисов. Они позволяют создавать комплексные новые продукты в рамках концепции интернета вещей – своеобразные умные помощники, способные решать большой перечень задач и делать жизнь проще. Причём, некоторые приборы даже выполняют несколько функций сразу: например, детектор дыма также следит за качеством воздуха и может использовать сирену для отпугивания незваных гостей. Одним из примеров умных помощников является устройство под названием «Мой кухонный эльф», или просто «Майки». Оно управляется голосом пользователя, слушает своего хозяина, отвечает на его вопросы и помогает с выполнением повседневных домашних дел.

Система умного дома Bosch позволяет управлять подключенными домашними устройствами при помощи единого приложения. Благодаря диспетчеру сценариев умный дом становится еще более интуитивным. Пользователю больше не нужно проверять перед выходом, не забыл ли он выключить плиту, электрические приборы или свет. Достаточно активировать сценарии одним касанием, и диспетчер выполняет рутинные задачи посредством приложения для умного дома Bosch.

Компания Bosch задалась амбициозной целью — подключить к сети абсолютно все свои электронные приборы и предлагать пакет интернет-услуг для каждого устройства. Особое внимание при этом уделяется вопросам безопасности данных. Управление полностью прозрачно для клиентов и конечных пользователей, которые сами решают, как будут задействоваться данные.

По мнению Bosch, ещё одним из таких умных подключенных к интернету помощников станет автомобиль. К 2022 году глобальный рынок автомобилей, подключенных к сети, будет расти почти на 25% в год. Всего за несколько лет машины станут активной частью IoT и научатся связываться с другими транспортными средствами, а также умными домами. На выставке CES 2017 Bosch представила новый концепт-кар, который показывает, как в будущем различные сферы жизни будут взаимодействовать друг с другом.

«Машина станет центром информационного обмена между различными областями», — отметил член Правления Bosch д-р Вернер Струт.

Персонализированное общение автомобиля с водителем также будет расширено: новые функции позволят машине связываться с окружающим миром, умным домом и ремонтной мастерской. Эти функции помогают реализовать высокоавтоматизированное вождение.

«Bosch усердно работает, чтобы транспорт и умные услуги стали неотделимы друг от друга, — заявил Струт. — Подключение автомобиля к умному дому или умному городу через облако дает зримые преимущества, превращая машину в помощника на четырех колесах».

В концепт-каре Bosch реализованы различные технологий: как только водитель садится в кресло, система распознавания лица тут же настраивает руль, зеркала, температуру в салоне и радиостанцию согласно его предпочтениям. Система управляется посредством тактильного дисплея и решения для жестового управления — оба поддерживают осязаемый отклик при использовании. Согласно результатам исследования, проведенного по заказу Bosch, к 2025 году высокоавтоматизированное вождение будет экономить среднестатистическому часто ездящему водителю в США, Германии и Китае почти 100 часов в год.

В чисто технических терминах подключение к сети становится возможным благодаря устройствам управления обменом информацией, таким как шлюз Bosch Central Gateway. Шлюз Gateway — это узел, который обеспечивает связь со всеми доменами для всех шин передачи данных. Компании ETAS и ESCRYPT, входящие в состав группы Bosch, предлагают решения для передачи и шифрования данных. Они обеспечивают безопасное облачное обновление программного обеспечения автомобиля на протяжении всего срока службы транспортного средства. Если автомобиль взаимодействует с окружающей средой, обновление системы безопасности следует проводить на регулярной основе.

Стартап Mayfield Robotics, который специализируется на разработке домашних роботов, показал на выставке CES 2017 первого серийного робота Kuri, которого планируется выпустить на рынок США в конце 2017 года. Робот высотой около 50 сантиметров оснащен громкоговорителями, микрофоном, камерой и несколькими датчиками. Он может перемещаться по комнате, запоминая наиболее короткие маршруты. Kuri общается с обитателями дома и реагирует на разных людей — родителей, детей или гостей — по-разному. Например, Kuri может включить музыку или сообщить родителям, застрявшим в пробке, что их дети вернулись домой из школы.