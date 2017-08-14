Чемпионат мира по Dota 2 выиграла команда Team Liquid, победители разделят между собой $10,8 млн призовых
В минувшее воскресенье, 13 августа, в Сиэтле завершился гранд-финал The International 2017 — главного ежегодного турнира по MOBA-игре Dota 2 с самым большим призовым фондом в истории киберспорта ($24,7 млн). В этом году чемпионат прошел в седьмой раз, его победителем стала команда из Европы Team Liquid.
В гранд-финале Team Liquid обыграла своих соперников Newbee из Китая со счетом 3:0. Третье место в The International тоже досталось представителям КНР — LGD. Forever Young.
Победители Team Liquid разделят между собой денежную награду в размере $10,8 млн. Обладатели второй и третьего мест также получат щедрые денежные вознаграждения – $4 млн и $2,5 млн соответственно.
Источник: meduza
- Dota 2 — одна из самых популярных дисциплин в киберспорте. The International — крупнейший мировой турнир по Dota 2. В 2017 году призовой фонд турнира составлял более $24,7 млн.
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- В турнире The International 2017, проходившем в Сиэтле, участвовали две команды, состоящие из игроков из стран СНГ, — Virtus.pro и Team Empire. Первые заняли итоговое пятое-шестое место (сумма призовых более $1 млн), вторые в турнирной таблице разместились на седьмом-восьмом местах, заработав более $600 тыс. Обе эти команды в турнирных матчах проиграли Team Liquid.