CEA-Leti разработала полнофункциональный полнокадровый изогнутый сенсор изображения

Французский исследовательский институт электроники CEA-Leti создал прототип полнофункционального полнокадрового фотосенсора с разрешением 20 МП.

Изогнутый фотосенсор обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционными плоскими решениями. В частности, пиксели по краям сенсора получают более равномерное освещение. Также изогнутый сенсор меньше подвержен влиянию искажений. Кроме того, с такими сенсорами могут использоваться более простые и доступные объективы, так как теперь нет необходимости использовать сложные оптические системы для устранения искажений.

Компании Microsoft и Sony активно работают над созданием решений на базе изогнутых сенсоров для массового рынка. Но подобные устройства будут востребованы и в астрономических обсерваториях, позволяя создавать более совершенные инструменты наблюдения с улучшенными оптическими свойствами и скоростными характеристиками.

Предполагается, что технология изогнутых фотосенсоров может стать следующим большим прорывом в сфере цифровой съёмки.

Источник: dpreview