Чемпионат мира по Dota 2 выиграла команда Team Liquid, победители разделят между собой $10,8 млн призовых

В минувшее воскресенье, 13 августа, в Сиэтле завершился гранд-финал The International 2017 — главного ежегодного турнира по MOBA-игре Dota 2 с самым большим призовым фондом в истории киберспорта ($24,7 млн). В этом году чемпионат прошел в седьмой раз, его победителем стала команда из Европы Team Liquid.

В гранд-финале Team Liquid обыграла своих соперников Newbee из Китая со счетом 3:0. Третье место в The International тоже досталось представителям КНР — LGD. Forever Young.

Победители Team Liquid разделят между собой денежную награду в размере $10,8 млн. Обладатели второй и третьего мест также получат щедрые денежные вознаграждения – $4 млн и $2,5 млн соответственно.

Источник: meduza